Prinsessa Catherinen ”lemmenläpsäisy” sai somen hurmioon – prinssiparin avoin kuhertelu kiinnitti kehonkielen asiantuntijan huomion

Prinsessa Catherinen kujeileva ele riemastuttaa kuninkaallisfaneja.

Walesin prinssi Williamin ja hänen puolisonsa prinsessa Catherinen esiintyminen punaisella matolla nousi BAFTA-gaalan suurimmaksi puheenaiheeksi sunnuntai-iltana.

Prinssipari käänsi katseita astellessaan valokuvaajien eteen juhlapuvuissaan.

Catherine oli valinnut ylleen näyttävän valkoisen iltapuvun ja mustat hansikkaat. Prinsessa käytti samaa Alexander McQueenin yksiolkaimista mekkoa samassa gaalassa vuonna 2019. Näyttävät Zarasta hankitut kullanväriset korvakorut viimeistelivät asun.

Prinssi William puolestaan edusti samettisessa tummassa smokkitakissa.

Kehonkielen asiantuntija arvioi Williamin ja Catherinen olleen poikkeuksellisen kujeilevalla tuulella ja pari esimerkiksi huomioi toisiaan pienin elein ja kosketuksin normaalia enemmän.

Pari vaikutti silmin nähden hyväntuuliselta, ja he olivat yhtä hymyä juhlahumussa. Kamerat taltioivat punaisella matolla veikeän hetken, joka on herättänyt laajasti huomiota. Parin kävellessä punaisella matolla Catherine yhtäkkiä taputti Williamia kujeilevasti takapuolelle.

Videon eleestä voit katsoa täältä.

Julkiset hellyydenosoitukset ovat hyvin harvinaisia kuninkaallisten keskuudessa, joten prinsessan lemmekäs ele sai kuninkaallisfanit riehaantumaan.

– En voisi enempää näitä kahta rakastaa, vaikka yrittäisin. Fantastista, Twitterissä intoiltiin.

– Siinä on pari, joka aidosti rakastaa toisiaan, kommenteissa ihastellaan.

Lue lisää: William ja Catherine lipuivat kuherrellen Bafta-gaalaan – prinsessan suloinen ele Williamille sai fanit sekaisin

Kehonkielen asiantuntija Judi James sanoo Mirrorille prinsessa Catherinen ”lemmenläpsäisyn” olleen todennäköisesti spontaani ele. Hän sanoo lehdelle parin kosketelleen toisiaan gaalassa tavallista enemmän.

– Oli pieni hetki, jolloin pari vaikutti etenevän punaisella matolla eri tahtiin, ilmeisesti koska William ei voinut olla katsomatta tyrmäävän upeaa vaimoaan, kehonkielen asiantuntija Judi James sanoo Mirrorille.

– Kate vaikuttaa reagoivan Williamin kehuvaan kommenttiin hymyllä ja hän siirtää kättään lähemmäksi Williamin kättä merkiksi siitä, että pitäisivät toisiaan kädestä. William tulkitsee eleen väärin ja nojautuu Katea lähemmäksi.

Judi Jamesin mukaan William vaikuttaa luulevan, että hän ja Catherine jatkaisivat flirttailevaa supattelua, eikä hoksaa, että Catherine olisi halunnut pitää häntä kädestä.

– Kate ”palkitsee” Williamin läpsäyttämällä häntä takapuolelle, James sanoo.

Huuliltalukija Jeremy Freeman puolestaan kertoo Mirrorille, mitä prinssipari jutteli ennen takapuolelle läpsäisyä.

– Kuinka et huomannut sitä? Catherine sanoi Williamille Freemanin mukaan.

Huuliltalukija sanoo Williamin kysyneen Catherinelta, "mitä?", mutta keskustelusta ei käy ilmi mihin tai keneen Catherine viittaa. Hän sanoo Catherinen todenneen puolisolleen seuraavaksi, ettei hän kiinnitä huomiota johonkin tai johonkuhun.

– En kiinnitä huomiota kehen? William kysyi ja Catherine läpsäisi aviomiestään takapuolelle.

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen flirttaileva käytös punaisella matolla sai kuninkaallisfanit huokailemaan ihastuksesta.

Prinssi Williamin ja herttuatar Catherinen julkisiin esiintymisiin on kiinnitetty viime aikoina aivan erityistä huomiota Williamin pikkuveljen, prinssi Harryn Varamies-paljastuskirjan ja sitä seuranneen mediamylläkän takia.

Kirjassaan Harry muun muassa kuvaili eläneensä koko elämänsä isoveljensä varjossa ja väitti Williamin hyökänneen hänen kimppuunsa erään riidan päätteeksi. Hovi ei ole kommentoinut prinssin kirjaväitteitä.

Sosiaalisessa mediassa monet kuninkaallisfanit kommentoivatkin ihailevansa tapaa, jolla William ja Catherine ovat käsitelleet viime aikaisia kohuja.

– Heillä näyttää aina olevan niin mukavaa yhdessä.

– Ottaisipa Harry mallia isoveljestään, Twitterissä kommentoidaan.

Catherine ja William ovat aikaisemminkin herättäneet ihastusta edustustilaisuuksissa rennolla käyttäytymisellään. Brittilehdet ovat aiemmin panneet merkille, että pari vaikuttaa suhtautuvan moniin niin sanottuihin kirjoittamattomiin kuninkaallisiin sääntöihin hyvinkin vapaasti.

Britanniassa on välillä hämmästelty sitä, kuinka pari on esimerkiksi ottanut yhteiskuvia kuninkaallisfanien kanssa. He eivät ole myöskään olleet moksiskaan, jos ihmiset ovat tapaamisissa laskeneet kätensä heidän olkapäilleen tai suhtautuneet muutoin ”liian tuttavallisesti” kuninkaallisiin.