Prinssi William ja prinsessa Catherine kasvattavat tytärtään poikkeuksellisella tavalla – syynä kuningas Charles

Prinsessa Charlotte saa mahdollisesti erityisen kasvatuksen.

Prinsessa Charlotte on prinssi Williamin ja prinsessa Charlotten keskimmäinen lapsi. Prinssi Georgesta (vas.) tulee myöhemmin kuningas. Prinssi Louis (kesk.) on perheen nuorin lapsi.

Prinssi William ja prinsessa Catherine kasvattavat tytärtään, 7-vuotiasta prinsessa Charlottea kuninkaallisille poikkeuksellisella tavalla.

Daily Mailin mukaan Charlottea ei välttämättä nimittäin kasvateta olemaan tulevaisuudessa pelkästään kuninkaallinen, vaan prinsessan saatetaan odottaa hankkivan ammatin ja tekevän sen mukaista työtä.

Syynä tähän on kuningas Charlesin halu kaventaa kuninkaallisten määrää. Prinssi Williamin kerrotaan olevan isänsä kanssa samaa mieltä. Yksi syy on myös se, ettei Charlotte kokisi samaa ”kohtaloa” kuin prinssi Harry, josta ei todennäköisesti koskaan tule kuningasta, mutta joka on polttanut siltansa perheeseensä.

Prinssi Harrya ja herttuatar Meghania ei nähty kuninkaallisten perinteisellä joulukävelyllä. Prinssi Georgen ja prinsessa Charlotten välille ei haluta samanlaista tilannetta, jota prinssi William käy veljensä kanssa läpi.

Daily Mailin kuninkaallisasiantuntija Richard Eden on suunnitelmasta kuninkaallisten kanssa eri mieltä. Hänestä kuninkaallisten määrää ei tulisi kaventaa, vaan kuninkaallisten määrä tulisi pitää suurena ja heidän kaikkien pitäisi entistä aktiivisemmin hoitaa julkisia tehtäviä.

Jos Charlesin suunnitelma kuitenkin toteutuu, prinsessa Charlotten on oltava ”valmiina”.

– Jos Charlotte tosiaan hankkii ammatin ja oman työn eikä työskentele ”firmalle”, hänen tulee silti olla valmis astumaan valokeilaan, jos on tarve, Eden kertoo.

Kommentti saattaa Daily Mailin mukaan liittyä prinssi Harryn tuoreeseen Spare-kirjaan, jossa prinssi kommentoi, että ”hänet tehtiin vain sitä varten, jos Williamille sattuu jotain”. Daily Mailin mukaan Harry kuvailee kirjassaan olevansa olemassa tarkoituksenaan vain tarjota julkisuuteen hämäystä ja viihdykettä kuninkaallisperheen niin tarvitessa. Harry myös toteaa, että häntä on aina kohdeltu ”varaosana”, kun William on ollut perillinen.

Edenin mukaan Harryn kirjoittamasta kirjasta tulisi oppia, ettei samanlaista välirikkoa syntyisi tulevaisuudessa esimerkiksi tulevan kuninkaan, prinssi Georgen, 9, ja hänen siskonsa välille, eikä Charlotte ajattelisi elämästään samoin kuin Harry.