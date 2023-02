Meghanin sanat saivat siskopuolen näkemään punaista – syytti oikeudessa herttuattaren ”tuhonneen” hänet

Samantha Markle syyttää herttuatar Meghania kunnianloukkauksesta. Markle väittää, että Meghan on tahallaan mustamaalannut häntä julkisuudessa.

Herttuatar Meghanin siskopuoli Samantha Markle nähtiin oikeuden edessä keskiviikkona Floridassa, brittilehdet kertovat. Istuntoon osallistuivat myös herttuatar Meghanin asianajajat. Markle syyttää siskopuoltaan kunnianloukkauksesta.

Daily Mailin mukaan Markle ja hänen asianajajansa Peter Ticktin osallistuivat istuntoon etäyhteydellä. Oikeudessa kuultiin, että Marklen mielestä häntä on ”nöyryytetty ja häpäisty kansainvälisesti” sen takia, että Meghan väitti olevansa ainoa lapsi.

Siskopuolen mukaan Meghan on myös levitellyt julkisuudessa valheita siitä, kuinka hän nousi ”ryysyistä rikkauksiin”.

– Meghan jäi kiinni valheesta ja on julkisesti lytännyt siskoaan, Marklen asianajaja jyrisi.

Lue lisää: Herttuatar Meghan väitti olevansa ainoa lapsi ja soppa oli valmis – siskopuoli haastoi oikeuteen

Samantha Markle hakee noin 70 000 euron korvauksia Sussexin herttuaparin Oprah Winfreylle 2021 antamassa tv-haastattelussa ja vuonna 2020 julkaistun epävirallisen Finding Freedom -elämäkerran väitteistä.

Oprah Winfreyn haastattelussa herttuatar Meghan kertoi millaiset välit hänellä on perheeseensä. Meghan kuvaili olevansa ainoa lapsi. Todellisuudessa hänellä on kaksi sisarpuolta isänsä Thomas Marklen aiemmista suhteista.

Meghanin mukaan Samantha Markle ei ollut koskaan millään tavalla osa hänen elämäänsä.

Meghan kertoi sisarpuolten tavanneen toisensa viimeksi 18 tai 19 vuotta sitten. Tuolloin edellisestä tapaamisesta oli kulunut kymmenen vuotta.

– Hän vaihtoi sukunimensä takaisin Markleksi viisikymppisenä ja vasta kun aloin seurustella Harryn kanssa. Mielestäni se kertoo tarpeeksi, Meghan täräytti tv-haastattelussa.

Samantha Markle on hyökännyt toistuvasti siskopuoltaan vastaan julkisuudessa.Joulukuussa 2018 The Times -lehti kertoi, että hänet oli asetettu Scotland Yardin erityisosaston tarkkailuun, sillä häntä pidettiin turvallisuusuhkana brittihoville.

Telegraph-lehti kertoo, että Marklen asianajajan mukaan herttuatar Meghan on esittänyt julkisuudessa väitteitä, jotka eivät pidä paikkansa. Asianajaja kuvaili oikeudelle, että Meghan on ”pilkannut, halveksinut ja nöyryyttänyt” Samantha Marklea ja leimannut hänet ”onnenonkijaksi”.

Brittilehden mukaan herttuatar Meghanin asianajajat yrittävät saada siviilikanteen hylätyksi.

Herttuattaren asianajaja Michael Kump totesi istunnossa, että kanne tulisi hylätä, sillä herttuatar Meghan on kertonut haastatteluissa oman henkilökohtaisen mielipiteensä asioista, eikä hän ole väittänyt mitään.

– Oikeus ilmaista mielipide ja jopa kritisoida jotakin, kuuluvat Yhdysvaltain perustuslain ensimmäiseen lisäykseen.

– Mielipide ei ole kunnianloukkaus. Mielipidettä ei voi osoittaa oikeaksi tai vääräksi, Meghanin asianajaja sanoi oikeudessa.

Asianajajan mukaan Meghan sanoi tv-haastattelussa kasvaneensa ainoana lapsena, sillä hänellä ei ollut lapsuudessa käytännössä minkäänlaista suhdetta siskopuoleensa.

– Se kuvasti hänen omia tuntemuksiaan lapsuudesta ja sitä, millaisena hän muistaa lapsuutensa, asianajaja sanoi.

Samantha Marklen asianajaja Peter Ticktin puolestaan väitti, että Meghan on ”tuhonnut” siskopuolensa elämän ja uran. Hän kuvaili Meghanin tahallaan nöyryyttäneen Samantha Marklea ja maalanneen siskopuolestaan epäedustavan kuvan silkkaa ilkeyttään.

– Herttuatar on hyvin suosittu ja hänellä on vaikutusvaltaa. Tässä ei ole kyse siitä, joku yrittää kuittailla siskolleen keskinäisten ongelmien takia, asianajaja sanoi ja kuvaili, että Meghanin sanoilla on painoarvoa hänen asemansa takia.

Telegraphin mukaan tuomari Charlene Adwards Honeywell kuvaili olevansa hieman ihmeissään, miten herttuattaren haastattelu ja kirja täyttävät kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Brittilehtien tietojen mukaan Samantha Marklen asianajajat haluavat Harryn ja Meghanin vastaavan oikeudessa 38 kysymykseen. Markle haluaa Meghanin ja Harryn vastaavan muun muassa kysymyksiin ”oliko kuningatar Elisabet rasisti?” ja ”onko kuningas Charles rasisti?”.

Kysymykset viittaavat ilmeisesti siihen, että Harry ja Meghan väittivät tv-haastattelussa hoviin kuuluvan henkilön pohtineen heidän poikansa Archien ihonväriä. Kommentin jälkeen Britanniassa on pohdittu kuumeisesti sitä, kuka mahtaa olla brittihovin väitetty rasisti.

Brittimediat pitävät hyvin todennäköisenä, että kunnianloukkauskanne hylätään ennen kuin Samantha Marklen asianajajat pääsevät grillaamaan Harrya ja Meghania oikeudessa.

Lue lisää: Minne katosi Meghan? Herttuattaren seuraava siirto voi ajaa hovin entistä karmeampaan ahdinkoon

Lue lisää: Herttuatar Meghan loisti poissaolollaan Oprahin juhlissa – asiantuntijalta hyytävä arvio tilanteesta