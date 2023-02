Rocktähden ja Charlesin tapaaminen sai somen kuhisemaan – huomio kiinnittyi kuninkaan kenkiin

Skunk Anansie -yhtyeen laulaja Skin vastaanotti merkittävän arvonimen kuningas Charlesilta.

Laulaja Skin, oikealta nimeltään Deborah Dryer, sai merkittävän tunnuksen tiistaina kuningas Charlesilta. Brittilehdet kertovat, että Skunk Anansie -rockyhtyeen laulaja sai brittiläisen imperiumin ritarikunnan myöntämän OBE-arvonimen (Officer of the Order of the British Empire) tiistaina.

55-vuotias muusikko asteli kuninkaan eteen Windsorin linnassa asussa, joka on saanut somen kuhisemaan. Skin pukeutui mustaan ponchoon, joka oli koristeltu kauttaaltaan korukivillä. Jalassaan hänellä oli platform-pohjaiset mustat kengät.

– Skinin asu on ihan mieletön, Twitterissä intoillaan.

– Mikä ikoni!

Soraääniäkin kuului. Osa somekommentoijista oli sitä mieltä, että Skunk Anansie -solistin asu herätti liikaa huomiota juhlallisessa tilaisuudessa.

Tähden fanit kuitenkin riensivät puolustamaan Skiniä ja vitsailivat, että kuningas Charles näyttää alipukeutuneelta Skinin kimmeltävään asuun verrattuna.

– Kuinka pöhkö asu. Punaraidalliset housut, ihan oikeasti, somessa vitsaillaan.

Tarkkasilmäiset fanit panivat merkille myös Charlesin kengissä olevat kannukset. Somessa hämmästellään, eivätkö ne jätä jälkiä Winsorin linnan punaiseen mattoon.

Molempien kenkävalinnat herättivät keskustelua somessa.

– Mielenkiintoiset kenkävalinnat: toisella on epäkäytännölliset platformkengät, toisella hieman naurettavat kannukset.

– Missähän kunnossa linnan matot ovat? Miksi ihmeessä kuninkaalla on kannukset sisätiloissa? Twitterissä kummastellaan.

– Onko Charles tulossa ratsastamasta?

Aiemmin tällä viikolla kuninkaan rikkinäinen sukka herätti hilpeyttä somessa.

Skin kuvailee Telegraph-lehdelle kohtaamisen kuninkaan kanssa olleen hyvin lämminhenkinen. Kamerat taltioivatkin, kuinka leveästi hymyilevä parivaljakko jutusteli tovin Windsorin linnassa.

Skunk Anansie -yhtyeen Skin poseerasi kameroille juhlallisen seremonian jälkeen.

Skin sanoo OBE-arvonimen olevan eräitä hänen uransa hienoimpia hetkiä. Hän sanoi arvonimen nousevan yhtä tärkeäksi kuin ne kerrat, kun hän lauloi Dalai Lamalle ja duetoi Luciano Pavarottin kanssa.

– Tämä tuli täytenä yllätyksenä, hän kuvailee OBE-arvonimeä ja pohtii, että Skunk Anansien tuotanto tuskin on kuninkaan lempimusiikkia.