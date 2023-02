Herttuatar Meghan väitti olevansa ainoa lapsi ja soppa oli valmis – siskopuoli haastoi oikeuteen

Meghanin siskopuoli kimpaantui herttuattaren tv-haastattelusta.

Siskopuolen mielestä herttuatar Meghan on nöyryyttänyt häntä julkisesti.

Herttuatar Meghanin ja hänen siskopuolensa Samantha Marklen välejä puidaan pian oikeudessa, kertoo BBC.

Samantha Markle jätti viime vuonna siviilikanteen, jossa hän syytti herttuatarta kunnianloukkauksesta. Meghan pyysi oikeusteitse, etteivät hän tai prinssi Harry joutuisi antamaan valaehtoista todistusta. Tuomari on nyt kuitenkin päättänyt, että herttuapari joutuu todistamaan oikeuskanteessa.

BBC:n mukaan kanteen taustalla on herttuatar Meghanin ja prinssi Harryn Oprah Winfreylle antama tv-haastattelu. Haastattelussa herttuatar Meghan kertoi millaiset välit hänellä on perheeseensä. Meghan kuvaili olevansa ainoa lapsi. Todellisuudessa hänellä on kaksi sisarpuolta isänsä Thomas Marklen aiemmista suhteista.

Meghanin mukaansa Samantha Markle ollut koskaan millään tavalla mukana hänen elämässään.

Meghan kertoi sisarpuolten tavanneen toisensa viimeksi 18 tai 19 vuotta sitten. Tuolloin edellisestä tapaamisesta oli kulunut kymmenen vuotta.

– Hän vaihtoi sukunimensä takaisin Markleksi viisikymppisenä vasta, kun aloin seurustella Harryn kanssa. Mielestäni se kertoo tarpeeksi, Meghan täräytti tv-haastattelussa.

BBC kertoo Samantha Marklen hakee noin 70 000 euron korvauksia tv-haastattelun ja vuonna 2020 julkaistun epävirallisen Finding Freedom -elämäkerran väitteistä.

Marklen mukaan häntä on "nöyryytetty ja häpäisty kansainvälisesti" sen takia, että Meghan väitti olevansa ainoa lapsi. Siskopuolen mukaan Meghan on myös levitellyt julkisuudessa valheita siitä, kuinka hän nousi ”ryysyistä rikkauksiin”.

Herttuatar Meghan ei ole missään tekemisissä isänsä tai sisarpuoliensa kanssa. Välirikko sai alkunsa, kun isä Thomas Markle lavasti paparazzikuvia juuri ennen Meghanin ja Harryn häitä.

Daily Mailin tietojen mukaan Samantha Marklen asianajajat haluavat Harryn ja Meghanin vastaavan oikeudessa 38 kysymykseen. Lehden tietojen mukaan Markle haluaa Meghanin ja Harryn vastaavan muun muassa kysymyksiin ”oliko kuningatar Elisabet rasisti?” ja ”onko kuningas Charles rasisti?”.

Kysymykset viittaavat ilmeisesti siihen, että Harry ja Meghan väittivät tv-haastattelussa hoviin kuuluvan henkilön pohtineen heidän poikansa Archien ihonväriä. Kommentin jälkeen Britanniassa on pohdittu kuumeisesti sitä, kuka mahtaa olla brittihovin väitetty rasisti.

Samantha Markle on ruotinut siskopuoltaan kovin sanoin julkisuudessa.

Daily Mail kertoo, että on hyvin todennäköistä, että kunnianloukkauskanne hylätään ennen heinäkuuta, jolloin Samantha Marklen asianajajien on tarkoitus grillata Harrya ja Meghania oikeudessa.

Samantha Markle on hyökännyt toistuvasti siskopuoltaan vastaan julkisuudessa. Hän on muun muassa kommentoinut perheenjäsenten välirikkoja sekä Meghanin avioliittoa prinssi Harryn kanssa.

Hän on syyttänyt siskoaan onnenonkijaksi ja pyrkyriksi ja ilmaissut olevansa järkyttynyt siitä, ettei Meghan ole tekemisissä heidän isänsä Thomas Marklen kanssa.

Markle on myös ilmaantunut kutsumatta Harryn ja Meghanin entisen kodin porteille Kensingtonin palatsille ja pyrkinyt sisään kiinteistöön. Hänet kuitenkin käännytettiin tuolloin pois äärimmäisen tarkkaan vartioidulta alueelta.

Joulukuussa 2018 The Times -lehti kertoi, että Samantha oli asetettu Scotland Yardin erityisosaston tarkkailuun, sillä häntä pidettiin turvallisuusuhkana brittihoville.