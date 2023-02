Katso kuvat: Harry & Meghan -dokumentissa nähty ökykartano myynnissä – hinnassa ja tilassa ei ole säästelty

Kaksi hehtaaria, yhteensä noin 1 300 neliötä, uima-allas ja taidetta. Tämä kaikki lähtee vain 30 miljoonalla.

Neftlixin kohutussa Harry & Meghan -dokumenttisarjassa nähty kartano on myynnissä.

Kyseinen, noin 13 tuhannen neliöjalan eli vajaan 1 200 neliömetrin lukaali sijaitsee Monteciton alueella Santa Barbarassa Kalifornian rannikolla, noin 150 kilometriä Los Angelesista itään. Kolossin hinnaksi on ilmoitettu vaatimattomat 33,5 miljoonaa dollaria – siis reilut 30 miljoonaa euroa.

Asiasta uutisoi muun muassa Hollywood Reporter.

Vaan huomaa: kartano on silkka kulissi. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät ole koskaan asuneet siellä. He eivät tuoneet kuvausryhmää omaan olohuoneeseensa, vaan hankkivat dokumenttia varten kokonaan erillisen kartanon, joka sai toimia kuusiosaisen paljastusoopperan näyttämönä.

New York Post kertoi joulukuussa, että kulissikartano on Mark Schulhof -nimisen liikemiehen omistuksessa. Pohatta osti kiinteistön vuonna 2013 14,6 miljoonan dollarin eli noin 13 miljoonan dollarin hintaan. Kartanon arvo on siis noin vuosikymmenessä yli kaksinkertaistunut.

Lähteiden mukaan sama mies on myös ollut syytteessä kavalluksesta. Vuonna 2008 Schulhofin Quadriga Art -nimistä suoramainontayritystä syytettiin yli sadan miljoonan dollarin kavaltamisesta sotainvalideihin kohdistuneessa varainhankintahuijauksessa.

Vuonna 2014 Schulhof firmoineen pääsi asiassa kuitenkin 25 miljoonan dollarin sovintoon.

Tältä näyttää ökykartano Kalifornian hienostopitäjässä.

Nyt liikemies haluaa kuitenkin kaksikerroksisesta linnastaan eroon. Tai ensimmäisen kerran se tuli markkinoille jo puolisentoista vuotta sitten.

Kahden hehtaarin alueella sijaitsevat ylelliset tilukset kätkevät sisäänsä vuonna 2006 valmistuneen 1 200 neliön päärakennuksen lisäksi yhden makuuhuoneen vierasmajan, jolla on kokoa 74 neliötä.

Holvikaarten alla voi ihailla maisemaa, uima-allasta ja Robert Indianan Love-veistosta.

Luonnollisesti tiluksilta avautuvat näkyvät sekä vuoristoon että Tyynellemerelle. Uima-allas löytyy niin ikään.

Pihamaata komistavat myös näyttävät banaani- ja sitruunapuut, minkä lisäksi kartanolta löytyy luomuvihanneksia kasvava palsta ja jopa pieni kanala sekä mehiläispesiä, jotka tuottavat tuoretta hunajaa.

Pihan nurmikon laatua kuvaillaan ”Wimbledon-tasoiseksi”. Ulkoa löytyy myös kuvataiteilija Robert Indianan veistoksia.

Ruokasalissa on kaareva hopeavärinen katto.

Erilaisia kylpyhuoneita kartanosta löytyy yhteensä kuusi.

Makuuhuoneita kahden rakennuksen huushollista löytyy yhteensä kuusi. Kylpyhuoneita saman verran. Vierasmajan alakerta toimii myös kolmen auton autotallina.

Kartanon sisältä löytyy monenlaista herkkua. Kirjasto, elokuvateatteri, kotibaari, meditaatiohuone, pari pelihuonetta ja kuntosali.

Lukaalista löytyy runsaasti holvikaarta. Teema toistuu paitsi ikkunoissa, myös talon sisällä. Esimerkiksi ruokasalissa on kaareva, hopeanvärinen katto.

Kirjasto

Kirjaston tunnelma on hieman maanläheisempi. Sieltä löytyy kiillotettua puupaneelia, takka ja vanhahtava puinen kirjoituspöytä.

Ammattilaistasoiseksi kehuttu keittiö avautuu myös talon olohuoneeseen, ja se on tarkoitettu koko perheen oleskelupaikaksi. Toki kartanosta löytyy myös erillinen lastenhuone.

Näillä sohvilla kelpaa makoilla.

Lastenhuoneeseen tulvii valoa korkeista kaarevista ikkunoista. Oranssit tuolit ovat poptaiteilija Keith Haringin kädenjälkeä.

LuksusHuushollissa kuvattiin Harry & Meghan -dokumentin useita haastatteluita.

Kameran eteen pääsivät muun muassa Harryn lapsuudenystävä ”Nicky”, brittiläinen historioitsija ja elokuvantekijä David Olusoga ja Meghanin ystävä Lucy Fraser.

Julkisuudessa ei ole kerrottu, miksi Schulhof on myymässä taloa. Ei ole myöskään tiedossa, miksi Harry ja Meghan päättivät käyttää dokumentissa erillistä näyttämöä.

Pariskunta asuu itsekin samalla Monteciton hienostoalueella ja niin ikään leveästi. Cosmopolitanin mukaan herttuapari muutti omaan kartanoonsa vuonna 2020.

Lehti kirjoittaa sen olevan vielä dokumentissakin nähtyä poskettomampi: Lukaalista löytyy muun muassa yhdeksän kylpyhuonetta, kuusitoista makuuhuonetta, oma kylpylä, teehuone, tenniskenttä ja viiden auton autotalli.

He maksoivat linnastaan saman verran kuin Mark Schulhof dokumentissa nähdystä lukaalista, 13 miljoonaa.

Vain vajaat kolme vuotta kestänyt asuminen on saanut kartanon hinnan harppaamaan vain reilussa parissa vuodessa liki 30 miljoonaan euroon. Harryn ja Meghanin koti sijaitsee noin kolmen kilometrin päässä dokumentissa esiintyneestä ökylinnasta.

The Sun muistuttaa, että Montecitossa asuu myös paljon muita varakkaita silmäätekeviä, kuten talk show -tähti Oprah Winfrey, seurapiirihahmo Kim Kardashian, näytteljiä Gwyneth Paltrow ja poppari Ariana Grande.