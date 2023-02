Herttuatar Meghan loisti poissaolollaan Oprahin juhlissa – asiantuntijalta hyytävä arvio tilanteesta

Kuninkaallisasiantuntijat pohtivat, miksi herttuatar Meghan ei saapunut hänen ystävänsä Oprah Winfreyn syntymäpäiväjuhliin.

Televisiojuontaja Oprah Winfrey kutsui viime viikonloppuna ystäviään 69-vuotissyntymäpäiväjuhliinsa Los Angelesissa. Paikalla vilisi Hollywoodin kermaa, kuten realitytähti Kim Kardashian, laulaja Jennifer Lopez ja näyttelijä Priyanka Chopra.

Yksi Winfreyn ystävistä herätti huomiota poissaolollaan, nimittäin herttuatar Meghan. Hän ei osallistunut juhliin, mikä laittoi huhumyllyn käyntiin. Osa kuninkaallisasiantuntijoista pohtii, jättikö Winfrey kutsumatta Meghanin vai näkikö Meghan parhaaksi jäädä kotiin viimeaikaisen kohujen takia.

– On helppo ymmärtää, miksi Oprah ei halunnut pariskuntaa syntymäpäivilleen Harryn viimeisimpien paljastusten jälkeen, toimittaja Kara Kennedy spekuloi The Spectator -lehdessä.

Kennedyn mielestä herttuapari käytti Winfreytä ”pelinappulana” vuoden 2021 kohuhaastattelussa, kun he pääsivät hyökkäämään brittihovia vastaan tv:ssä. Haastattelussa Harry ja Meghan paljastivat katkerat tunteensa hovia kohtaan ja syyttivät muun muassa rasismista. Winfrey on sittemmin paljastanut, että hän oli yhtä yllättynyt joistain paljastuksista kuin muutkin.

– Jotkut haastattelun paljastuksista tulivat minullekin yllätyksenä, ja ne yllätykset nimettiin ”uutispommiksi”. Mutta tarkoitukseni ei ollut tehdä uutispommia. Pyrin vain tekemään haastattelun ja käymään läpi keskustelua, jossa heidän annetaan kertoa tarinansa, Winfrey kertoi Extra-julkaisun haastattelussa viime syksynä.

Oprah Winfrey on kertonut, ettei hän halua liikaa puuttua kuninkaallisen perheen asioihin.

Kuninkaallisasiantuntija Kinsey Schofield epäilee, että Sussexin herttuaparille lähetetään nyt tapahtumakutsuja hyvin varovaisesti.

– Asun Los Angelesissa, ja olen ollut vuosia PR-alalla. Hollywoodissa puhutaan, ettei Harrya ja Meghania kannata kutsua mihinkään, koska he varastaisivat kaiken huomion. He aiheuttaisivat vain draamaa, Schofield kommentoi Fow Newsille.

– Lisäksi heitä pidetään epäluotettavina, koska heidän kanssaan käyty yksityinen keskustelu voi päätyä podcastiin, tv:seen tai kirjaan.

The King -kuninkaalliskirjan kirjoittaja Christopher Andersen puolestaan näkee, että myös Winfrey ymmärsi, ettei herttuaparin kannata paistatella nyt enempää otsikoissa.

– Käsitykseni tilanteesta on se, että sekä Oprah että Sussexin herttuapari ymmärtävät, että tämä on erittäin tulenarka hetki pariskunnalle, kun Charlesin kruunajaiset lähestyvät, Andersen ruotii.

– Osallistuminen korkean profiilin Hollywood-tapahtumaan A-luokan tähtien kanssa ei ole sitä, mitä Sussexit nyt tarvitsevat. Se ärsyttäisi hovia sekä jo entuudestaan vihaisia brittejä.

Kuninkaallinen kommentaattori Hilary Fordwich niin ikään pohtii, että Sussexin herttuaparin on nyt viisainta pitää matalaa profiilia, kun kuningas Charlesin kruunajaiset lähestyvät.

– He molemmat tietävät, kuten me kaikki, että suuri ongelma on tulevat kruunajaiset. Harry ja Meghan eivät voi ottaa riskiä, että he saisivat enemmän tuhoa aikaan. Heidän pitkäaikaiset tavoitteensa ovat pelissä, Fordwich esittää.

Prinssi Harry on ilmaissut haluavansa korjata välit isänsä ja veljensä prinssi Williamin kanssa, ja osallistuminen Winfreyn juhliin ei luultavasti olisi auttanut asiaa.

Toistaiseksi on ainoastaan spekuloitu, saapuvatko Harry ja Meghan kuningas Charlesin kruunajaisiin.

KUNINGAS Charles tullaan virallisesti kruunaamaan virkaansa 6. toukokuuta 2023. Vanity Fairin haastatteleman lähteen mukaan kuningas haluaa oman poikansa historialliseen tapahtumaan tämän hurjista väitteistä huolimatta.

Osa lähteistä puolestaan on vahvasti sitä mieltä, ettei hovi missään nimessä halua prinssi Harrya paikalle. Daily Mailin mukaan varsinkin hovin vanhemmat jäsenet pelkäävät ajatusta, että Harryn kanssa kruunajaisissa vietetty aika päätyisi aikoinaan miehen muistelmien pokkariversioon.

Erään lähteen mukaan hovi odottaa, että Harry ja Meghan keksivät itse syyn, miksi eivät pääse kruunajaisiin.

Herttuatar Meghan on viime aikoina pysytellyt visusti katseilta piilossa parin luksuskartanon tiluksilla Montecitossa, Kaliforniassa. Varamies-muistelmateoksensa julkaissut Harry puolestaan on pelmahtanut tammikuussa milloin minkäkin tv-ohjelman kuvauksiin. Meghanin niin sanottu ”katoamistemppu” on herättänyt kummastusta Britanniassa, sillä yleensä hän on aina siellä missä Harrykin.

Lähteet ovat esittäneet erilaisia näkemyksiä vetäytymisen syyksi, kuten sen, että Meghan olisi huolissaan siitä, miten Harryn kirjapaljastukset tulevat vaikuttamaan heidän elämäänsä ja uraansa. Herttuattaren huhutaan myös puuhailevan omaa paljastuskirjaansa.