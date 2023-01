Brittilehdet: Kohukuva prinssi Andrew’sta käsi teinitytön lanteilla on aito – aukottomat todisteet löydetty

Prinssi Andrew joutui seksuaalirikossyytteiden vyyhtiin, kun hänestä julkaistiin vuonna 2011 kuva syleilemässä Virginia Giuffrea vuonna 2001 naisen ollessa vasta 17-vuotias. Myöhemmin Giuffre haastoi prinssin oikeuteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Brittilehdistön mukaan todisteet yli 20 vuotta vanhan kohukuvan aitoudesta on viimein saatu kasaan.

Brittilehti Daily Mail uutisoi, että se on löytänyt aukottomat todisteet prinssi Andrew’sta levinneestä kuvasta, jossa hän poseerasi käsi 17-vuotiaan Virginia Giuffren ympärillä parikymmentä vuotta sitten.

Giuffre, nyt 39, haastoi prinssin oikeuteen seksuaalisesta hyväksikäytöstä muutama vuosi sitten. Myös muut brittilehdet, kuten The Telegraph, uutisoivat asiasta.

Giuffren mukaan Andrew käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen liikemies Jeffrey Epsteinin ja tämän rikoskumppani Ghislaine Maxwellin avulla Giuffren ollessa alaikäinen. Oikeudenkäyntiä ei koskaan käyty, sillä Giuffrelle maksettiin miljoonakorvaukset, jotta haaste vedettäisiin pois.

Epstein löydettiin elokuussa 2019 kuolleena sellistään ennen kuin häntä vastaan nostettuja ihmiskauppasyytteitä ehdittiin puida oikeudessa. Maxwell tuomittiin joulukuussa 2021 20 vuoden vankeuteen seksuaalirikoksista.

Kuva julkaistiin The Mail On Sundayssa 12 vuotta sitten vuonna 2011. Kuvassa 41-vuotias Andrew hymyili syleillen Giuffrea Ghislaine Maxwellin asunnossa Lontoossa, ja vyyhti alkoi purkautua. Maxwell on itse kuvan taustalla.

Tähän kuvaan prinssi Andrew’ta kohtaan esitetyt syytökset pohjautuvat. Virginia Giuffre on kertonut, että samana päivänä kuvan ottamisen kanssa hänet pakotettiin harrastamaan prinssin kanssa seksiä, vaikka Giuffre oli vain 17-vuotias ja prinssi 41.

Daily Mailin mukaan maaliskuun 10. päivänä vuonna 2001 otetun kuvan takapuolella on leima, mikä todistaa, että kuva otettiin Kodakin kertakäyttökameralla, ja se kehitettiin kolme päivää myöhemmin maaliskuun 13. päivänä.

Tämän myötä kuvaa olisi Daily Mailin mukaan ollut mahdotonta muokata digitaalisesti. Kuva kehitettiin Walgreensin, suuren yhdysvaltalaisen apteekkiketjun, sivuliikkeessä, mikä on Daily Mailin mukaan vain kahden minuutin ajomatkan päässä Giuffren entisestä kodista West Palm Beachissa Floridassa.

Giuffren matkustustiedot täsmäävät kuvan ottamisen ja kehittämisen päivämääriin. Hän matkusti Lontooseen Daily Mailin mukaan maaliskuun 9. päivänä vuonna 2001 ja palasi kotiinsa Yhdysvaltoihin kaksi päivää myöhemmin.

Ghislaine Maxwell ja Jeffrey Epstein pyörittivät seksirinkiä, jonka kohteena olivat teinitytöt. Epstein kuoli vankilassa vuonna 2019 ja Maxwell istuu parhaillaan 20 vuoden tuomiota seksuaalirikoksista.

Giuffre vei vuosia sitten valokuvan ammattikuvaaja Michael Thomasille ja Mail On Sundayn toimittaja Sharon Churcherille, joka oli parhaillaan tutkimassa siviilikannetta, mikä oli jätetty Floridan oikeuteen vuonna 2009.

Siviilikanteessa todettiin, että Jeffrey Epsteinin ystävät, mukaan lukien ”kuninkaallinen”, olivat käyttäneet anonyymina pysytellyttä naista seksuaalisesti hyväkseen.

Thomas otti valokuvasta 39 valokuvaa sekä edestä että takaa ennen kuin kuva toimitettiin FBI:lle ja julkaistiin Mail On Sundayssa. Thomasin ottamien kuvien metatiedoista voidaan todistaa, että hän otti kuvat helmikuun 17. päivä vuonna 2011.

Thomas kertoo Daily Mailille, että hänellä on kuvaustilanteesta myös kuvia, joissa hän kääntää kuvaa edestakaisin, mikä osoittaa, että kuvat etu- ja takaosasta ovat samasta, oikeasta valokuvasta.

62-vuotias prinssi Andrew on kiistänyt kaikki seksuaalirikossyytökset, joita häntä kohtaan on esitetty.

Prinssi Andrew, 62, ei ole koskaan myöntänyt syytöksiä, ja hän on väittänyt, että kuvaa olisi manipuloitu.

20 vuoden tuomiota seksuaalirikoksista ja teinityttöjen seksiringin pyörittämisestä vankilassa istuva Maxwell väitti viimeksi viime viikolla televisioidussa vankilahaastattelussa, että kuva olisi väärennetty. Kumpikaan heistä ei ole kuitenkaan koskaan osoittaneet todisteita, joiden mukaan kuva olisi todella muokattu.

Daily Mailin mukaan ”prinssin ystävät” esittivät perusteluja kuvan epäaitoudelle vuonna 2019 toteamalla, että prinssin kädet ja sormet ovat liian hoikat, sillä oikeasti ne ovat pulleammat.

Maxwellin väitteet kuvan epäaitoudesta ovat myös ristiriidassa hänen vuoden 2015 lausuntojensa kanssa. Tuolloin lakimies Alan Dershowitz lähetti Maxwellille sähköpostin, jossa tiedusteli kuvan aitoutta.

– Tiedätkö, onko kuva Andrew’sta ja Virginiasta aito? Olet sen taustalla, Dershowitz kysyi.

– Se näyttää aidolta. Uskon, että se on aito, Maxwell vastasi 11 minuuttia myöhemmin.

Thomas kommentoi, että prinssin ja Maxwellin väitteet kuvan epäaitoudesta ovat naurettavia, ja että ihmisten pitäisi lopettaa tällaisiin salaliittoteorioihin uskominen.

Nuoruuskuvaansa esittelevä Virginia Giuffre on nykyisin 39-vuotias.

Useat asiantuntijat ovat todenneet Daily Mailille, että kuvan leimat ovat aitoja valokuvaliikkeen kehitysleimoja, jotka kertovat kehittämisen päivämäärän ja myös sen, monesko valokuva oli filmirullassa.

Asiantuntijoiden mukaan kuvan rakeisuus myös vaikuttaa siltä, että se on kehitetty suoraan filmistä valokuvapaperille. Kyse ei asiantuntijoiden mukaan ole digitaalisesta kuvasta.

Giuffre näytti alkuperäistä kuvaa myös ystävälleen Carolyn Andrianolle, jota Epstein ja Maxwell myös käyttivät seksuaalisesti hyväkseen tämän ollessa 14-vuotias. Myös Giuffren ex-poikaystävä Tony Figueroa on kertonut yhdessä oikeudenkäynnissä nähneensä kuvan vuonna 2001, kun Giuffre kertoi tälle prinssi Andrew’sta.

Ghislaine Maxwell vuonna 2014.

Thomas ottaa myös kantaa väitteisiin, joiden mukaan Giuffrella olisi ollut kymmenen vuotta aikaa muokata fyysistä valokuvaa.

– Virginia asui tavallisessa bungalowissa maaseudulla Australiassa. Hänellä ei ollut erityisiä atk-taitoja, enkä usko, että hänellä oli edes tietokonetta kotonaan. Täytyy muistaa, että vuosi oli 2011. Jos joku olisi jossain vaiheessa väärentänyt kuvan, hänen olisi pitänyt väärentää valokuvan etu- ja takapuoli.

– Kuinka kolme erillistä henkilöä olisi muokattu kuviin? Mikä kuvassa on valheellista? Alkuperäisessä kuvassa näkyy sormenjälki ja salama, joka heijastuu taka-alalla olevasta ikkunasta. Kuva ei ole teknisesti kovin taitavasti otettu, Thomas perustelee.

Prinssi Andrew on seksuaalirikosvyyhtiä koskevien syytösten myötä suljettu lähes täysin ulos kuninkaallisesta perheestä. Hän sai kuitenkin osallistua äitinsä kuningatar Elisabetin hautajaisiin syksyllä 2022.

Kohun myötä prinssi Andrew’sta on tullut brittikuninkaallisperheen hylkiö, ja häneltä on poistettu kaikki kuninkaalliset tehtävät ja suurin osa arvonimistä. Kuningas Charles ei halua veljensä olevan missään julkisissa kuninkaallisissa tehtävissä tai esiintyvän tilaisuuksissa.

Prinssi Andrew on edesmenneiden kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin kolmas lapsi. Britannian kruununperimysjärjestyksessä Andrew on kahdeksantena.