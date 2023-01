Millaista on erohuhujen ja terveyshuolien piinaaman Charlenen elämä Monacossa? Tämä 45 vuotta täyttävän ruhtinattaren tilanteesta tiedetään nyt

Ruhtinatar Charlene viettää tänään 45-vuotissyntymäpäiviään. Entinen ammattiuimari on viime vuosina ollut otsikoissa terveydentilansa ja avioliittonsa ympärillä vellovien huhujen vuoksi.

Monacon ruhtinatar Charlene täyttää keskiviikkona 45 vuotta. Pienen valtion ruhtinatar on ehtinyt viettää ison osan elämästään julkisuudessa ja niihin vuosiin mahtuu monia erilaisia vaiheita.

Ammattiuimarina uraa tehneestä Charlenesta tuli Monacon ruhtinatar kesällä 2011, kun hän meni naimisiin Monacon ruhtinas Albertin kanssa. Etelä-Afrikasta kotoisin oleva Charlene ei silloin vielä puhunut ranskaa ja joutui totuttelemaan uuteen rooliinsa kuninkaallisena.

Sittemmin hän on haastanut kuninkaallista etikettiä muun muassa ajamalla puolet päästään siiliksi. Vuosien aikana Charlene on ollut otsikoissa myös terveydentilansa vuoksi, eikä ruhtinasparin avioliitto ole vuosien aikana sujunut huhujen mukaan saumattomasti.

Uuden, radikaalin hiustyylin esitellyt Charlene joulukuussa 2020.

Charlene syntyi vuonna 1978 Rhodesiassa (nyk. Zimbabwe). Myöhemmin perhe muutti Etelä-Afrikkaan, jossa hän menestyi lahjakkaana uimarina ja edusti maataan myös olympialaisissa.

Charlene edusti Etelä-Afrikkaa vuoden 2000 kesäolympialaisissa.

Monacossa pidetyissä uintikisoissa vuonna 2000 Charlene tapasi ensimmäisen kerran raikulipojan maineessa olleen Albertin.

Olympiauimari Charlene vietti iltaa ruhtinas Albertin kanssa 2001.

Pariskuntana he esiintyivät ensimmäisen kerran yhdessä vasta vuosia myöhemmin vuoden 2006 Torinon talviolympialaisissa.

Siviilihäitä vietettiin 2. heinäkuuta 2011 Monacon palatsin muurien sisällä. Charlene asteli alttarille Giorgio Armanin suunnittelemassa puvussa, joka tehtiin hänelle käsityönä.

Hääjuhlissa monien huomio kiinnittyi Charlenen itkuisen ja surullisen näköiseen olemukseen. Samoihin aikoihin kiersi sitkeitä huhuja, joiden mukaan ruhtinatar olisi yrittänyt karata useaan otteeseen ennen häitä.

Hääpäivänä monien huomio kiinnittyi itkuiseen morsiameen.

Charlenen huhuttiin yrittäneen karata hääpukunsa sovituksessa Pariisissa, Monacon Formula-kisojen tienoilla sekä Nizzassa, jossa hän olisi ehtinyt jo ostamaan lentolipun Etelä-Afrikkaan.

Huhut kumottiin Albertin ja Charlenen toimesta jyrkästi. Häiden jälkeen hovin virkamiehet suostuivat uutistoimisto AFP:n mukaan kuitenkin myöntämään pariskunnan olleen häiden alla ”kireissä tunnelmissa”.

– Kaikki oli niin ylitsevuotavan tunteikasta ja huhut olivat aiheuttaneet ristiriitaisia tunteita ja rakentaneet jännitettä, joten purskahdin itkuun, Charlene itse sanoi The Timesin haastattelussa vuonna 2013.

– Ja sitten itkin lisää, koska ajattelin: ”Voi ei, nyt koko maailma on nähnyt minun itkevän”.

Kaksoset syntyivät vuonna 2014.

Syy kireisiin tunnelmiin oli väitteiden mukaan isyyskanne, jonka vuoksi Albert oli joutumassa DNA-testiin. Huhuja oli jopa kahdesta aviottomasta lapsesta, jotka järkyttivät Charlenea.

– Kun he (hovi) saivat hänet katoliseen kirkkoon ja naimisiin, he saivat hänet tietyllä tavalla vangiksi mitä tulee kirkkoon. Hänen on hyvin vaikea erota nyt, brittihistorioitsija Robert Lacey selitti aikanaan ABC News -kanavalle.

Vuonna 2014 Monacon ruhtinasperheeseen syntyivät kaksoset prinsessa Gabriella ja kruununprinssi Jacques. Ruhtinatar on kertonut nauttivansa äitiydestä ja lasten touhujen seuraamisesta.

Koko perhe oli yhdessä katsomassa Monacon F1-kisoja toukokuussa 2022.

Charlene itse kuvasi kaksosten kasvatusta Point de Vue -lehdelle kolme vuotta sitten ”usein uuvuttavaksi”, mutta samalla ”hyvin stimuloivaksi”.

– Kun olen keskenään heidän kanssaan, he tappelevat, kuka saa nukkua äidin kanssa. He rakastavat kiivetä sänkyymme ja usein siellä tuleekin ahdasta. Ja tähän päälle vielä kaksi koiraa!

Häiden 10-vuotispäivää Charlene ja Albert viettivät eri mantereilla, kun Charlene lähti keväällä 2021 kotiseuduilleen Etelä-Afrikkaan. Matkallaan ruhtinatar sairastui vakavaan hengitystieinfektioon, minkä vuoksi hänen matkansa venyi kuukausien pituiseksi ja häntä jouduttiin operoimaan monta kertaa.

Charlenen ympärillä velloi silloin salaperäisyyksien vyyhti, kun hänen terveydentilastaan tai tilanteestaan ei annettu kunnolla tietoa julkisuuteen. Keväällä alkaneelta matkalta Charlene palasi marraskuun lopussa, mutta pian paluun jälkeen Charlenen ilmoitettiin saavan hoitoa sveitsiläisellä yksityisklinikalla ”syvän väsymyksen” vuoksi.

Charlene on viime aikoina edustanut hyväntuulisena eri tapahtumissa.

Myös Charlenen sairastumisen aikaan huhujen mukaan avioparin välillä oli jo pidempään ollut meneillään aviokriisi. Ruhtinas Albertin mukaan ruhtinattaren voinnilla ei ollut mitään tekemistä suhteen tilan kanssa.

Ruhtinaan mukaan Charlenen tilanne johtui useista tekijöistä, eikä tämä pystynyt ”normaaliin elämään”.

Marraskuussa Monacon kansallispäivän vietossa ruhtinasparin lapset heiluttelivat koskettavia kylttejä, joissa luki: ”kaipaamme sinua, äiti” ja ”rakastemme sinua, äiti.”

Keväällä 2022 Charlene astui takaisin julkisuuteen pitkän hoitojaksonsa jälkeen. Hieman myöhemmin ruhtinatar kertoi harvinaisessa haastattelussa, ettei hän ollut vielä täysin parantunut ennalleen. Sairaalakierrettä hän kuvasi äärimmäisen vaikeaksi.

– Se on ollut pitkä, vaikea ja tuskallinen polku. Tänä päivänä tunnen oloni rauhalliseksi, hän totesi.

Ruhtinas Albertin ja ruhtinatar Charlenen virallinen kihlajaiskuva vuodelta 2010.

Hoitojaksonsa aikana Charlene joutui viettämään kuukausia erossa perheestään. Sen huhuttiin ajaneen avioliiton jälleen kriisiin ja ruhtinasparin huhuttiin jopa eroavan. Charlene kritisoi itse spekulaatioita ja sanoi Albertin olleen hänen tukenaan vaikeina aikoina.

Charlene huomautti parilla olevan normaaleja tunteita ja heikkouksia, aivan kuten kenellä tahansa muilla.

Viime joulukuussa ruhtinatar kertoi People-lehden mukaan voivansa paremmin kuin vuosiin. Hän kertoi tuntevansa vähemmän kipuja ja olevansa energisempi.

– Jatkan toipumista. Se vie aikaa, mutta olen onnellinen. Perheeni ja rakkaani ovat kallioni. Elän päivä kerrallaan.

Charlene päivittää kuulumisiaan silloin tällöin sosiaalisessa mediassa. Sen lisäksi hän on viime aikoina edustanut normaaliin tapaan yhdessä Albertin kanssa erilaisissa tapahtumissa.

Daily Mailin mukaan Charlenen vanhemmat ovat hiljattain muuttaneet Etelä-Afrikasta ranskalaiseen La Turbien kylään lähemmäs tytärtään.

– He saavat hänen olonsa turvalliseksi ja muistuttavat häntä huolettomasta elämästä, millaista hänellä oli Etelä-Afrikassa ennen kuin hänestä tuli Monacon ruhtinatar, hovin lähde on kertonut lehdelle.

Viime aikoina Charlene onkin nähty edustamassa Albertin ja lastensa kanssa hyväntuulisena ja aiempaa rennommin. Hän on muun muassa lyöttäytynyt fanien joukkoon jakamaan nimikirjoituksia ja antamaan yhteiskuvia.