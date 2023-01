Hovi julkisti tiedot siitä, millaiset Charlesin kruunajaiset toukokuussa tulevat olemaan. Mukana on megatähtiä, vähemmistöjen edustajia ja peräti kaksi kulkuetta.

Britannian hovi julkaisi myöhään lauantai-iltana kuningas Charlesin toukokuussa vietettävien kruunajaisten ohjelman.

Etukäteen on arveltu, että Charles haluaisi viettää kruunajaisiaan yksinkertaisemmin ja vähäeleisemmin kuin hänen äitinsä kuningatar Elisabet. Hovin julkaiseman ohjelman perusteella näyttää kuitenkin siltä, ettei tapahtuma tule olemaan ”riisuttu” versio Elisabetin kruunajaisista, vaan valtava, peräti kolme päivää kestävä spektaakkeli.

Hovin tiedotteen mukaan Charlesin kruunajaisia vietetään 6.–8. toukokuuta. Kuningas ja kuningatar Camilla kruunataan lauantaiaamuna 6. toukokuuta Westminster Abbeyssa, jossa vietettiin 70 vuotta sitten myös kuningatar Elisabetin kruunajaisia. Samassa katedraalissa järjestettiin myös Elisabetin hautajaiset.

Kuninkaan ja kuningattaren kruunajais­jumalan­palveluksen suorittaa Canterburyn arkkipiispa. Hovin mukaan juhlallinen tilaisuus ”heijastelee hallitsijan roolia nykypäivänä” ja ”katsoo tulevaisuuteen”. Silti mukana on myös perinteitä.

Sky Newsin mukaan hovin lähteet kertovat, että tilaisuus tulee olemaan lyhyempi kuin kuningatar Elisabetin kolmetuntinen kruunajais­jumalanpalvelus. Paikalle odotetaan suurta määrää valtionjohtoa eri puolilta maailmaa.

Kruunajais­päivänä Lontoossa järjestetään kaksi kulkuetta: niin kutsuttu kuninkaan kulkue, jossa Charles ja Camilla saapuvat Buckinghamin palatsista Westminster Abbeyyn sekä kruunajaisten jälkeinen, suurempi kruunajaiskulkue.

Hovin mukaan kruunajais­kulkueeseen osallistuvat myös kuninkaallisen perheen muut jäsenet. Tiedeossa ei kuitenkaan vielä ole, keitä kaikkia nähdään mukana.

Kruunajaiskulkueen päätteeksi kuningas ja kuningatar palaavat Buckinghamin palatsiin, jossa he näyttäytyvät ensi kertaa sen parvekkeella yhdessä muun perheen kanssa.

Lauantaina kruunajais­juhlallisuudet jatkuvat Windsorin linnassa, jossa järjestetään uutta kuningasta juhlistava konsertti. Hovin mukaan konsertissa esiintyy kansainvälisiä supertähtiä ja moderneja laulajia. Mukana on myös suuri orkesteri, tanssijoita ja erilaisia kuoroja.

Hovin mukaan konsertissa esiintyy LGBTQ+ -yhteisön jäsenistä, pakolaisista ja sairaanhoito­henkilökunnasta koostuvia kuoroja sekä viittomakielinen kuoro. Sky Newsin mukaan kyse on luultavasti hovin pyrkimyksestä luoda tapahtumaan mahdollisimman monimuotoinen esiintyjäkattaus.

Windsorin linnan itänurmella järjestettävän konsertin televisioi BBC. Hovin mukaan tavalliset kansalaiset voivat osallistua konsertin myöhemmin alkavaan lippuarvontaan ja päästä näin mukaan juhlallisuuksiin.

Konsertin lisäksi kruunajaisia juhlistetaan sunnuntaina eri puolilla Britanniaa valaisemalla ikonisia monumentteja ja rakennuksia sekä erilaisilla laser- ja dronenäytöksillä.

Sunnuntain ohjelmaan kuuluu myös suuri, maanlaajuinen kruunajaislounas, johon hovi kutsuu mukaan kaikki britit. Hovin mukaan tapahtumaa voi juhlistaa vaikkapa katujuhlilla tai juomalla teetä naapurinsa kanssa. Pyrkimyksenä on koota ihmiset yhteen historiallisella hetkellä.

Kuningas Charlesin kruunajaisjuhlallisuuksien viimeinen päivä on maanantai 8. toukokuuta. Hovin mukaan tuolloin järjestetään The Big Help Out -nimeä kantava tapahtuma, jossa tavallisia kansalaisia kehotetaan kokeilemaan hyväntekeväisyyttä ja auttamaan yhteisöään.

Hyväntekeväisyys­päivän on tarkoitus kunnioittaa kuninkaan omistautumista maalleen ja julkiselle työlleen. Hovi toivoo, että tapahtuma saisi ihmiset kokoontumaan yhteen ja näyttäisi hyväntekeväisyyden voiman luomalla jotakin hyvää kruunajaisten kunniaksi.