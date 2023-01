Verrettin terveysongelmat ovat pistäneet hääsuunnitelmat jäihin.

Norjan hovin viralliset tehtävät jättänyt prinsessa Märtha Louise ja hänen shamaanirakkaansa Durek Verrett ovat olleet kihloissa viime kesäkuusta lähtien. Kohuparin hääsuunnitelmat ovat kuitenkin toistaiseksi tauolla 48-vuotiaan Verrettin terveysongelmien vuoksi.

Norjalais-amerikkalainen liikemies Verrett kertoi tiistaina saksalaislehti Bildin haastattelussa kärsineensä jo pitkään vakavista munuaisongelmista.

Vuonna 2012 Verrett sai munuaissiirteen siskoltaan Angelinalta. Kyse oli hengen pelastavasta operaatiosta, sillä Verrettin sydän oli pysähtynyt, ja hänet jouduttiin elvyttämään. Hänen tilansa koheni vasta uuden munuaisen myötä.

Viime vuodet Verrettin terveysongelmat loistivat poissaolollaan, mutta vuoden 2022 alussa tilanne heikkeni jälleen. Nyt Verrett tarvitsee jälleen uuden luovuttajan.

Märtha Louise ja Verrett ovat pitäneet yhtä vuodesta 2019 lähtien.

– Keskustelemme erilaisista ideoista, mutta sen voin paljastaa: niin kauan kuin minulla ei ole uutta munuaista, ovat hääsuunnitelmat tauolla! Verrett kertoi lehdelle.

Toistaiseksi uutta munuaista ei ole löytynyt.

– Märtha olisi tehnyt sen, mutta hänen munuaisensa ei käynyt. Jatkamme etsimistä. Olen varma, että löydämme vielä luovuttajan.

Märtha Louise ja Verrett elävät tällä hetkellä kaukosuhteessa. Verrett kertoo, että prinsessa pitää tästä huolimatta hänestä hyvää huolta.

– Märtha on suosikkihoitajani. Hän huolehtii siitä, että mittaan verenpaineeni säännöllisesti ja pidän huolta itsestäni. Rakastan häntä!

Märtha Louise kuvattuna Helsingissä vuonna 2018.

Vaihtoehtoterapeuttina ja ainakin omien sanojensa mukaan ”shamaanina” tunnettu Verrett on herättänyt norjalaisissa närkästystä. Yhtenä syynä tälle voidaan pitää hänen esittämiään kiistanalaisia väitteitä.

Verrett on muun muassa ilmoittanut omalla Instagram-sivullaan olevansa ”avaruuslisko”, ja että ”hänen kaltaisensa” ovat ”täällä auttamassa ihmiskuntaa löytämään todellisen vapautumisen”.

Samassa päivityksessä Verrett myös kirjoitti epämääräisesti, miten 5G-verkot on luotu ihmisten orjuuttamiseksi. Uuden mobiiliteknologian väitetty ”vaarallisuus” on suosittu salaliittoteoria.

Hän kauppaa tälläkin hetkellä omilla verkkosivuillaan reilut 200 dollaria maksavaa Spirit Optimizer -nimistä medaljonkia, jonka hän lupaa muun muassa ”neutraloivan pelon ja suojaavan negatiiviselta energialta”.

Muitakin omalaatuisia näkemyksiä shamaanilta löytyy. Hän on esittänyt kyseenalaisia teorioita esimerkiksi syövän synnystä ja muista sairauksista.

Itseään shamaaniksi nimittävä Verrett ei ole norjalaisten suosiossa.

Käärmeöljykauppiaan maine ei ole vaikuttanut pariskunnan suhteeseen. Märtha Louise on ollut aina itsekin hovin outolintu, ja tarjonnut yrityksensä kautta vuosikaudet esimerkiksi enkelihoitoja. Bisnes on tuonut prinsessalle parhaimmillaan liki 200 000 euron vuositulot.

Vaikka Norjan kansa ei miehestä perusta, ovat suhteet Norjan hoviin Verrettin mukaan nykyisin lämpimät.

– Vaikka monet eivät sitä uskokaan, on suhteeni kuningas Haraldiin ja kuningatar Sonjaan todella hyvä. He ovat tukeneet minua viime viikkoina ja kuukausina, mikä on minulle tärkeää, Verret kertoi tuoreessa haastattelussa Bildille.

– On hullua, että vuosienkin jälkeen monet ihmiset eivät ymmärrä, että Märtha ja minä rakastamme toisiamme ja että Norjan kuninkaallinen perhe on antanut meille siunauksensa.

Prinsessa Märtha Louise luopui virallisista tehtävistään Norjan hovissa viime marraskuussa. Hovin julkaiseman tiedotteen mukaan kuningas ja kuningatar kiittävät Märtha Louisea tämän vuosikymmenten mittaan tekemästä tärkeästä työstä, jota prinsessa on hoitanut ”lämmöllä ja suurella omistautumisella”.

Hovin tiedote ennakoi parin häitä todeten, että avioliiton myötä Verrettistä tulee kuninkaallisen perheen jäsen, mutta hän ei saa titteliä tai edusta hovia Norjassa.

Hovin mukaan pariskunta halusi tehdä selvemmän eron hovin tehtävien ja muiden aktiviteettiensa välille. Pari ei jatkossa esiinny hovin edustajina esimerkiksi liiketoiminnassaan tai sosiaalisen median kanavissaan. He osallistuvat kuitenkin perheenjäseninä esimerkiksi erilaisiin hovin juhliin.