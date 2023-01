Prinssi Harry on polttanut sillat synnyinmaahansa totaalisesti – edessä on nyt tulevaisuus, jossa varmaa on vain yksi asia

Prinssi Harry on katkonut skandaalipaljastuksillaan siteitä perheeseensä, synnyinmaahansa ja aiheuttaa närkästystä jo Yhdysvalloissakin. Prinssin ja hänen perheensä tulevaisuus on tällä hetkellä täysin auki.

Kohauttava Netflix-dokumenttisarja, rajuista välirikoista kertova elämäkertakirja ja hämmästyttäviä tv-haastatteluja. Prinssi Harry, 38, on viime kuukausina repinyt railoa brittihoviin ja perheeseensä tavalla, jota ei ole aiemmin nähty – samalla hän on myös tullut sulkeneeksi tiettyjä ovia ikuisiksi ajoiksi.

Miltä prinssi Harryn ja hänen perheensä tulevaisuus näyttää nyt, kun lähes kaikki on paljastettu?

Prinssi Harry on nyt tilanteessa, jossa hän tuskin on koskaan aiemmin ollut: lähes kaikki siteet kotimaahan Britanniaan on katkottu.

Ainakin yksi asia on selvä: synnyinmaahansa Britanniaan Harryn on vaikea, lähes mahdoton palata. Harry on asettautunut tällä hetkellä asumaan herttuatar Meghanin, 41, ja kahden lapsensa, Archien, 3, ja Lilibetin, 1, kanssa Kaliforniaan.

Harry on toistuvasti vakuuttanut tv-haastatteluissa, ettei hän halua loukata tai satuttaa perhettään. Varamies-kohukirjassaan hän kertoo veljensä prinssi Williamin väkivaltaisesta hyökkäyksestä, herttuatar Catherinen ja herttuatar Meghanin riidoista, isänsä kuningas Charlesin käytöksestä sekä kuvailee kuningatar Camillaa ”pahikseksi”. Brittilehti Mirrorin sisäpiiritietojen mukaan kuninkaallisen perheen mitta on tullut vakuutteluista huolimatta lopullisesti täyteen ja siteet katkenneet vääjäämättömällä tavalla.

– Luottamusta oli jäljellä pikkiriikkisen ennen viimeisimpiä tempauksia, mutta nyt luottamus Harryyn on murentunut kokonaan, sisäpiiristä väitetään brittilehdille.

Herttuatar Catherine, prinssi William, prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat jäätävissä väleissä, mikäli Harryn paljastuksiin on uskominen.

Toisaalta prinssi Harry on tehnyt harvinaisen selväksi, ettei hän edes halua palata Britanniaan, ei nyt eikä tulevaisuudessa. Harry ja Meghan karistivat maan pölyt jaloistaan näyttävästi kolme vuotta sitten. Prinssi Harryn mukaan kotimaassa ahdistavinta oli paparazzien jatkuva huomio sekä lapsesta saakka jatkunut tasapainoilu brittimedian kanssa.

Tuoreessa tv-haastattelussa prinssi Harry vahvisti väitteet siitä, ettei hän näillä näkymin voi palata asumaan Britanniaan enää koskaan.

– En usko, että se on koskaan mahdollista. Vaikka saisimme sovun aikaan perheeni kanssa, on aina se kolmas osapuoli, joka tekee kaikkensa, ettei se onnistu, Harry kertoi maanantaina Good Morning America -keskusteluohjelmassa viitaten kolmannella osapuolella brittimediaan.

– He eivät estäisi paluutamme, mutta tekisivät elämästä siellä mahdotonta, Harry lisäsi.

Tulevaisuutta on rakennettava muualle. Harry ja Meghan ehtivät nauttia pitkään olostaan Yhdysvaltojen vapaudessa, mutta nyt tämäkin naru näyttää kiristyneen uhkaavasti. Harryn elämäkertakirjan ilmestymisen jälkeen New York Times julkaisi pitkän artikkelin, jonka mukaan amerikkalaisilta on perinteisesti löytynyt myötätuntoa ahdingossa oleville kuninkaallisille, mutta ihmisten on vaikea niellä paljastuksia toisensa perään. Harryn ongelmien kuvailtiin muuttuneen jo niin ”väsyttäviksi”, että se jäytää heidän julkisuuskuvaansa pahasti.

Harryn ja Meghanin kohdalla tulevaisuudennäkymiä kaventaa arvioiden mukaan juuri se, että kohuhaastatteluiden ja -paljastusten virta on ollut ehtymätön itseasiassa jo vuosien ajan.

Kriisiviestintään erikoistunut asiantuntija Howard Bergman totesi asiasta New York Timesille yksimielisen arvionsa.

– Voit kertoa tarinasi vain kerran. Tämä kaikki tuntuu mielestäni hieman tosi-tv-henkiseltä. Vaikuttaa, etteivät he kykene päästämään katkeruudesta irti.

Kuuluisa, keväällä 2021 annettu haastattelu Oprahille nousi ykköspuheenaiheeksi.

Mitä prinssi Harryn tulevaisuus voisi pitää sisällään? Varsinaista koulutusta hänellä ei ole, sillä prinssi Harry ei mennyt koskaan yliopistoon. Sen sijaan hän lähti opiskelemaan kymmeneksi kuukaudeksi Sandhurstin kuninkaalliseen sotakorkeakouluun ja palveli sen jälkeen kymmenen vuotta Britannian armeijassa, josta muodostui hänelle tärkeä osa elämää. Hän myös nettosi urastaan armeijan vihreissä noin 465 500 euroa.

Harry kertoo kirjassaan haikailleensa takavuosina usein takaisin sotakentille. Sotilasura tuskin kuitenkaan enää houkuttaa kahden lapsen isää.

Lisäksi tuoreimpien tietojen valossa Harryn ei kannatta sotaan lähteä. Prinssi nimittäin muisteli elämäkertakirjassaan aikaansa Afganistanissa. Hän kertoi tappaneensa sotilastehtävissään 25 Taleban-sotilasta ja kuvaili heitä ”shakkinappuloiksi”. Lausunto herätti laajaa närkästystä, ja esimerkiksi tunnettu brittiveteraani, eversti Tim Collins tuomitsi The Guardianiassa Harryn puheet ”röyhkeiksi”. Hän huomautti lausunnon voivan olla jopa turvallisuusriski prinssille.

Prinssi Harry palveli armeijassa yli kymmenen vuotta. Kuva vuodelta 2008.

Yksi suurimpia kysymyksiä herttuaparin tulevaisuudessa on tietysti ollut raha. Harry kertoi Oprahin kuuluisassa haastattelussa vuonna 2021, että uuden elämän aloittaminen Yhdysvalloissa oli rahallisesti mahdollista hänen äitinsä prinsessa Dianan perinnön turvin.

Harry sai äidiltään perintönä noin 9,3 miljoonaa euroa.

– Minulla on kaikki jäljellä, mitä äitini jätti minulle. Ilman sitä tämä ei olisi ollut mahdollista, hän kertoi Oprahille.

Kun mukaan lasketaan muut tulot, on Harryn varallisuus ollut ennen avioliittoa noin 23,3 miljoonaa euroa. Meghanilla puolestaan oli lehden mukaan noin 4,7 miljoonan euron omaisuus hänen astellessaan avioliiton satamaan.

Ennen häitä herttuaparin yhteenlaskettu omaisuus oli noin 28 miljoonaa euroa.

” Sussexin herttuapari on pysynyt leivässään pääasiassa erilaisten yhteistyö­kuvioiden avulla – ja hyvät summat prinssi onkin taskuunsa napannut kohu­paljastuksistaan.

Netflixin kohudokumenttisarja oli herttuaparille rahakas diili. Dokumentissa he näyttivät itsestään puolen, jota ei oltu aiemmin nähty.

Hovin rahahanat katkesivat keväällä 2020, kun herttuapari vetäytyi kuninkaallisista tehtävistään ja muutti Yhdysvaltoihin. Tosin isältään Charlesilta Harry sai ”huomattavan summan” taloudellisen itsenäisyyden aloittamiseksi. Sen jälkeen Sussexin herttuapari on pysynyt leivässään pääasiassa erilaisten yhteistyökuvioiden avulla – ja hyvät summat prinssi onkin taskuunsa napannut kohupaljastuksistaan.

Netflixin kanssa solmittu, paljon huomiota herättänyt jättisopimus on kokonaisarvoltaan peräti noin 99,3 miljoonaa euroa. Diiliin kuuluvat ainakin joulukuussa julkaistu Harry & Meghan -dokumenttisarja, viime vuonna julkaistu maailman tunnetuimmista vaikuttajista kertova Live to Lead -dokumentti sekä vasta myöhemmin vuonna 2023 ilmestyvä Heart of Invictus -dokumentti.

Varamies-kirjastaan Harry nettosi noin 18,6 miljoonaa euroa. Joidenkin lehtitietojen mukaan diiliin kuuluu myös kolme muutakin kirjaa. Ainakin herttuatar Meghanin on huhuttu haaveilevan oman paljastuskirjansa kirjoittamisesta.

Meghanin kesäkuussa 2021 julkaisemasta lastenkirjasta The Bench laskutettiin tiettävästi noin 652 000 euroa. Spotifyssa julkaistusta Archetypes-podcastistaan pari tienasi lehtitietojen mukaan noin 23,3 miljoonaa euroa. Lisäksi heillä huhutaan olevan salaisia diilejä, joista ei ole hiiskuttu julkisuuteen, kuten supertähdistään tunnetun Harry Walker -agenttitoimiston kanssa tehdyt puhujasopimukset.

Yhteenlaskettuna herttuaparin konkretisoituneen omaisuuden arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 55,9 miljoonaa euroa, mutta kaikkien yhteistöiden kokonaisarvo huitelee arvioiden mukaan jopa 135,9 miljoonassa eurossa.

On siis täysin mahdollista, että Harry ja Meghan jatkavat niin kauan paljastuskirjojen ja -haastattelujen tiellä kuin ne kansaa kiinnostavat.

Pukumiehet-sarjassa vuosikausia ennen herttuattaren asemaa näytellyt Meghan voisi toki palata ammattitaitonsa puolesta myös näyttelemisen pariin. Villeimpien spekulaatioiden mukaan herttuapari voisi harkita myös omassa tosi-tv-sarjassaan esiintymistä. Jotkut ovat toivoneet, että herttuapari alkaisi tehdä yhteistyötä vaikkapa esimerkiksi maailman tunnetuimpiin kuuluvan yhtiön Disneyn kanssa.

Tai kenties tulevaisuudessa Harry tekee uraa mielenterveysasioiden parissa, joista prinssi Harry on viime aikoina puhunut julkisuudessa yhä enemmän. Herttuapari on ehtinyt saada tunnustustakin asiasta: Harry ja Meghan palkittiin rasismin vastaisesta taistelusta ja mielenterveysasioista puhumisesta Robert F. Kennedy Human Rights -järjestön palkintogaalassa joulukuun alussa. Harry on muun muassa puhunut avoimesti terapiassa käymisen puolesta.

Prinssit William ja Harry isänsä Charlesin kanssa vuonna 1999.

Joidenkin arvailujen perusteella Harry ja Meghan saattaisivat luopua Yhdysvalloista ja alkaa rakentaa uutta tulevaisuuttaan esimerkiksi Afrikkaan, jonne heidän piti muuttaa jo kolme vuotta sitten. Afrikkaan jo nuorena rakastunut ja siellä usein matkustanut Harry kertoi Netflix-dokumenttisarjassa, että muuttosuunnitelmat kariutuivat brittimedian saatua tietää asiasta.

Harry kertoo elämäkertakirjassaan, että hänen tapaamansa elokuvantekijä sanoi hänelle erään Afrikan-reissun aikana, että ”minusta tuntuu, että sinun ruumiisi on syntynyt Britanniassa mutta sielusi on syntynyt täällä Afrikassa”. Harry mukaan ”se saattoi olla suurin kohteliaisuus, jonka olen koskaan saanut”.

Meghan ja Harry vierailivat moskeijassa Etelä-Afrikan Kapkaupungissa syksyllä 2019.

Lisäksi prinssi Harry kertoiEtelä-Afrikassa antamassaan haastattelussa vuonna 2006, että hän haaveilee salaa ”tavallisesta työstä”.

– Haluaisin tulla tänne takaisin ja työskennellä eräoppaana. Paeta tänne ja olla oma itseni, hän kuvaili Daily Mailin haastattelussa.

Samaisessa haastattelussa hän toi ilmi ehkä kaikista suurimman toiveensa: olla ”normaali”.

Tällaisia kuvia ei enää välttämättä nähdä, sillä prinssi Harry on katkonut siteet perheeseensä ehkä jopa lopullisella tavalla.

Tavalliseksi Harryn elämä tuskin voi enää palata, mutta ripauksia ”normaalista perhe-elämästä” hän on saanut uudessa roolissaan amerikkalaistuneena isänä. Herttuaparilla on nyt kädet täynnä 3-vuotiaan Archien ja 1-vuotiaan Lilibetin kanssa.

Kärkkäimmät kommentoijat ovat tosin ehtineet jo syyttää Harrya siitä, että hän on paljastuksillaan paitsi rikkonut välinsä perheeseensä, myös pilannut lastensa tulevaisuudennäkymät. Jää nähtäväksi, oppivatko Archie ja Lilibet koskaan tuntemaan isänsä puoleista sukua toisesta maasta ja välirikkojen takaa.

Toipa tulevaisuus Harrylle ja hänen perheelleen mitä tahansa, tiedetään ainakin se, että nyt heidän kohtalonsa on täysin heidän omissa käsissään. Netflix-dokumentissa Harry kertoi sydän murtuneena, miten William ja Charles esittivät hänen tulevaisuudestaan viisi erilaista valmiiksi räätälöityä vaihtoehtoa syksyllä 2019 Sandringhamin kriisikokouksessa.

Nyt vaihtoehtoja ei enää anneta tarjottimella. Ne herttuaparin täytyy luoda jatkossa itse.

