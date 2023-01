Prinssi Harryn viimeöinen esiintyminen hämmentää outoudellaan: Lipitti tequilaa ja vitsaili peniksestään

Yleisö hurrasi villisti prinssi Harryn jutuille.

Prinssi Harry on markkinoinut paljastuskirjaansa ahkerasti tv:ssä.

Prinssi Harry jatkoi tv-haastattelujensa sarjaa astelemalla kameroiden eteen Late Show with Stephen Colbert -talk show’ssa. Prinssi vieraili ohjelmassa kertomassa Varamies-paljastuskirjastaan.

Prinssin tv-haastattelu sai vauhdikkaan alun, kun Harry marssi talk show -isäntä Stephen Colbertin eteen leveästi hymyillen. Heti alkuun Harry rikkoi jäätä murjaisemalla vitsin.

– Onko tuo se varamies, Harry virnuili ja osoitti kahta vierekkäistä tuolia.

Yleisö ja Colbert nauroivat prinssin letkautukselle hersyvästi.

– Harry, Harry! yleisö hurrasi.

Colbert kertoi kuulleensa, että Harry pitää tequilasta, joten hän aloitti haastattelun kaatamalla Harrylle drinkin. Prinssi nautiskeli tequilaa ja kertoi, että Colbert saisi kutsua häntä halutessaan lempinimellä ”Haz”.

– Sitä nimeä Meghan käytää minusta, prinssi sanoi ja ryhtyi luettelemaan monia lempinimiään.

Stephen Colbert kyseli Harrylta paljastuskirjasta ja siitä, millaisen vastaanoton se on saanut ympäri maailmaa. Harry toisti saman, mitä hän oli kertonut jo aiemmissa tv-haastatteluissa: hän ei yritä satuttaa perhettään kirjan paljastuksilla.

– Tämä on se tarinan toinen puoli. 38 vuoden jälkeen heillä on oma näkemyksensä ja tämä on minun tarinani, Harry sanoi.

Harry kertoi talk show -haastattelussa, että ehkä kirjan väitteet ovat herättäneen niin paljon kuohuntaa hovissa, koska se tekee ihmisten olon epämukavaksi.

– Ehkäpä ihmiset pelkäävät ja kirja tekee heille epämukavan olon, Harry arveli.

Talk show -esiintymisen aiheet pomppivat prinsessa Dianan kuolemasta Harryn paljastuksiin siitä, miten monta ihmistä hän on tappanut sotilaana.

Colbert nosti talk show -haastattelussa esille myös Harryn kirjassaan esittämät väitteet siitä, että prinssi William olisi hyökännyt hänen kimppuunsa väkivaltaisesti ja rikkonut siinä samalla Harryn kaulakorun.

Prinssi vetäisi sinisen kauluspaitansa alta kaulakorun, jonka hän sanoi olevan se sama, jonka William rikkoi.

– Tämä on nyt korjattu, Harry sanoi ja esitteli korua.

Harryn kaulakorussa on kolme amulettia: kaksi koruista kuvastaa hänen lastensa sydänkäyrää ja kolmas on lahja hänen botswanalaiselta ystävältään.

Prinssi puhui haastattelussa myös äidistään ja siitä, kuinka hän nuorena uskotteli itselleen, että äiti on elossa.

– Totuus oli liian tuskallinen, Harry kertoi.

Colbert sanoi pystyvänsä samaistumaan prinssin kertomukseen, sillä myös hän oli menettänyt perheenjäseniään lapsena.

Sitten puhe kääntyi Harryn sukukalleuksiin. Colbert halusi tietää, miten ihmeessä Harry on palelluttanut ”kuninkaallisen lipputankonsa nupin”.

– Kuinka kauan olet odottanut, että pääset kysymään tästä? Puhuimme juuri surusta ja traumasta, aikamoinen hyppy siitä aiheesta vehkeeseeni, Harry nauroi ja siemaisi tequilaa.

Erikoisen kysymyksen taustalla on Varamies-kirjassa kerrottu tarina siitä, kuinka Harryn penis paleltui pohjoisnavalla ennen prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen häitä.

Tilanne tapahtui hyväntekeväisyysvaelluksen aikana pohjoisnavalla vuonna 2011. Ryhmä sotilaita oli päättänyt tehdä 305 kilometrin vaelluksen kerätäkseen rahaa Walking with the Wounded -hyväntekeväisyysjärjestölle.

Harry vaelsi paukkupakkasessa neljä päivää, kunnes hänen piti palata kotiin osallistuakseen veljensä häihin. Kirjan mukaan hän teki tunnustuksen peniksestään häitä edeltävällä illallisella.

– Isäni oli erittäin kiinnostunut ja myötätuntoinen, kun korvani ja poskeni olivat paleltuneet. Yritin olla jakamatta liikaa tietoa ja olla kertomatta yhtä kylmettyneestä peniksestäni, Harry kirjoittaa teoksessa.

– Kotiin saavuttuani kauhukseni huomasin, että olin myös tuolta alhaalta paleltunut. Korvani ja poskeni olivat alkaneet parantua, mutta penikseni ei.

Colbert halusi tietää, miten Harry tajusi, että ”kuninkaallisissa helyissä” oli jotain vikaa.

Harry kertoi talk show’ssa huomanneensa tilanteen kotiin palattuaan.

– Siitä ei tullut jääpuikkoa, ei se ollut kova kuin jää, Harry sanoi ja koputti nyrkillä Colbertin pöytää.

– Tai no... prinssi jatkoi ja sai yleisön purskahtamaan nauruun.

– Nyt se on kunnossa!

Prinssin riehakas tv-haastattelu on ällistyttänyt brittejä. Sosiaalisessa mediassa Harryn talk show -haastattelua on luonnehdittu ennennäkemättömäksi ja kiusalliseksi.

– Mitä ihmettä juuri katsoin, YouTubessa hämmästellään.

– Näen syvästi hovin traumatisoiman miehen, Instagramissa kommentoidaan.

Osa kommentoijista kuitenkin puolustaa Harrya.

– Onpa hauskaa nähdä Harry näin rentona ja vapautuneena!

– Ihan mahtava haastattelu! Harry on huipputyyppi.