Prinssi Harry muistelee suhdetta henkensä riistäneen Caroline Flackin kanssa – juontajan ex-tiedottaja ärähtää asiasta somessa

Vuonna 2020 kuolleen Caroline Flackin entisen tiedottajan mielestä prinssi Harry yrittää rahastaa kaksikon vuosien takaisella suhteella.

Prinssi Harryn paljon kohua aiheuttaneessa muistelmateoksessa puhutaan myös edesmenneestä juontajasta Caroline Flackista. Daily Mailin mukaan Harry käsittelee suhdettaan juontajan kanssa pian julkaistavassa Spare-kirjassaan.

Kaksikko tapaili vuonna 2009. Prinssi kuvailee, kuinka ei aluksi tiennyt kuka Flack oli ja kuvaili tätä ”hauskaksi, suloiseksi ja siistiksi tyypiksi”.

Caroline Flack juonsi suosittua Love Island -ohjelmaa ennen kuolemaansa.

Tapailun tultua julki juontajasta sanottiin mediassa, että tämä oli prinssi Harryn ”bit of rough”. Termiä käytetään englanninkielessä kuvaamaan alemmasta sosiaaliluokasta tulevaa seksikumppania.

Kirjassaan prinssin kerrotaan ihmetelleen silloin, onko Britannia tosiaan ”niin sietämättömien snobien maa”.

Kirjan Flackia käsittelevä osio on saanut juontajan entisen tiedottajan Alex Mullenin ärähtämään sosiaalisessa mediassa, kertoo muun muassa Mirror.

– On iljettävää prinssi Harrylta paljastaa niin yksityisiä asioita Caroline Flackista.

Prinssi Harryn 10. tammikuuta julkaistava kirja on aiheuttanut paljon kohua ja sen sisällöstä on vuotanut osia jo julkisuuteen.

Mullenin mielestä prinssi tuo kirjassaan esille vanhoja loukkaavia sanoja edesmenneestä juontajasta.

– Tietysti Caroline reagoi niihin huumorilla ja asiallisesti, mutta yksityisesti hän oli syvästi loukkaantunut.

– On irvokasta, että Harry päättää muistuttaa kaikkia niistä kamalista sanotuista asioista vain myydäkseen kirjaansa.

Mullen kritisoi myös sitä, että prinssi esittää kirjassaan omia näkemyksiään Flackin kuolemaan liittyen. Mullenin mukaan prinssillä ei ole hajuakaan, miksi juontaja päätti riistää oman henkensä.

– Kuninkaallisen perheen pitää riisua häneltä kaikki kuninkaalliset arvonimet, Mullen kirjoitti Daily Mailin mukaan.

Caroline Flackin kuolema järkytti vuonna 2020. Love Island -realityn juontajana tunnettu Flack teki itsemurhan ollessaan 40-vuotias.

Ennen kuolemaansa Flack sai potkut tosi-tv-ohjelman juontopestistä, kun hänen miesystävänsä syytti häntä pahoinpitelystä.

Flack on itse kirjoittanut suhteestaan prinssi Harryyn vuonna 2014 julkaistussa Storm in a C Cup -kirjassaan.

Tuolloin Harry palveli armeijan riveissä ja Flack rakensi uraansa juontajana. Flackin ystävä esitteli kaksikon alunperin toisilleen.

– Kun tarina lähti leviämään, niin se oli siinä. Meidän piti lakata näkemästä toisiamme, Flack kirjoitti aikoinaan.

