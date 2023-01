Kuningas Kaarle Kustaa julkaisi tiukkasanaisen lausunnon – kommentoi kruununprinsessa Victorian asemaa harvinaisella tavalla

Kuningas Kaarle Kustaa haluaa tehdä selväksi, että hän seisoo tyttärensä takana siinä, että tästä tulee Ruotsin seuraava hallitsija.

Ruotsin hovi julkaisi torstai-iltana Facebookissa lausunnon, jossa kuningas Kaarle Kustaa kommentoi maan kruununperimysjärjestystä.

Ruotsissa esitettiin tällä viikolla väitteitä, joiden mukaan kuningas ei olisi täysin tyytyväinen kruununperimys­järjestykseen, jota muutettiin aikoinaan niin, että kruununprinsessa Victoria nousee kuningattareksi hänen pikkuveljensä prinssi Carl Philipin sijaan.

Dagens Nyheterin mukaan kuningas olisi sanonut SVT:n haastattelussa olevansa harmissaan siitä, että kruunu lipesi hänen ainoan poikansa hyppysistä.

Lue lisää: Kaarle Kustaa kertoo vihdoin, mitä ajatteli, kun hänen pojaltaan Carl Philipiltä vietiin kuninkaan kruunu

Nyt Kaarle Kustaa toteaa tiedotteessaan, ettei väite pidä paikkansa. Hän kertoo antaneensa syksyllä haastatteluja, joissa häneltä tiedusteltiin kruununperimys­järjestyksen muutoksista 1980-luvulla.

– Jaoin tuolloin ajatuksiani prinssi Carl Philipin kruununprinssin aseman menettämisestä takautuvasti perustuslain muutoksen yhteydessä, kuningas kertoo.

– Minua on satuttanut syvästi, kun olen jälkeenpäin lukenut kommentteja, joissa väitetään, etten seisoisi tyttäreni, kruununprinsessa Victorian Ruotsin valtaistuimen perimisen takana.

Kaarle Kustaa haluaa tehdä selväksi, ettei hänen haastattelu­vastauksiaan pidä tulkita naishallitsijan tai kruununprinsessan kritisoimisena. Hän korostaa, että Victorialla on hänen täysi tukensa.

– Kruunun periytyminen naiselle on minulle itsestäänselvyys. Kruununprinsessa on seuraajani. Hän on erityinen voimavara minulle, perheelleni ja maallemme. Olen ylpeä hänestä ja hänen väsymättömästä työstään Ruotsin hyväksi, kuningas toteaa.

Vuonna 1980 voimaan tulleen lain mukaan Ruotsia voi hallita myös nainen, jolloin Victoria kuninkaallisperheen vanhimpana lapsena sai oikeuden kuningattaren kruunuun.

SVT:n tulevassa dokumenttisarjassa kuningas sanoo Dagens Nyheterin mukaan, että laki ei ollut hänen mielestään järkevä muutos.

– Poikani syntyi ja yhtäkkiä hänet siirrettiin sivuun. Se oli kummallista. Syntymän jälkeen takautuvasti muutettu laki ei ole viisas. Olen edelleen tätä mieltä, kuninkaan väitetään sanovan haastattelussa.