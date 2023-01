Ensimmäinen klippi prinssi Harryn kohuhaastattelusta julki: ”Haluan isäni ja veljeni takaisin”

Prinssi Harry antaa jälleen tulenarkoja lausuntoja perheestään.

Brittihovissa odotetaan jälleen kauhulla uusia myrskyjä, kun prinssi Harry julkaisee 10. tammikuuta Spare-elämäkertansa, jossa hän aikoo kertoa ”kaiken”.

Kirjan tiimoilta prinssi Harry on antanut syväluotaavan tv-haastattelun, joka julkaistaan kaksi päivää ennen elämäkerran julkaisua. ITV:n Tom Bradbyn haastattelussa prinssi Harry puhuu henkilökohtaisista suhteistaan ​​ja kertoo ennenkuulumattomista yksityiskohdista äitinsä Dianan kuolemaan liittyen.

ITV julkaisi maanantaina ensimmäisen klipin Kaliforniassa nauhoitetusta haastattelusta. Videolla Prinssi Harry puhuu perheestään ja kertoo haluavansa isänsä kuningas Charlesin ja veljensä prinssi Williamin elämäänsä takaisin.

– Sen ei koskaan olisi tarvinnut mennä näin. Haluan perheen, en instituutiota, Harry avautuu toimittaja Tom Bradbylle.

– Heidän mielestään meidät kannattaa pitää roistoina. He eivät ole osoittaneet halua tehdä sovintoa, hän jatkaa viitaten mitä ilmeisimmin perheeseensä.

– Haluaisin saada isäni takaisin. Haluaisin saada veljeni takaisin.

Sussexin herttuaparin ympärillä on viime aikoina kuohunut. Joulukuun alussa he julkaisivat kuusiosaisen Netflix-dokumenttisarja brittihovin kulisseista, ja tammikuussa julkaistaan Harryn elämäkerta Spare.

Samana päivänä, 8. tammikuuta julkaistaan myös toinen Sussexin herttuan haastattelu, kertoo BBC. Hänen haastattelustaan yhdysvaltalaisessa 60 Minutes -ohjelmassa on niin ikään julkaistu ensimmäinen klippi.

Ennakkoklipissä Harry kuvailee tulleensa petetyksi. Hän sanoo toimittaja Anderson Cooperille, että hovi on vuotanut medialle asioita, jotka hän olisi halunnut hoitaa yksityisesti.

– Joka kerta, kun olen yrittänyt käydä asioita läpi yksityisesti, on tullut tiedotustilaisuuksia, asioiden vuotamista sekä haitallisia tarinoita minusta ja vaimostani, Harry lataa.

– Meille on kerrottu viimeisen kuuden vuoden ajan, etteivät he pysty julkaisemaan lausuntoja meidän suojelemiseksi, mutta tekevät sen kuitenkin muille perheenjäsenille. Tulee se piste, kun hiljaisuus on pettämistä.

PRINSSI Harryn pian julkaistava elämäkerta Spare on puhuttanut Britanniassa. Daily Mail on haastatellut sisäpiiriin kuuluvia henkilöitä, jotka uskovat, että veljesten jo vaurioitunut suhde tulee olemaan entistä kovemmalla koetuksella kirjan julkaisun jälkeen.

Spare-kirjassa Walesin prinssi William pistetään koville, brittimedia uskoo. Osansa saa myös Williamin vaimo, prinsessa Catherine. Uskotaan, että elämäkerta sisältää paljastuksia pariskuntien välisistä kiistoista ja myös ankaraa kritiikkiä Catherinea kohtaan.

Viikonloppuna Sunday Times kertoi lähteisiinsä perustuen, että kirjan kitkeryys tulee olemaan aivan omaa luokkaansa.

– Uskon, että kirja tulee olemaan kuningasperheelle paljon ikävämpi kuin mitä he odottivat, lähde sanoi.

– Erityisesti William saa kunnon höykytyksen. Catherinekin ottaa siinä sivussa osumaa.

Veljesten haljuja välejä käsitellään lähteen mukaan kirjassa hyvin yksityiskohtaisesti.

– En usko, miten Harry ja William voisivat enää tämän jälkeen palata hyviin väleihin.