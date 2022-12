Tanskan hovi julkaisi virallisen potretin – kuningatar Margareetan järkytystä aiheuttanut päätös astuu pian voimaan

Kuningatar Margareeta pyysi päätöstään lapsenlapsiltaan anteeksi lokakuussa, mutta vakuutteli, että päätös oli kaikesta huolimatta oikea.

82-vuotias kuningatar Margareeta on hallinnut Tanskaa tasan 50 vuotta.

Tanskan hovissa tapahtuu vuoden vaihtuessa merkittäviä muutoksia, kun osa perillisistä menettää tittelinsä.

Kuningatar Margareeta II ilmoitti syyskuussa poistavansa neljän lapsenlapsensa kuninkaalliset tittelit. Prinssi Joachimin lapset menettävät asemansa prinsseinä ja prinsessoina, minkä lisäksi he menettävät myös ”hänen korkeutensa” -arvonimen.

1. tammikuuta alkaen lapsenlapset Nikolai, 23, Felix, 20, Henrik, 13, ja Athena, 10, tunnetaan hänen ylhäisyytenään Monpezatin kreiveinä tai kreivittärinä. He säilyttävät kuitenkin paikkansa kruununperimysjärjestyksessä.

Tanskan kuningashuone perustelee ratkaisua sillä, että se tekee perijöiden elämästä vapaampaa.

Kuningashuone julkaisi keskiviikkona kuvan, jossa ovat kuningatar, prinssi Joachim ja kruununprinssi Frederik vaimojensa Marien ja Maryn kanssa. Frederik istuu äitinsä kanssa, ja nuorempi Joachim seisoo tuolien takana. Molemmat prinssit ovat pukeutuneet sotilasunivormuihin. Tittelinsä pian menettävät lapsenlapset loistavat poissaolollaan.

Kuningatar Margareeta ja poikansa vaimoineen kuvattuna syyskuussa 2022. Potretti julkaistiin keskiviikkona 28. joulukuuta.

Nyt julkaistu kuva on otettu syyskuussa Christiansborgin palatsissa kuningattaren valtakauden 50-vuotis­juhlallisuuksien yhteydessä, muutamaa viikkoa ennen kuningattaren kohupäätöksen julkistamista.

Päätös on järisyttänyt hovia, ja tuli järkytyksenä erityisesti prinssi Joachimille, joka kommentoi vaimonsa kanssa asiaa kovin sanoin julkisesti lehdistölle. Joachimin mukaan hän kuuli asiasta vain päiviä etukäteen.

– Me kaikki olemme hyvin surullisia. Ei ole koskaan kivaa nähdä lasten olevan pahoillaan. Heidät on laitettu tilanteeseen, jota he eivät ymmärrä, Joachim sanoi.

Prinssi Joachim prinsessa Marien ja lastensa Nikolain, Felixin, Henrikin, ja Athenan kanssa.

Tanskalaislehti BT:n mukaan kuningattaren päätös repi alkuun syvän railon Frederikin ja Joachimin välille.

Joachim, 53, kertoi lokakuussa, etteivät hän ja Frederik ole puheväleissä. Frederik kiisti väitteet BT:n haastattelussa ja sanoo pitävänsä säännöllisesti yhteyttä veljeensä. Hänen mukaansa he eivät missään vaiheessa ole pitäneet mykkäkoulua.

– Puhun säännöllisesti veljeni kanssa, olemme olleet koko ajan yhteydessä, Frederik painotti lokakuussa.

Hän sanoi BT:lle olevansa kuitenkin hyvin harmissaan siitä, miten raskaasti Joachim ja hänen lapsensa ovat ottaneet Margareetan päätöksen poistaa lapsenlapsiltaan tittelit.

– On surullista nähdä, kuinka paljon kuningattaren päätös vaikuttaa heihin, Frederik totesi.

Joachim kertoi marraskuussa BT:lle välien parantuneen ja perheensä olevan ”oikealla tiellä” jatkokeskusteluiden jälkeen.

– Työtä on vielä tehtävänä. Emme kommunikoineet tarpeeksi. Olemme tavanneet, ja olemme oikealla tiellä, Joachim kertoi.

82-vuotias kuningatar Margareeta on hallinnut Tanskaa tasan 50 vuotta. Hän nousi valtaistuimelle 31-vuotiaana vuonna 1972 isänsä kuningas Frederik IX:n äkillisen kuoleman myötä.