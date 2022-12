Prinssi William ja prinsessa Catherine esittelivät 9-vuotiaan prinssi Georgen maalauksen – somessa hullaannuttiin täysin

Walesin prinssipari toivottaa hyvää joulua prinssi Georgen maalaamalla kuvalla.

Prinssi William ja prinsessa Catherine julkaisivat joulupäivänä Instagramissa joulutervehdyksen, joka on herättänyt ihastusta somessa.

Pari toivottaa hyvää joulua heidän poikansa prinssi Georgen, 9, maalauksella.

– Onnellista joulua, pari toivottaa ja mainitsee, että maalaus on Georgen käsialaa.

Prinssi on taiteillut kuvaan lumisateessa seisovan poron. Poron selässä ja sarvessa sirkuttavat linnut.

Walesin prinssiparin Instagram on täyttynyt kommenteista, joissa ihaillaan pikkuprinssin taiteellista silmää.

– Wau, prinssi George on taiteilija!

– Onnellista joulua. Prinssi George on hyvin lahjakas maalari, Instagramissa ihastellaan.

Prinssi George kuvattuna pikkusiskonsa prinsessa Charlotten kanssa.

Monet ovat panneet kommenteissa merkille, että taiteellisuus kulkee perheessä, sillä Georgen isoisä kuningas Charles harrastaa maalausta. Myös hänen isoisoisänsä prinssi Philip maalasi tauluja.

– Jälleen lahjakas taiteilija perheessä! Isoisä Charles on varmasti ylpeä.

– Nuori prinssi on niin lahjakas! Hän on tainnut periä sen edesmenneeltä prinssi Philipiltä, tosin koko perhe on taiteellinen.