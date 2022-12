Kuningas Charlesilta poikkeuksellinen joulupuhe – rikkoi äitinsä pitkää perinnettä

Kuningas Charles piti ensimmäisen joulupuheensa hallitsijana.

Yksi Britannian kuninkaallisen perheen pitkistä perinteistä on hallitsijan joulupuhe, jossa hän puhuu kuluneesta vuodesta. Ennalta nauhoitettu puhe esitetään Britanniassa joulupäivänä.

Tänä jouluna kuningas Charles piti ensimmäisen joulupuheensa hallitsijana ja rikkoi samalla äitinsä kuningatar Elisabetin pitkät perinteet.

Kuningatar Elisabet nauhoitti yleensä joulupuheensa Buckinghamin palatsissa, Sandringhamin kartanossa tai Windsorin linnassa, jossa hän asui viimeiset vuotensa. Asetelma oli aina hyvin perinteinen: kuningatar työpöytänsä ääressä, vierellään valokuvia perheenjäsenistään.

Kuningatar Elisabet piti viimeiseksi jääneen joulupuheensa Windsorin linnassa 2021. Pöydällä oli yhteiskuva kuningattaresta ja hänen puolisostaan prinssi Philipistä. Philip menehtyi huhtikuussa 2021.

Charles puolestaan piti ensimmäisen joulupuheensa Windsorin linnan Pyhän Yrjön kappelissa, joka on hänen vanhempiensa kuningatar Elisabetin ja prinssi Philipin viimeinen leposija.

– Olen täällä ainutlaatuisessa Pyhän Yrjön kappelissa Windsorin linnassa, niin lähellä sitä paikkaa, johon rakas äitini on haudattu rakkaan isäni kanssa, Charles aloitti puheensa.

– Mieleeni muistuvat syvästi koskettavat kirjeet, kortit ja viestit, joita niin monet ovat minulle ja vaimolleni lähettäneet. Emme voi kiittää teitä tarpeeksi saamastamme rakkaudesta ja sympatiasta.

Puheessaan Charles nosti useita kertoja esille äitinsä kuningatar Elisabetin ja sen, kuinka hän kaipaa äitiään. Charles puhui myös siitä, kuinka hän hallitsijan haluaa vaalia äitinsä muistoa.

– Joulu on erityisen raastavaa aikaa meille kaikille, jotka olemme menettäneet läheisemme, kuningas lausui ja kuvaili, kuinka jouluperinteet tuovat mieleen edesmenneiden läheisten kanssa vietetyt hetket.

Kuningatar Elisabetin kuvattuna Sandringhamissa 2019 perinteisellä joulukävelyllä. Koronavuosina kuninkaallinen perhe ei tervehtinyt yleisöä joulukävelyllä, mutta tänä vuonna perinne jatkuu.

Charles nosti puheessaan esille rakastetun Oi Beetlehem, sä pienoinen -joululaulun, jossa lauletaan ikuisesta valosta. Charles sanoi äitinsä uskoneen syvästi ikuiseen valoon ja kansalaisiin.

– Minä jaan äitini uskomuksen koko sydämestäni. Se on usko siihen, että jokaisella ihmisellä on uskomaton kyky tuoda toisten elämään hyvyyttä ja myötätuntoa, ja että jokainen ihminen voi valaista maailmaa. Tämä on yhteisömme perusolemus ja yhteiskuntamme perusta, Charles lausui.

Charles puhui myös maailmantilanteesta ja sen vaikutuksesta ihmisten arkeen. Hän sanoi haluavansa kiittää erityisesti niitä, jotka ovat antaneet lahjoituksia eri hyväntekeväisyysjärjestöille auttaakseen muita.

Kuningas Charlesin puhe nauhoitettiin Pyhän Yrjön kappelissa, jonne kuningatar Elisabet ja prinssi Philip on haudattu.

Hän mainitsi erikseen Walesin prinssiparin, prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen, puhuessaan yhteisöllisyyden merkityksestä.

– Walesin prinssipari vieraili hiljattain Walesissa ja nosti esille käytännön esimerkkejä yhteisöllisyydestä, hän kehui.

Kuningas kertoi puheensa päätteeksi myös taannoisesta vierailustaan Beetlehemiin ja Jeesuksen syntymäkirkkoon.

– Seisoin hiljaa kappelissa paikassa, jossa herramme Jeesus on syntynyt. En voi sanoin kuvailla, kuinka paljon minulle merkitsi seisoa paikassa, jossa Raamatun mukaan valo on tullut maailmaamme, Charles muotoili.

Hän sanoi joulun olevan valon juhla ja yhdistävän ihmiset ympäri maailmaa.

– Toivon koko sydämestäni teille rauhan, onnen ja ikuisen valon täyteistä joulua.

Asiantuntijat ovat aiemmin arvioineet Charlesin haluavan uudistaa monia kuninkaallisia perinteitä hallitsijakaudellaan. Joulupuhe antoi osviittaa tulevista uudistuksista, sillä Pyhän Yrjön kappelissa nauhoitettu puhe oli jo miljööltään täysin erilainen kuin kuningatar Elisabetin puheet.

Hovin joulupotretti kuningatar Elisabetista vuodelta 2017. Hallitsijan puhe esitettiin ensimmäisen kerran tv:ssä vuonna 1957.

Kuninkaan nauhoitetussa joulupuheessa nähtiin myös otteita kuninkaallisen perheen vuodesta. Taltioinnissa nähtiin kuningatar Elisabet, prinssi William ja prinsessa Catherine, prinsessa Anne, prinssi Edward ja hänen puolisonsa Wessexin kreivitär Sophie, sekä tietenkin Charles ja kuningatar Camilla.

Charlesin vanhin poika prinssi William ja hänen puolisonsa prinsessa Catherine olivat näkyvästi esillä kuninkaan nauhoitetussa joulupuheessa.

Toisin kuin brittilehdet olivat ennakkoon arvuutelleet, Charles ei maininnut puheessaan Yhdysvalloissa asuvaa poikaansa prinssi Harrya ja hänen puolisoaan herttuatar Meghania.

Nauhoitetussa puheessa ei myöskään nähty videomateriaalia prinssin veljestä, prinssi Andrew’sta.

Brittilehdet kertovat, että kuninkaan puhe on nauhoitettu 13. joulukuuta, ennen kuin Harry ja Meghan julkaisivat kohutun Netflix-dokumenttisarjansa viimeiset osat.