Kuningatar Silvialta murheellinen paljastus – Ruotsin kuninkaallinen perhe ei vietä joulua yhdessä

Kuningatar Silvia kertoo, ettei Ruotsin kuninkaallinen perhe ole kokonaisuudessaan koolla jouluaattona.

Ruotsin kuninkaallinen perhe on nykyisin kokonaisuudessaan koolla vain harvakseltaan, sillä prinsessa Madeleine perheineen asuu Yhdysvalloissa.

Toiveet suuresta, yhteisestä perhejoulusta kuningasparin kotina toimivassa Drottningholmin linnassa heräsivät, kun hovin tiedottaja Margareta Thorgren vahvisti jo aiemmin joulukuussa Svensk Damtidningille, että Floridassa asuvat prinsessa Madeleine ja Chris O’Neill lapsineen aikovat matkustaa Ruotsiin jouluksi. He saapuivat Tukholmaan sunnuntaina.

Vierailu on varmasti odotettu myös pienten kuninkaallisten keskuudessa, sillä Leonore, 8, Nicolas, 7, ja Adrienne, 4, pääsevät tapaamaan serkkujaan vain pari kertaa vuodessa.

Jouluaatonaattona 79-vuotissyntymäpäiväänsä viettävä kuningatar Silvia kertoi kuitenkin alkuviikosta murheellisia uutisia saksalaislehti Bildin haastattelussa: kuninkaallinen perhe ei ole yhdessä koolla jouluaattona.

Floridassa asuvat prinsessa Madeleine ja Chris O’Neill perheineen viettivät joulun Ruotsissa myös viime vuonna. Leonore, Nicolas ja Adrienne viettävät myös tämän joulun isovanhempiensa Kaarle Kustaan ja Silvian kanssa.

– Madeleine ja Chris perheineen ovat kanssamme, mutta kruununprinsessa Victoria ja prinssi Carl Philip perheineen viettävät tänä vuonna aaton appivanhempiensa kanssa, paljasti Silvia.

– Haluaisimme heidät tietenkin luoksemme, mutta täytyy olla reilu.

Kruununprinsessa Victoria, prinsessa Estelle, 10, ja prinssi Oscar, 6, viettävät aattoa prinssi Danielin vanhempien Ewa ja Olle Westlingin luona Ockelbossa. Prinssi Carl Philip ja prinsessa Sofia kokoontuvat puolestaan kolmen poikansa kanssa Marie ja Erik Hellqvistin luo Älvdaleniin.

Kuningatar Silvia kertoo, että hän ja kuningas Kaarle Kustaa saavat kuitenkin kaikki kolme lastaan ja kahdeksan lapsenlastaan luokseen perjantaina. Tuolloin perhe juhlistaa yhdessä Silvian syntymäpäivää.

– Silloin minun jouluni alkaa. Minulla ja miehelläni on, luojalle kiitos, hyvin läheiset suhteet lapsiimme, kuningatar hehkutti saksalaislehdelle.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel seikkailivat tällä kertaa joulutervehdyksessään oopperatalon kätköissä lastensa prinsessa Estellen ja prinssi Oscarin kanssa. Jouluaaton perhe viettää Danielin vanhempien seurassa.

Alunperin saksalaissukuinen Silvia kertoi haastattelussa myös suhteestaan lapsenlapsiinsa ja ilmoitti nauttivansa suuresti roolistaan isoäitinä.

– Rakastan viettää aika lastenlasteni kanssa. He ovat hyvin vikkeliä ja sanovat hassuja, mutta toisaalta loogisia juttuja. Minusta on ihanaa kuunnella heitä!

– Kesäisin olemme kaikki yhdessä. Mieheni vetäytyy välillä lepäämään.

Kuningatar innostui kuvailemaan tarkemmin suhdettaan vanhimpaan lapsenlapseensa, 10-vuotiaaseen prinsessa Estelleen.

– Hänellä on nyt oma kännykkä ja hänellä on tapana lähetellä minulle viestejä eri kielillä, mikä on aina hauskaa. Hän kirjoittaa jo melko hyvin englanniksi.

Kuningatar Silvia kertoo, että hänellä ja kuningas Kaarle Kustaalla on hyvin läheiset välit kolmeen lapseensa.

Ruotsin kuninkaallisella perheellä on tarkat jouluperinteet, joita he noudattavat vuodesta toiseen. Joulukuuhun kasaantuu paljon tärkeitä edustustehtäviä, kuten Nobel-gaala, mutta loppukuusta kalentereihin on raivattu tilaa rennolle oleilulle.

Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel aloittivat virallisesti joulunvieton jo viime viikon lopulla, kun he vastaanottivat joulukuusen Tukholman kuninkaallisessa palatsissa. Perinne on jatkunut 1960-luvulta saakka.

Kruununprinsessan perhe julkaisee myös vuosittain perinteisen joulutervehdyksensä. Tällä kertaa riemukkaalla videolla päästiin tutustumaan oopperatalon kulisseihin.

Kuningas Kaarle Kustaan ohjelmaan kuuluu puolestaan vuosittain perinteinen joulupäivän puhe.

