Kostean baari-illan jälkeen 17-vuotias prinssi Harry joutui katkeraan tilanteeseen – näin välit Williamiin tuhoutuivat vähitellen

– En ole koskaan nähnyt veljeksiä, jotka olisivat olleet yhtä läheisiä kuin William ja Harry.

Näin ystävä muisteli prinssi Williamin ja prinssi Harryn välejä Telegraph-lehden haastattelussa tällä viikolla.

Nyt prinssiveljesten ainutlaatuinen yhteys on rikkoutunut kenties peruuttamattomasti, eivätkä he ole lähipiirin mukaan ollenkaan puheväleissä.

Williamin ja Harryn viilentyneet välit nousivat taas otsikoihin, kun hovin ovet paukkuen jättänyt Harry avautui tilanteesta kuluneella viikolla huipentuneessa Netflixin Harry ja Meghan -dokumenttisarjassa.

Lähipiirin mukaan viime vuosien tapahtumat ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä veljesten välillä on aina ollut raastava jännite.

Prinssi William oli pikkuveljensä prinssi Harryn tuki ja turva.

Huolehtiva isoveli

William ja Harry elivät melko suojattua lapsuutta äitinsä prinsessa Dianan hellässä huomassa. Poikien elämä mullistui, kun Diana menehtyi Pariisissa auto-onnettomuudessa elokuussa 1997. William oli 15-vuotias ja Harry 12-vuotias, kun heidät laitettiin kävelemään äitinsä arkun takana koko maailman silmien alla.

Prinssi William on sanonut lapsuuden tragedian luoneen väkevän siteen veljesten välille.

– Meillä on erityinen side kaiken kokemamme jälkeen, William sanoi vuonna 2018.

Äidin kuoleman jälkeen Harrylla oli vaikeaa. Lähipiiristä on kuvailtu, että Williamista tuli pikkuveljelleen eräänlainen isähahmo, joka teki kaikkensa suojellakseen Harrya.

Prinssi Williamista tuli äidin kuoleman jälkeen Harrylle eräänlainen isähahmo. Myöhemmin veljesten välinen dynamiikka ajoi heidät lopulta erilleen.

Veljesten entinen lehdistösihteeri kertoo Telegraphin haastattelussa muistavansa erään tilanteen vuodelta 2008, jolloin William valvoi Harryn haastattelua. Harry oli uuvuksissa ja joutui antamaan ennalta sovitun haastattelun, vaikkei olisi jaksanut. Williamin käskystä haastattelu lopetettiin lyhyeen.

– Silloin ymmärsin ensimmäistä kertaa ja näin omin silmin, kuinka läheisiä he ovat. William nousi yhtäkkiä ylös kesken haastattelun ja teki kurkunleikkausliikkeen, joka tarkoitti, että haastattelu on ohi, Miguel Head muistelee.

– Siinä hetkessä William oli veli, jolle kaikista tärkeintä oli pikkuveljen hyvinvointi.

Walesin prinssipari Charles ja Diana kuvattuna lastensa Williamin ja Harryn kanssa vuonna 1987.

Williamia suojeltiin, Harrysta tuli syntipukki

Nuorempana veljekset nahistelivat kuten ketkä tahansa sisarukset. Williamin kuvaillaan aina olleen pikkuveljeään tulisieluisempi, mutta samalla myös varautuneempi ja vakavampi. Bileprinssin maineen opiskeluaikoinaan saanut Harry sen sijaan eli vapaampaa elämää kuin tulevaksi kuninkaaksi kasvatettu veljensä.

Sisäpiiriläisten mukaan tulevaa kuningasta prinssi Williamia on suojeltu hovissa aivan erityisellä tavalla. Prinssi Harry joutui usein syntipukiksi, vaikka Williamkin olisi törttöillyt.

Läheisten mukaan ensimmäiset säröt veljesten väleissä nähtiin vuonna 2002, jolloin Harry narahti kannabiksesta ja alaikäisenä juomisesta. Kuninkaallistoimittaja Katie Nicholl kuvailee William and Harry: Behind Palace Walls -kirjassa, että kannabiskohu ja sen jälkipyykki löivät kiilaa veljesten välille.

Tuolloin hovi suojeli Williamia ja teki kaikkensa, ettei prinssin puhtoinen maine tahraantuisi. Nicholl väittää kirjassa, että todellisuudessa William oli vienyt pikkuveljensä pubiin ja oli aivan yhtä humalassa kuin Harrykin.

– Williamin nimi ei noussut otsikoihin. Charlesin työntekijät kävivät neuvotteluja illanvietosta uutisoineen News of the World -lehden kanssa. Sovittiin, että isä vie Harryn vieroitushoitoon minimoidakseen heidän maineeseensa kohdistuneen vahingon, Nicholl kirjoittaa.

Harry oli katkera, että hänestä tehtiin hovin syntipukki ja William pääsi kuin koira veräjästä.

– Hovin piti suojella Charlesia ja Williamia, joten Harry otti syyt niskoilleen, hovin entinen työntekijä kertoi kirjassa.

Harry nosti Williamin jatkuvan suojelemisen esille myös Netflixin Harry ja Meghan -dokumenttisarjassa, jonka viimeiset jaksot julkaistiin torstaina.

Prinssin mukaan hovi oli tietoisesti päättänyt suojella Williamia ja jopa julkaisi veljesten välirikon kiistävän tiedotteen Harryn nimissä vuonna 2020. Harry ei omien sanojensa mukaan ollut antanut suostumustaan moiselle tiedotteelle.

Ikuinen ”kolmas pyörä”

Kun William tapasi opiskeluaikoinaan Catherine Middletonin ja rakastui päätä pahkaa, Harry oli ikionnellinen.

Williamin ja Catherinen häissä 2011 Harry touhotti veljensä best manina ja rauhoitteli hermostunutta sulhasta vitseillään.

Kaksikosta tuli kolmikko, kun Catherine ryhtyi edustamaan veljesten rinnalla.

Williamin ja Catherinen esikoisen, prinssi Georgen syntymän jälkeen Harry uhkui ylpeyttä ollessaan setä. William ja Catherine virnuilivat julkisuudessa Harryn olevan aivan Georgen lumoissa ja käyvän jatkuvasti kylässä.

– Hän käy koluamassa jääkaappiamme, William vitsaili veljensä vierailuista.

Huhtikuu 2011 oli suuren rakkauden juhlaa, kun William vei vihille Catherinen.

Veljesten läheiset ovat kertoneet brittimedioille, että omasta perheestä haaveillut Harry väsyi kuitenkin siihen, että hän oli edustustilaisuuksissa aina ”kolmas pyörä” veljensä ja Catherinen rinnalla.

Alussa kaikki oli hyvin ja Harry kuvaili Catherinen olevan hänelle kuin sisko. Sitten prinssin kuvaillaan väsyneen siihen, että hän oli Williamin ja Catherinen ”kolmas pyörä”.

Sisäpiirin mukaan hovissa oltiin naiivisti tuudittauduttu ajatukseen, että veljekset ja Catherine työskentelisivät rintarinnan ainakin kuningatar Elisabetin kuolemaan saakka. Todellisuudessa Harry oli kipuillut omasta roolistaan kuninkaallisessa perheessä jo vuosikausia.

Väitteiden mukaan Harry pelkäsi, että hänestä tulisi ”hyödytön”, kun Williamin esikoinen, prinssi George, täyttäisi 18 vuotta.

– Hänellä oli mielestään parasta ennen -päivämäärä. Se oli hänelle pakkomielle. Hän sanoi, että hänen on käytettävä jäljellä oleva aika hyödyksi, ennen kuin George täyttää 18 vuotta, hovin työntekijät kertoivat Valentine Low’n Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown -kirjassa.

Meghanin tapaaminen muutti Harryn

Britanniassa herttuatar Meghania on pidetty syypäänä siihen, että Harry lähti hovista ja etääntyi veljestään. Sisäpiirin mukaan Harry oli kuitenkin jo ottamassa hatkat, ja Meghanin astuminen kuvioihin vain vahvisti lähtöpäätöstä entisestään.

– Monet ongelmat kumpuavat jo ajalta ennen Meghania, mutta voidaan sanoa, että hänen tulonsa muutti asioita, ystävä muotoilee Telegraphille.

Veljesten ystävien mukaan William harkitsee tarkasti sanojaan ja tekojaan, Harry on enemmän tunteidensa vietävissä. Williamin kerrotaan ottaneen taas isäroolin silloin, kun Harry kertoi haluavansa kosia Meghania.

William oli ilmaissut olevansa hieman huolissaan siitä, miten nopeasti suhde etenee. Harry koki, että William holhosi ja määräili häntä.

– Harry oli kyllästynyt hänen ja Williamin välille muodostuneeseen dynamiikkaan, ystävä kertoo Telegraphille.

Väitteiden mukaan brittilehdistöä vihannut Harry oli miettinyt hovista lähtöä jo kauan ennen Meghanin tapaamista.

Häidensä jälkeen Harry ryhtyi tekemään selkeää pesäeroa Williamiin. Heidän taloutensa erotettiin omiksi yksiköikseen ja Harry ja Meghan erosivat The Royal Foundation -hyväntekeväisyyssäätiöstä, jossa he vaikuttivat ennen yhdessä Williamin ja Catherinen kanssa.

Lisäksi Harry ja Meghan muuttivat pois Williamin ja Catherinen naapurista Kensingtonin palatsista.

– Veljekset olivat puheväleissä, mutta tilanne oli jännittynyt, ystävät muistelevat Telegraphille.

Ajoiko vaimojen riita veljekset erilleen?

Harry ei ollut enää ”kolmas pyörä”, kun Meghan liittyi perheeseen. William, Catherine, Harry ja Meghan saivat Britanniassa aluksi lempinimen ”Fab Four” eli upea nelikko. Kansa oli haltioissaan prinssipareista, mutta huuma ei kestänyt kauaa.

Syksyllä 2018, vain muutama kuukausi Harryn ja Meghanin häiden jälkeen, huhut kulissien takana kytevistä riidoista lähtivät liikkeelle. Ensin puhuttiin vain herttuatar Meghanin ja Catherinen viilenneistä väleistä, sitten uutisoitiin veljesten ajautuneen tukkanuottasille vaimojensa takia.

”Fab Four” eli upea nelikko on enää pelkkä muisto. Kuva vuodelta 2017.

Kaikki sai alkunsa Harryn ja Meghanin häistä. Hovin lähteet kuiskuttelivat brittilehdille, että Meghan olisi itkettänyt Catherinea prinsessa Charlotten pukusovituksessa. Williamin ja Catherinen tytär Charlotte toimi häissä morsiustyttönä.

Erimielisyyksiä oli ollut muun muassa tytön mekon helman pituudesta, joka oli Catherinen mielestä liian lyhyt, sekä siitä, tulisiko mekon kanssa käyttää sukkahousuja.

Kuninkaallisasiantuntijat ovat kuvailleet brittilehdistön ja kansan asettuneen jupakassa Catherinen puolelle, joka oli solahtanut vaivatta perinteiseen kuninkaalliseen vaimon ja äidin rooliin.

Meghania puolestaan pidettiin töykeänä tulokkaana, joka oli astunut Catherinen varpaille.

Herttuatar Meghan sanoi Oprah Winfreyn haastattelussa keväällä 2021, että todellisuudessa Catherine sai hänet itkemään.

– Tapahtui ihan päinvastoin. Enkä sano tätä väheksyen ketään, koska se oli todella raskas viikko. Kate oli poissa tolaltaan jonkun asian takia, mutta hän hoiti tilanteen hyvin ja pyysi myöhemmin anteeksi, Meghan paljasti.

Harryn mukaan William on ”loukussa”

Prinssi William on pysynyt hiljaa hänen ja Harryn tilanteesta, mutta Harry on kommentoinut veljesten välirikkoa useita kertoja.

Syksyllä 2019 Sussexin herttua vahvisti ensimmäistä kertaa, etteivät huhut ole tuulesta temmattuja.

– Tähän rooliin, tähän työhön, tähän perheeseen ja sen kokemiin paineisiin kuuluu, että asioita tapahtuu väistämättä. Mutta me olemme veljeksiä. Olemme aina veljeksiä, Harry sanoi Harry & Meghan: An African Journey -dokumentissa.

Harry jatkoi kertomalla kierrellen ja kaarrellen, millaiset välit veljeksillä on.

– Olemme kiistatta eri poluilla tällä hetkellä, mutta tuen Williamia aina ja tietääkseni myös hän tukee minua, Harry selvitteli.

Keväällä 2021 Harry avautui jälleen aiheesta Oprah Winfreyn kohutussa tv-haastattelussa.

– Rakastan Williamia, olemme käyneet yhdessä läpi helvetin, Harry sanoi ja viittasi heidän äitinsä prinsessa Dianan kuolemaan.

– Olemme kuitenkin eri teillä, prinssi muotoili.

Harry sanoi samassa haastattelussa etääntyneensä isästään, että hänen mielestään prinssi William on heidän isänsä Charlesin tavoin ”loukussa” brittihovissa.

Prinssin sanat tulkittiin Britanniassa suoraksi hyökkäykseksi Williamia ja Charlesia vastaan.

”William särki sydämeni”

Netflixin Harry ja Meghan -dokumenttisarjan viimeisissä osissa Harry kertoo oman näkemyksensä siitä, mikä johti hänen isoveljen välirikkoon.

Harry selittää dokumentissa kuninkaallisten pelanneen ”likaista peliä” brittilehdistön kanssa ja hovin syöttäneen medialle valikoituja asioita. Harryn mukaan Charles olisi todennut, ettei mediaa vastaan voisi taistella. Sen vuoksi kuninkaalliset ovat yrittäneet toimia lehdistön kanssa pitämällä yllä tietynlaista kulissia.

Harryn mukaan se oli perinne, jonka hän ja prinssi William olisivat sopineet rikkovansa.

– William ja minä näimme, miten isäni viestintätiimi toimi. Sovimme, että itse emme ikinä antaisi käydä samoin.

Prinssiparit on edellisen kerran nähty yhdessä julkisuudessa syyskuussa 2022, kuningatar Elisabetin hautajaisissa.

Harryn mielestä hänen veljensä on rikkonut yhdessä tehdyn sopimuksen.

– Annan mieluummin lehdistön murskata minut kuin harrastan vaihtokauppaa sen kanssa. Kun veljeni päätyi työssään toimiin, joita olimme luvanneet olla tekemättä, se särki sydämeni.

Viimeinen niitti

Prinssi Harryn mukaan tilanne eskaloitui Sandringhamin kartanossa tammikuussa 2020, jolloin kuninkaalliset kokoontuivat keskustelemaan Harryn ja Meghanin tulevaisuudesta hovissa. Kriisikokoukseen osallistuivat kuningatar Elisabet, prinssi Harry, prinssi William sekä prinssi Charles.

Harry sanoo dokumenttisarjassa olettaneensa, että he olisivat keskustelleet tilanteesta hyvässä hengessä. Tapaaminen ei kuitenkaan sujunut hänen odotustensa mukaan.

– Oli kamalaa istua ja kuunnella, kun veljeni huusi minulle. Isäni sanoi asioita, jotka eivät olleet totta. Isoäitini joutui istumaan hiljaa ja sietämään sen kaiken, prinssi Harry muistelee.

Hän sanoo Sandringhamin kokouksen olleen käänteentekevä hetki hänen ja Williamin väleissä.

– Surullisinta on tapahtumien vaikutus minun ja veljeni väleihin. Hän valitsi instituution ja osittain ymmärrän sen. Se kuuluu rooliin, johon hän on syntynyt. Hänet on kasvatettu ajattelemaan, että hänen vastuullaan on varmistaa instituution jatkuvuus.

Maaliskuussa 2021 Harry ja Meghan tekivät viimeisen edustustehtävänsä hovissa. Tunnelma kuninkaallisessa perheessä oli tuolloin etäinen, Harry paljastaa.

– Yleisö ja tv-kamerat seurasivat meitä. Se oli kuin saippuaoopperasta, Harry kertoo dokumenttisarjassa.

– Kohtaaminen perheen kanssa näytti jäätävältä ja tuntui jäätävältä, Harry summaa.

Ovatko välit lopullisesti poikki?

Aiemmin tällä viikolla prinssi Williamin nimettömänä pysytellyt ystävä kertoi The Daily Beast -sivustolle, että William on saanut tarpeekseen veljensä puuhista.

– Veljesten välit ovat poikki, Williamin ystävä väitti.

Sivustolle kerrottiin, että Williamin mielestä Harry haluaa tahallaan satuttaa häntä ja Catherinea puimalla perheen yksityisasioita julkisuudessa.

– William ei anna koskaan anteeksi sitä, että Harry paljasti hänen ja Katen salaisuudet, ystävä sanoi.

– William ei luota Harryyn ja siksi hän ei halua puhua veljelleen, hovin sisäpiiristä väitetään.

Vanity Fairin haastattelema sisäpiirilähde pitää veljesten sovintoa lähes mahdottomana nyt dokumenttisarjan julkaisun jälkeen.

Eivätkä Harryn paljastukset loppuneet dokumenttisarjaan. Tammikuussa 2023 julkaistaan prinssin Varamies-muistelmateos. Sen sisältö voi mutkistaa veljesten välejä entisestään.

– William ei luota Harryyn ja siksi hän ei halua puhua veljelleen. Hän pelkää, että keskustelut vuodetaan joko kirjaan tai tv-sarjaan. Epäluottamus tekee yhteydenpidosta äärimmäisen vaikeaa, lehdelle kerrotaan.

Lähteet: IS-Arkisto, Vanity Fair, Telegraph, Low, Valentine: Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown, Nicholl, Katie: William and Harry: Behind the Palace Walls