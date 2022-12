Kommentti: Harry ja Meghan -dokumentti on tuskalliseksi venytetty kiiltokuva vailla kritiikkiä

Sussexin herttuaparin kohuttu Netflix-dokumenttisarja lässähti ylipitkäksi venytetyksi kiiltokuvaksi, kirjoittaa IS:n sometuottaja Sanna-Leena Santapakka.

Herttuatar Meghan ja prinssi Harry istuvat joogamatoilla puhdistusseremonian keskellä, hulppeassa kattohuoneistossa New Yorkissa. Yksinäinen kyynel vierii Meghanin poskella.

Tässä vaiheessa katsojan tekee mieli tökkiä itseään silmään, sillä kaksikon dokumenttia on takana yli viisi tuntia ja suurin osa aineistosta on tätä: kaunista ja samalla täysin turhaa ja hengetöntä.

Koko kuninkaallisia seuraava maailma kohahti, kun kävi selväksi, että ovet paukkuen brittihovista lähtenyt Sussexin herttuapari päästi striimausjätti Netflixin kulissien taakse tekemään dokumenttia. Luonnollisesti sata miljoonaa dollaria vaihtoi omistajaa, ja lopputuloksen jälkeen voidaan keskustella siitä, onko kyseessä journalistinen dokumentti vai päähenkilöidensä tilauskiiltokuva.

Kuitenkin jo pelkästään dokumentti kuninkaallisista on kohauttava, sillä etenkin Britannian kuninkaallisperhe on tunnettu jäykästä julkisuuskuvastaan ja välähdykset normaalista elämästä ovat niukkoja ja tarkoin kuratoituja. Ylipäätään tuhatvuotinen brittimonarkia on esitetty inhimillisessä valossa mediassa vasta kuningatar Viktorian ajasta lähtien.

Netflixin Harry ja Meghan -dokumentti oli ennakko-oletuksissa mehukas myös siksi, että pariskunnan pikaiseen lähtöön liittyi runsaasti draamaa. Draamaa on puitu sen jälkeen lukuisissa artikkeleissa, epävirallisissa (ja huhujen mukaan parin hyväksymissä) kirjoissa sekä Oprah Winfreyn tv-haastattelussa. Mutta nyt pari on omien sanojensa mukaan viimein päässyt puhumaan suunsa puhtaaksi.

Tähän lausuntoon viitaten kuusiosainen dokumenttisarja tarjoaa melkoisen vähän villoja. Ensimmäiset kolme jaksoa käytetään siihen, että esitellään kuinka ihanaa ja mahtavaa ja huikeaa ja romanttista prinssin ja näyttelijättären rakkaustarinan alku oli. Sen jälkeen päästään tuulen kääntymiseen, josta herttuapari syyttää hovin kateutta.

Lue lisää: Harry ja Meghan heittävät bensaa liekkeihin – uutuusdokumentin raju väite: Meghanin suosio sai hovin tekemään karuja toimenpiteitä

Konkreettisia syytöksiä suoltaa suustaan prinssi Harry vain isäänsä kuningas Charlesia ja isoveljeään Walesin prinssi Williamia kohtaan. Syykin kuninkaallisen perheen välirikolle selviää: Tulevat kuninkaat myöntyivät hovin mediastrategiaan eivätkä jääneet taistelemaan brittitabloideja vastaan kuten Harry olisi halunnut.

Lue lisää: Harrylta ennenkuulumaton väite kulissien takaisesta hetkestä: Williamin käytös hovin kriisikokouksessa rikkoi veljesten välit peruuttamattomasti

Pienen syytöspurkauksen jälkeen on jälleen aika vajota takaisin kiiltokuvamaailmaan, jossa esitellään pariskunnan kavereita ja kehutaan, kuinka ihanan vapaa Los Angeles on. Hieman huvitusta herättää se, että parin ympärillä on koko ajan avustajia, he asuvat hulppeissa tiloissa ja selkeästi rahasta ei ole puute. Samalla kuitenkin varsin naivisti Harry selittää kameralle alahuuli törrössä, kuinka hän ei halua brittikansalaisten rahaa kolikkoakaan. Silti jostain maagisesta seinästä pitäisi ilmestyä punnat pariskunnan elämiseen sekä turvamiesten palkkoihin.

Katsojalle jää dokumentista hämmentynyt olo. Se on totta, että brittimedia kirjoitti jossain kohtaa Meghanista törkeästi nostaen otsikoissaan negatiivisiksi asioita, jotka Walesin prinsessa Catherinen tekemänä olivat vain ilon aiheita. Journalistiseksi tuotokseksi kuusituntista epistolaa on hankala mieltää, sillä lopputulos on tiukasti kohdettaan silotteleva.

Herttuapari laukoo syytöksiään hovin lisäksi Meghanin perhettä ja brittimediaa kohtaan. Dokumenttisarjan alussa on planssi, jonka mukaan hovi kieltäytyi kommentoimasta syytöksiä. Myöhemmin on selvinnyt, että hovilta ei itse asiassa oltu asiasta kunnolla edes kysytty. Yhtäkään brittimedian edustajaa ei ole dokumenttiin haastateltu, eikä myöskään Meghanin isää tai siskopuolta.

Harryn syvä viha brittitabloideja kohtaan vyöryy katsojien päälle jatkuvana virtana, ja ei ihme. On tiedossa, että hän syyttää nimenomaan paparazzeja ja brittimediaa äitinsä prinsessa Dianan kuolemasta. Dokumenttia katsoessa huomaa myös, että Diana on kohonnut Harryn mielessä enkelimäiseksi tyttörukaksi, jota ilkeä media vain riepotteli. Eikö kukaan ole prinssille kertonut, että Diana oppi pelaamaan mediapeliä ja tarvittaessa soitti myös itse paparazzit paikalle?

Se dokumentin myötä on ilmiselvää, että Meghania ei Harryn ja Williamin välirikosta voi syyttää, vaan prinssiveljesten välit olisivat rakoilleet ennemmin tai myöhemmin. Walesin prinssinä William viimeistään ymmärtää kruunun raskauden ja velvollisuudet tuhatvuotiselle instituutiolle. Harry ei puolestaan ole halunnut milloinkaan taipua hovin kultaiseen häkkiin.