Harrylta ennenkuulumaton väite kulissien takaisesta hetkestä: Williamin käytös hovin kriisikokouksessa rikkoi veljesten välit peruuttamattomasti

Prinssi Harryn mukaan hänen isoveljensä William huusi hänelle kokouksessa, jossa käsiteltiin Harryn ja Meghanin roolia hovissa.

Netflixin Harry ja Meghan -dokumentissa kuullaan kulissien takaisista tapahtumista siltä ajalta, kun Sussexin herttuapari ilmoitti jättävänsä hovin.

Harry ja Meghan kiistävä dokumentissa, että hovista lähtö olisi tullut yllätyksenä kuningatar Elisabetille.

– Minun sanottiin pimittäneen asian isoäidiltä. En koskaan tekisi niin. Arvostan häntä valtavasti, Harry sanoo.

Pari ilmoitti jättävänsä edustustehtävät tammikuussa 2020.

– Asiaa oli valmisteltu kuukausitolkulla. Jotkut kai luulivat, että postaan sellaisia lausuntoja noin vain, Meghan kummastelee.

Harry kuvailee halunneensa keskustella tulevaisuudesta perheensä kanssa, joten hän ehdotti, että he järjestäisivät tapaamisen, jossa asiat käytäisi läpi juurta jaksain.

– Lähetin hovin ydinjäsenten sihteereille sähköpostia ja ehdotin tapaamista, jossa puhuisimme asiasta. Asian puiminen julkisuudessa oli aivan älytöntä. Ehdotukseni hylättiin, Harry väittää.

Prinssin mukaan ääni muuttui kellossa sen jälkeen, kun Meghan lähti Kanadaan heidän Archie-poikansa luo.

– Vasta Megin lähdön jälkeen kokous sovittiin seuraavaksi maanantaiksi Sandringhamiin.

Meghan sanoo olleensa ällistynyt, että perheen tulevaisuudesta keskusteltaisi ilman häntä.

– Olin äiti ja vaimo ja keskustelun kohde monessakin mielessä, eikä minua kutsuttu mukaan, hän ihmettelee.

– On selvää, että kokous suunniteltiin niin, ettet olisi paikalla, Harry sanoo.

Walesin prinssipari prinssi William ja prinsessa Catherine kuvattuna Sussexin herttuaparin prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kanssa syyskuussa 2022.

Sandringhamin kokoukseen tammikuussa 2020 osallistuivat kuningatar Elisabet, prinssi Harry, prinssi William ja hänen ja Williamin isä, Charles.

Prinssi Harry sanoo olettaneensa, että he olisivat keskustelleen tilanteesta hyvässä hengessä. Tapaaminen ei kuitenkaan sujunut Harryn odotusten mukaisesti.

– Paikan päällä minulle annettiin viisi vaihtoehtoa. Ykkönen oli ”täysillä mukana”, vitonen oli ”kokonaan ulkona”. Valitsin kokouksessa vaihtoehto kolmosen: ”puoliksi mukana, puoliksi ulkona”, Harry kertaa.

Harry sanoo, että tarkoitus oli, että hän ja Meghan tekisivät omia töitään ja tukisivat kuningatarta. Prinssin mukaan nopeasti selvisi, ettei se vaihtoehto ollutkaan mahdollinen.

Tunteet kuumenivat kokouksessa.

– Oli kamalaa istua ja kuunnella, kun veljeni huusi minulle. Isäni sanoi asioita, jotka eivät olleet totta. Isoäitini joutui istumaan hiljaa ja sietämään sen kaiken, prinssi Harry muistelee.

– Se oli rankkaa. Kokouksessa ei saatu aikaan mitään selkeää suunnitelmaa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan jättivät hovin keväällä 2020 ja muuttivat Yhdysvaltoihin.

Harry kuvailee, että Sandringhamin kriisikokous oli käänteentekevä hetki hänen ja Williamin väleissä.

– Surullisinta on tapahtumien vaikutus minun ja veljeni väleihin. Hän valitsi instituution ja osittain ymmärrän sen. Se kuuluu rooliin, johon hän on syntynyt. Hänet on kasvatettu ajattelemaan, että hänen vastuullaan on varmistaa instituution jatkuvuus.

Harry esittää dokumentissa myös hätkähdyttävän väitteen siitä, että hovi julkaisi häneltä tietämättä lausunnon, jossa kiistettiin, että William olisi savustanut veljensä ulos hovista.

– Kukaan ei kysynyt minulta lupaa laittaa nimeäni sellaiseen lausuntoon. Soitin Meghanille ja kerroin kaiken. Hän purskahti itkuun. Hovilla oli kestänyt neljä tuntia päättää valehdella suojellakseen veljeäni, Harry tykittää.