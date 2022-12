Harry syyttää Williamia veljesten välisen sopimuksen rikkomisesta: ”Se särki sydämeni”

Harry & Meghan -dokumentin viimeisissä jaksoissa prinssi Harry syyttää veljeään yhteisen sopimuksen rikkomisesta.

Netflix julkaisi torstaina kolme viimeistä jaksoa Harry & Meghan -dokumenttisarjasta. Sarjan neljännessä jaksossa prinssi Harry ja herttuatar Meghan puhuvat Meghanin itsetuhoisista ajatuksista ja romahduksesta parrasvalojen vuoksi.

Harry ei sanojensa mukaan ole tyytyväinen siihen, miten hän tilannetta käsitteli.

– En toiminut kuten aviopuoliso vaan kuten järjestelmän kasvatti. Kuninkaallinen roolini otti ohjat.

Prinssi osoittaa myös syyttävällä sormella hovia ja sen tapaa toimia lehdistön kanssa.

– Tilanteen vakavuus tiedettiin. Heidän mielestään Meghanin olisi pitänyt vain selviytyä. Kaikki muutkin olivat selviytyneet.

Harryn ja Meghanin dokumentti on aiheuttanut paljon kohua.

Harry selittää kuninkaallisten pelanneen "likaista peliä” lehdistön kanssa. Harryn mukaan kuningas Charles olisi todennut, ettei mediaa vastaan voisi taistella. Sen vuoksi kuninkaalliset ovat yrittäneet toimia lehdistön kanssa pitämällä yllä tietynlaista kulissia.

Harryn mukaan se oli perinne, jonka hän ja prinssi William olisivat sopineet rikkovansa.

– William ja minä näimme, miten isäni viestintätiimi toimi. Sovimme, että itse emme ikinä antaisi käydä samoin.

Harryn mielestä hänen veljensä on rikkonut yhdessä tehdyn sopimuksen.

– Annan mieluummin lehdistön murskata minut kuin harrastan vaihtokauppaa sen kanssa. Kun veljeni päätyi työssään toimiin, joita olimme luvanneet olla tekemättä, se särki sydämeni.

Myöhemmin dokumentissa Harry kertoo olevansa pettynyt veljensä kanssa rikkoutuneisiin väleihin.

– Surullisinta kaikessa oli tapahtumien vaikutus minun ja veljeni väleihin. Hän valitsi instituution. Osittain kyllä ymmärrän sen. Se kuuluu rooliin, johon hän on syntynyt. Hänet on kasvatettu ajattelemaan, että hänen vastuullaan on varmistaa instituution jatkuvuus.

Harryn ja Meghanin jättäessä hovin, Harryn mukaan hovi julkaisi hänen ja Williamin nimissä lausunnon hänen tietämättään. Lausunnossa kiellettiin väitteet siitä, että William olisi savustanut pariskunnan ulos hovista.

– Hovi oli neljän tunnin sisällä valmis valehtelemaan suojellakseen veljeäni. Mutta kolmeen vuoteen ei haluttu kertoa totuutta meidän suojelemiseksemme.

Lue lisää: Harrylta ennenkuulumaton väite kulissien takaisesta hetkestä: Williamin käytös hovin kriisikokouksessa rikkoi veljesten välit peruuttamattomasti

Prinssi William ja prinsessa Catherine eivät vielä itse ole kommentoineet kohuttua dokumenttia.

Jo ennen kolmen viimeisen jakson julkaisua prinssi Williamin uutisoitiin saaneen pikkuveljensä syytöksistä tarpeekseen.

– Veljesten välit ovat poikki. Sillä ei ole juurikaan enää väliä, mitä dokumenttisarjan uudet jaksot pitävät sisällään. Yleisesti ajatellaan, etteivät he sano jaksoissa mitään, mitä eivät olisi jo aiemmin sanoneet, nimettömänä pysynyt lähde on kertonut.

Sisäpiirilähteen mukaan William ei voi antaa veljelleen anteeksi sitä, että tämä riepottelee häntä ja Catherinea julkisuudessa.