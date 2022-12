Monacon ruhtinatar säväytti elegantilla iltapuvullaan – herättää nyt ihastelua somessa

Ruhtinatar Charlene paistatteli tyylikkäänä parrasvaloissa joulugaalassa Monacossa.

Kesällä julkisuuteen palannut ruhtinatar Charlene osoitti jälleen pettämättömän tyylitajunsa esiintyessään joulugaalassa Monte Carlossa viime perjantaina 9. joulukuuta. Gaala oli ruhtinattaren nimissä perustetun Monacon prinsessa Charlene -säätiön järjestämä varainkeruutapahtuma, joka järjestettiin hulppeassa Hôtel Hermitagessa.

Gaalaillan pukuteemana oli "Italia Chic".

Ruhtinattaren gaala-asuna toimi elegantti A-linjainen ja yönsininen juhlamekko, joka oli koristeltu paljetein. Hello!-lehden mukaan puku on venezuelalaisen muotisuunnittelija Carolina Herreran käsialaa. Herreran luomuksissa on tavattu muitakin kuninkaallisia, kuten Espanjan kuningas Felipe VI:n puoliso kuningatar Letizia sekä Sussexin herttuatar Meghan Markle.

Loistokkaan asukokonaisuuden viimeistelivät sirot timanttikorvakorut ja musta pikkulaukku.

Tänä vuonna gaalaillan teemana oli "Italia Chic", Monacon prinsessa Charlene -säätiön Instagram-tilillä julkaistun kuvan yhteydessä kerrotaan.

Charlenen puku sai Instagramissa runsaasti tykkäyksiä ja ihastelevia kommentteja, joissa ruhtinatarta suitsutettiin kauniiksi ja ylvääksi.

– Hänen kuninkaallinen korkeutensa näyttää upealta! Hienoa nähdä hänet, eräs kommentoija riemuitsee.

Ruhtinattaren Italia Chic -teemaisen asun viimeistelivät sirot timanttikorvakorut.

44-vuotias ruhtinatar oli pitkään poissa julkisuudesta erilaisten terveysongelmien vuoksi. Kesäkuun alussa Charlenen uutisoitiin sairastuneen koronaan.

Julkisuuteen palaamisensa jälkeen ruhtinatar on esiintynyt yleisötilaisuuksissa totuttua rennommin. Viime kesäkuussa Monte Carlon tv-festivaaleilla vieraillut ruhtinaspari yllätti festivaalien faniyleisön loikkaamalla heidän sekaansa jakamaan nimikirjoituksia ja ottamaan yhteiskuvia.

Heinäkuussa ruhtinatar puolestaan lyöttäytyi Monacon palatsissa vierailevien turistien joukkoon ja halaili heidän kanssaan yhteiskuvissa.

Viimeksi ruhtinatar nähtiin edustustehtävissä Monacon kansallispäivänä 19. marraskuuta. Juhlallisuuksiin osaa ottivat myös ruhtinasparin 7-vuotiaat lapset prinsessa Gabriella ja prinssi Jacques, jotka olivat sonnustautuneet vanhempiensa asujen kanssa somasti yhteen sointuviin pukuihin.

