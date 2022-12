Harryn ja Meghanin kohu­dokumentti aiheutti briteissä vastareaktion – ”Jos he inhoavat kuninkaallista perhettä noin paljon...”

Monet vaikutusvaltaiset britit eivät halua herttuaparia kuningas Charlesin kruunajaisiin.

Sussexin herttua Harry ja herttuatar Meghan ovat kuohuttaneet Britanniaa aiemmin tällä viikolla alkaneella Netflix-dokumenttisarjallaan. Useat vaikutusvaltaiset brittitahot ovat sarjan myötä sitä mieltä, ettei herttuaparin tulisi osallistua ensi vuonna järjestettäviin kuningas Charlesin kruunajaisiin.

Harryn ja Meghanin läsnäoloa vastustavien joukossa on vaikutusvaltaisia poliitikkoja, korkeaa sotilashenkilöstöä ja arvostettuja historijoitsijoita.

Herttuapari ei vaikuta olevan tällä hetkellä kansankaan suosiossa. Lehden mukaan lähes puolet briteistä on sitä mieltä, että Harryn ja Meghanin kuninkaalliset tittelit tulisi poistaa. 42 prosenttia sanoo, että Harry tulisi poistaa perimysjärjestyksestä.

Daily Mailin mukaan eräs entinen ministeri sanoi, että pariskunnan ”ei ehdottomasti pitäisi olla” mukana 6. toukokuuta Westminster Abbeyssa järjestettävissä juhlallisuuksissa.

– Jos he inhoavat kuninkaallista perhettä noin paljon, miksi he osallistuisivat kruunajaisiin? entinen konservatiivijohtaja Iain Duncan Smith totesi Mail on Sundaylle.

Niin ikään konservatiivipuolueen veteraani David Mellor oli samoilla linjoilla.

– Heidän ei pitäisi tulla kruunajaisiin. Heidän ei kategorisesti pitäisi tulla. He tienaavat rahaa pettämällä perheensä. Minusta pitäisi tehdä selväksi, että britit eivät halua heitä sinne.

Historijoitsija ja kirjailija Lady Antonia Fraserin mukaan kuninkaan ja kuningattaren tulisi olla kruunajaisten keskiössä, ja herttuaparin läsnäolo vetäisi huomion toisaalle.

Vaikutusvaltaisten tahojen vastustus on kuitenkin tullut hovin ulkopuolelta. Daily Mailin mukaan kuninkaallisen perheen jäsenet pitävät Harrya, Meghania ja heidän lapsiaan edelleen ”rakastettuina” perheenjäseninä, ja aikovat kutsua heidät kruunajaisiin.

Kuusiosaisesta dokumenttisarjasta on julkaistu julkaistu kolme jaksoa. Tähän mennessä siinä on käsitelty muun muassa hovietikettiä, Harryn ja Meghanin suhteen alkutaivalta sekä Harryn kasvukipuja kuninkaallisen perheen jäsenenä.

Herttuapari jätti hovin maaliskuussa 2020.

Harry ja Meghan kritisoivat dokumentissa brittihovia kovalla kädellä. He ovat syyttäneet hovia muun muassa rasismista.

Myös Meghanin työ näyttelijänä sekä amerikkalaisuus herättivät pariskunnan mukaan perheen epäilykset.

Hovi on puolestaan syyttänyt sarjaa suoranaisesta valehtelusta. The Daily Beastin mukaan vanhempi virkamieslähde Buckinghamin palatsista on suoraan kiistänyt uuden Harry & Meghan -ohjelman alussa esitetyn väitteen, jonka mukaan kuninkaallinen perhe olisi kutsuttu kommentoimaan ohjelmaa.

Sarjan ensimmäisen jakson alkuteksteissä kerrotaan, että ”kuninkaallisen perheen jäsenet ovat kieltäytyneet kommentoimasta sarjan sisältöä”. Lähde painottaa, että ohjelman alussa oleva lausunto on harhaanjohtava ja hän toistaa, ettei hovi ole tietoinen mistään kommenttipyynnöstä.

Hovi ei ole toistaiseksi kommentoinut dokumentin varsinaista sisältöä. Prinssi Williamin uskotaan kuitenkin olevan raivoissaan, sillä dokumentissa näytetään pätkä heidän edesmenneen äitinsä, prinsessa Dianan, kyseenalaisin keinoin hankitusta Panorama-haastattelusta.

Dokumenttisarjan toisen puoliskon odotetaan kertovan herttuaparin romanssin yksityiskohtien lisäksi pariskunnan myrskyisästä erosta kuninkaallisen perheen kanssa.