Tammikuussa julkaistava prinssi Harryn muistelmateos kantaa jo nyt menestyskirjatitteliä.

Prinssi Williamin tammikuussa julkaistava Spare-muistelmateos on hermostuttanut erityisesti brittihovia.

Prinssi Harryn Spare-muistelmateos on jo ennen julkaisupäiväänsä herättänyt suurta kohua ympäri maailmaa. Kirjasta on tähän mennessä julkaistu ainoastaan kannet, ja se on silti sijoittunut ennakkotilauslistojen kärkisijoille.

Menestyskirjaksi kutsutun muistelmateoksen julkaisua siirrettiin kuningatar Elisabet II:n kuoleman takia, mutta suomenkieliset lukijat pääsevät viimeinkin nauttimaan kirjasta tammikuussa 2023 (Otava).

Ennen kuin kohukirja pääsee koko maailman luettavaksi, Hello Magazine listasi muutaman asian, jotka muistelmateoksesta tiedetään tähän mennessä. Jos harkitsee prinssi Harryn elämäkerran hankkimista, voivat alla olevat infopaketit auttaa ostopäätöksen tekemisessä tai siitä luopumisesta.

Mistä teos kertoo?

On kerrottu, että noin 470-sivuinen muistelmateos on järkähtämättömän rehellinen katsaus prinssin elämään kuninkaallisen hovin sisäisten draamojen keskellä. Kirjan on luvattu vievän lukijansa muun muassa takaisin aikaan, jolloin 15- ja 12-vuotiaita prinssiveljeksiä Williamia ja Harrya rohkaistiin kävelemään menehtyneen äitinsä prinsessa Dianan arkun takana. Kirjan odotetaan myös kertovan prinssin näkökulmasta hänen ja herttuatar Meghanin eroamisesta brittihovista.

Lisäksi kirja matkaa prinssin lapsuudesta Afganistanin sotaan marssimiseen sekä sukeltaa hänen elämäänsä aviomiehenä ja isänä. Teos keskittyy erityisesti kertomaan prinssi Harryn tarinan traumoista toipumisesta. Luvassa on paljastuksia, itsetutkiskelua ja vaikeuksien kautta opittua viisautta rakkauden voimasta, joka voittaa surun.

Paljon lupaavan kirjan niin sanotuksi ”haamukirjoittajaksi” prinssi Harry valitsi J. R. Moehringerin, jonka The New York Times on kuvaillut olevan muistelmateoskirjoittajien parhaimmistoa.

Spare-kirjan tarkka sisältö on pidetty visusti salassa. Tästä syystä on toistaiseksi epäselvää, tuleeko prinssi Harry puhumaan hänen tulehtuneesta velisuhteestaan prinssi Williamiin. Kuvassa kuninkaalliset pariskunnat prinssi Harry ja herttuatar Meghan (vas.) sekä prinssi William ja prinsessa Catherine (oik.).

Mistä kirjan nimi tulee?

Spare tarkoittaa suomeksi varamiestä, joksi prinssi Harrya on lähteiden mukaan nimitelty hänen koko elämänsä ajan. Nimitykset ”perillinen ja varamies” ovat yleinen tapa kuvailla veljesten kruununperimysjärjestystä.

Daily Telegraphin mukaan sisäpiirilähteet ovat väittäneet, että kuninkaalliset pitäisivät kirjan nimeä provosoivana ja pahaenteisenä.

Kirjan kansikuvaaja on aikaisemmin kuvannut Meghania

Muistelmateoksen kannessa näkyy lähikuva kirjan päähenkilöstä prinssi Harrysta rennossa paidassa. Kuvan on ottanut Ramona Rosales, joka on kuvannut myös prinssi Harryn vaimoa herttuatar Meghania Variety-lehden kansijuttua varten.

Monet fanit ovat kuvailleet pariskunnan kansikuvien muistuttavan hyvin paljon toisiaan. Toistaiseksi aviopari tai Rosales itse eivät ole kommentoineet kuvien mahdollista yhtäläisyyttä.

Prinssi Harryn Spare-kirjan kansikuva.

Mikäli linkki ei näy, voit katsoa Meghanin kansikuvan täältä.

Prinssi Harry toimii englanninkielisen äänikirjan lukijana

Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, kuka tulee toimimaan suomenkielisen äänikirjan lukijana. Jos kirjan päättää kuunnella englanniksi, tulee kuulemaan lukijana itse kirjan päätähden prinssi Harryn.

Osa kirjan tuloista lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen

Prinssi Harry tunnetaan hyväntekijänä, joten ei ole ihme, että hän haluaa lahjoittaa osan muistelmateoksensa tuloista hyväntekeväisyyteen. Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten suuri osuus kirjan tuloista lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Aikaisemmin prinssi on muun muassa lahjoittanut noin 1,5 miljoonaa dollaria hyväntekeväisyysyritykselle, joka auttaa nuoria HIV- ja AIDS-potilaita Lesothossa ja Botswanassa. Lisäksi prinssi on kannattanut jo 15 vuoden ajan WellChild-hyväntekeväisyysjärjestöä, jonka tavoitteena on mahdollistaa hankalasti sairaiden lasten hoitamisen kotona.

Miksi brittihovi on närkästynyt prinssi Harryn muistelmasta?

Brittihovi on suhtautunut tulevaan teokseen kriittisesti siitä asti, kun kirjasta kerrottiin ensimmäistä kertaa julkisuuteen kesällä 2021. Sisäpiirilähteet ovat väittäneet hovin hermojen kiristyneen ajatuksesta, että prinssi Harry julkaisee muistelmansa juuri kuningattaren historiallisena juhlavuonna.

Brittihovin jännitystä saattaa nostattaa myös se, ettei kenellekään kuninkaallisen perheen jäsenelle ole tarjottu mahdollisuutta nähdä kirjan sisältöä ennen sen julkaisua. Sisäpiiriläiset väittävät, että brittihovi olisi hyvin varautunut prinssi Harryn kirjanpaljastuksiin.

Brittihovin ja prinssi Harryn välillä on muutenkin salamoinut jo vuosien ajan. Brittihovissa uskotaan, että kirjapaljastukset voivat rikkoa perheen välejä entisestään ja jopa vahingoittaa herkkää aikaa elävää monarkiaa.