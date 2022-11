Lehtiväite: Prinsessa Anne ja prinssi Edward viettivät vapaa-aikaa prinssi Andrew'n kanssa – kuningas Charles tuohtui totaalisesti

Prinssi Edwardin ja prinsessa Annen kerrotaan olleen huolissaan prinssi Andrew’n tilasta.

Kuninkaallisperheen sisarusten välien kerrotaan kirentyneen. Yhtenä syynä on veli, prinssi Andrew.

Brittilehdistön mukaan Britannian kuningas Charlesin ja tämän sisarusten, prinsessa Annen ja prinssi Edwardin välit kiristyvät.

Keskeisenä kiistakapulana on perheen musta lammas, prinssi Andrew.

The Mail On Sunday, Mirror ja The Sun kirjoittavat, että kuningas olisi suivaantunut Annelle ja Edwardille, sillä nämä tapasivat prinssi Andrew’n vain pari päivää ennen kuninkaan 74-vuotispäiviä. Kuningas Charlesin mielestä Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin yhdistetyn prinssi Andrew’n tulisi pysyä visusti pois julkisuudesta ja kuninkaallisperheen tilaisuuksista.

Prinsessa Anne, prinssi Edward ja muut kuninkaallisperheen jäsenet nähtiin prinssi Andrew’n seurassa metsästysjuhlissa Windsorissa. Prinsessa Annen ja prinssi Edwardin tuen osoittaminen veljelleen on saanut lehtitietojen mukaan heidän välinsä kiristymään kuninkaaseen. Charlesilla on hyvin jyrkkä mielipide Andrew’sta ja tämän asemasta kuninkaallisena kohujen jälkeen.

Kuningas Charles sisarustensa prinsessa Annen ja prinssi Edwardin kanssa. Kuvassa myös kuningatar Camilla ja prinssi Richard (vas.).

Kuningas Charles ei lehtitietojen mukaan itse osallistunut metsästysjuhliin. Mail On Sundayn mukaan kuningas oli pettynyt siihen, että prinssi Andrew ylipäänsä osallistui tilaisuuteen.

– Anne ja Edward ovat olleet huolissaan Andrew’n tilasta ja halusivat tavata hänet. Charles ei ollut asiasta lainkaan innoissaan, lähde kertoo Mail On Sundaylle.

Vaikka prinssi Andrew’n odotetaan osallistuvan kuninkaan jouluvastaanotolle Sandringhamissa, häntä ei lehtitietojen mukaan oteta mukaan kuninkaallisten vuosittaiseen kävelyyn Pyhän Maria Magdalenan kirkkoon joulupäivänä.

Kuninkaan välit erityisesti hänen nuorempaan veljeensä prinssi Edwardiin ovat ilmeisen kireät myös muista syistä.

Mail On Sundayn mukaan huolimatta vankkumattomasta tuestaan ja työstään monarkialle, prinssi Edward ja Wessexin kreivitär Sophie eivät oikeasti kuuluisi kuninkaan ”sisäpiiriin”.

Prinssi Edwardin kerrotaan odottaneen itselleen uutta arvonimeä, jota kuningas Charles ei ole hänelle kuitenkaan ainakaan vielä nimittänyt. Prinssi Philipin kuoltua Edinburghin herttuan arvonimen olisi pitänyt loogisesti siirtyä prinssi Edwardille. Arvonimen siirtyminen oli niin varmaa, että siitä oli kirjoitettu muun muassa kuninkaallisten virallisille verkkosivuille.

Tällä hetkellä ei ole tietoa siitä, aikooko kuningas nimittää veljelleen arvonimen ja jos aikoo, milloin.

Erään lähteen mukaan nimittämättä jättäminen ”ei ole jäänyt huomiotta”.

Kuningas Charlesilla ei ole aikomustakaan päästää prinssi Andrew’ta takaisin kuninkaallisiin tehtäviin.

Charles ja Andrew ovat ottaneet lehtitietojen mukaan jo pitkään yhteen, eikä Charles halua veljelleen minkäänlaisia julkisia kuninkaallisperheen jäsenelle kuuluvia tehtäviä.

Prinssi Andrew on yhdistetty jo kuolleen liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin. Prinssi on aina kiistänyt osallisuutensa kaikkiin häneen kohdistuneisiin syytöksiin.

Kohun jälkeen prinssi on säännöllisin väliajoin menettänyt arvonimiään ja julkisia tehtäviään. Syyskuussa kuollut kuningatar Elisabet muun muassa poisti lempipojakseen kutsutulta prinssi Andrew’lta tämän kaikki sotilastittelit, hyväntekeväisyystyöt ja viralliset tehtävät.

Kuningas Charlesin ja prinssi Williamin on kerrottu vastustaneen jyrkästi Andrew’n esiintymistä missään julkisissa tilaisuuksissa ja tehtävissä, vaikka prinssi Andrew olisi toivonut itse toisin.

Kuningattaren lapset, kuningas Charles, prinsessa Anne, prinssi Andrew ja prinssi Edward kävelivät rinnakkain kuningatar Elisabet II:n hautajaistilaisuudessa.

BRITTILEHTIEN mukaan veljekset istuivat syyskuussa alas kriisikokoukseen juuri ennen kuningattaren kuolemaa.

Kokouksessa kuningas Charles oli todennut veljelleen, ettei hän saa koskaan palata kuninkaallisiin tehtäviin. Mirrorin mukaan prinssi Andrew’lla olisi kytenyt pieni toivo, että jokin tie takaisin edustustehtäviin olisi olemassa.

– Charles sanoi veljelleen, ”voit jatkaa elämääsi ja tehdä siitä itsellesi hyvän, mutta julkinen elämäsi kuninkaallisperheen jäsenenä on päätöksessään. Sinun on hyväksyttävä tämä”, lähde kertoi.

– Hän [Andrew] tuli tapaamisesta täristen. Hän on edelleen shokissa, täysin hukassa ja masentunut, lähde kuvaili viitaten veljesten kriisikokoukseen.

Lehtitietojen mukaan prinssi Andrew’n tyttäret, prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice olisivat esittäneet kuningas Charlesille huolensa isänsä terveydentilasta, ja anelivat, että prinssi voisi palata tehtäviinsä. Kuningas Charles, kuningatar Camilla ja prinssi William eivät ole lehtitietojen mukaan kuitenkaan taipumassa.