Prinsessa Catherine herkistyi tärkeässä tilaisuudessa –asussa kaunis kunnianosoitus Walesin prinsessa Dianalle

Britanniassa hiljennyttiin kunnioittamaan sodassa kuolleita sotilaita. Kuningas Charles johti juhlallisuuksia ensimmäistä kertaa hallitsijana.

Britanniassa vietettiin viikonloppuna juhlallisin menoin Remembrance Day -muistopäivää, jolla kunnioitetaan sodassa kuolleita sotilaita. Tänä vuonna päivä oli erityinen, sillä kuningas Charles johti juhlallisuuksia ensimmäistä kertaa hallitsijana.

Charles laski seremoniassa punaisen unikoista tehdyn seppeleen Cenotaph-muistomerkille.

Big Benin kellot soivat 11 kertaa klo 11.11. paikallista aikaa, kun Britanniassa vietettiin kahden minuutin hiljainen hetki kaatuneiden muistoksi.

Kuningas Charles oli kiinnittänyt pukuunsa yhden unikon.

Charles laski ensimmäistä kertaa hallitsijana seppeleen muistomerkille.

Walesin prinsessa Catherine nähtiin tilaisuudessa tummassa asussa, jossa oli kaunis kunnianosoitus prinssi Williamin äidille, prinsessa Dianalle.

Catherinella oli korvissaan Dianalle kuuluneet timanttikorvakorut, joita Walesin prinsessa oli käyttänyt vuonna 1990 keisari Akihiton tavatessaan, ja vuonna 1994 Versaillesin linnassa järjestetyssä gaalassa.

Daily Mail huomauttaa, että kyseessä oli nyt kolmas kerta, kun prinsessa on käyttänyt edesmenneen Walesin prinsessan korvakoruja edustustilaisuuksissa.

Kuningatar Camillalla oli yllään sama hattu, jota hän käytti kuningatar Elisabetin hautajaisissa syyskuussa. Prinsessa Catherinen korvissa kimmelsivät prinsessa Dianalle kuuluneet korvakorut.

Catherine seurasi seppeleiden laskua kuningatar Camillan vierellä. Mirror-lehti kertoo, että aikaisempina vuosina kuningatar Elisabet on seurannut juhlallisuuksia Catherinen ja Camillan kanssa. Nyt yksi oli poissa joukosta.

The Sun kertoo Catherinen silminnähden herkistyneen seuratessaan, kuinka seppeleet laskettiin muistomerkille. Myös kuningatar Camilla näytti pyyhkäisevän poskeltaan kyyneleen.

Perinteen mukaan kuninkaallisen perheen jäsenet kiinnittävät asuunsa punaisia unikoita kunnioittaakseen sodassa menehtyneitä. Catherinella oli asussaan kolme kukkaa, kuten myös kuningatar Camillalla.

Aiempina vuosina Britanniassa on kummasteltu, miksi toisilla kuninkaallisen perheen jäsenillä on vain yksi unikko asussaan, kun taas toisella saattaa olla viisi. Hoviasiantuntija Joe Little on kertonut, ettei kukkien määrän taustalla ole sen suurempaa syytä. Littlen mukaan kuninkaalliset saavat itse valita, kuinka monta kukkasta he kiinnittävät rintaneulalla asuunsa.

– Kuninkaallisten naisten pitämien unikoiden määrällä ei ole mitään tiettyä merkitystä eikä kyse ole mistään arvojärjestyksestä, Little on todennut Good Housekeeping -lehdelle.

Koko kuninkaallinen perhe osallistui muistotilaisuuteen. Kohuissa ryvettynyttä prinssi Andrew’ta ja hovin jättänyttä prinssi Harrya ei tilaisuudessa nähty.

Brittilehdet kertoivat aiemmin, että prinssi Andrew'n ja prinssi Harryn seppeleitä ei lasketa tilaisuudessa muistomerkille.

Harryn seppele loisti poissaolollaan myös vuonna 2020, jolloin prinssi kävi brittilehtien tietojen mukaan kädenvääntöä hovin kanssa asiasta.

Vuonna 2020 Harry oli esittänyt hoville pyynnön, että hänen puolestaan olisi laskettu seppele kaatuneiden muistohaudalle.

Buckinghamin palatsi kuitenkin kieltäytyi Yhdysvalloissa asuvan Harryn pyynnöstä vedoten siihen, ettei Harry enää edusta virallisesti kuninkaallista perhettä.