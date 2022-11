Lehtiväite: yksi The Crown -hitti­sarjan kohtaus oli liikaa prinssi Philipille – halusi haastaa Netflixin oikeuteen

Hovin sisäpiirilähteiden mukaan prinssi Philip oli syvästi järkyttynyt tavasta, jolla hänen siskonsa kuolema esitettiin The Crown -sarjassa.

Prinssi Philipin väitetään olleen vihainen ja hyvin surullinen tavasta, jolla hänen siskonsa kuolema esitettiin The Crownissa.

Britannian kuninkaallisesta perheestä fiktiivisesti kertovan The Crown -sarjan viides kausi julkaistiin aiemmin tällä viikolla Netflixissä.

Viiden kauden ajan sarjassa on nähty brittihovin merkittäviä hetkiä kuningatar Elisabetin kruunajaisista aina Charlesin ja Dianan avioeroon saakka.

Hovin sisäpiiristä on aiemmin kerrottu brittilehdille, ettei sarja ole kuninkaallisen perheen mieleen. Osa sarjan kohtauksista on järkyttänyt perhettä syvästi, kertoo The Times.

Kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Hugo Vickers kertoo The Times -lehdelle, että kuningatar Elisabetin puoliso prinssi Philip harkitsi haastavansa Netflixin oikeuteen.

Prinssi Philip ja kuningatar Elisabet kuvattuna 1947.

The Times kertoo Philipin käyneen jo kuninkaallisen perheen asioita hoitaneen Farrer & Co -asianajotoimiston puheilla. Lehti kertoo Edinburghin herttuan järkyttyneen sarjan kakkoskaudella nähdyistä kohtauksista, joissa käsiteltiin hänen siskonsa prinsessa Cecilien kuolemaa.

– Prinssi Philip keskusteli asianajajansa kanssa siitä, mitä asialle voisi tehdä. Hän oli hyvin tolallaan siitä, miten siskon kuolema oli sarjassa esitetty, Vicker sanoo The Timesille.

Philipin sisko Cecilie kuoli 26-vuotiaana lento-onnettomuudessa yhdessä miehensä ja lastensa kanssa lokakuussa 1937.

Cecilie oli matkalla lankonsa prinssi Ludwigin häihin Lontooseen, kun lentokone syttyi tuleen osuttuaan tehtaan piippuun lähellä Belgiaa. Tilanteesta teki entistä traagisemman se, että Cecilie oli kahdeksannella kuulla raskaana.

Tutkimuksissa selvisi, että Cecilien synnytys oli alkanut lentokoneessa. Onnettomuus tapahtui, kun kapteeni oli yrittänyt laskeutua huonossa säässä alkaneen synnytyksen vuoksi.

The Crownissa käsiteltiin kakkoskaudella prinssi Philipin traagista lapsuutta ja Cecilien kuolemaa. Sarjassa nähtiin, kuinka 16-vuotias Philip ajautui sisäoppilaitoksessaan ongelmiin, eikä päässyt Saksassa asuvan Cecilie-siskonsa luo.

Sarjan eräässä kohtauksessa raskaana oleva Cecilie soittaa Philipille ja sanoo joutuvansa matkustamaan nyt Lontooseen pikkuveljen hölmöilyjen takia.

Sarjassa nähdään myös kohtaus, jossa Cecilien ja Philipin isä, prinssi Andrew, syyttää Philipiä siskon kuolemasta.

– Olen yllättynyt, että hän kehtaa tulla hautajaisiin. Ilman Philipiä Cecilie ei olisi matkustanut, isä sanoo sarjassa.

– Hän on syypää siihen, että hautaan lempilapseni, isä jatkaa kohtauksessa.

Matt Smith esitti nuorta prinssi Philipiä The Crownissa ensimmäisellä ja toisella kaudella.

Hovin sisäpiiristä kerrotaan The Timesille Philipin olleen kohtauksesta raivoissaan.

–Muistan syöneeni päivällistä Edinburghin herttuan kanssa ja hän oli poissa tolaltaan The Crownin takia, sisäpiiristä kerrotaan.

Siskon traagisen kuoleman tiedetään olleen suuri järkytys Philipille. Philip sai tietää siskonsa kuolemasta koulussa, kun hänet kutsuttiin rehtorin kansliaan.

– Muistan elävästi sen musertavan järkytyksen, kun kuulin onnettomuudesta ja siskoni ja hänen perheensä kuolemasta, Philip muisteli.

The Timesin mukaan prinssi Philip ei ollut ainoa kuninkaallinen, joka inhosi The Crownia. Lehdelle kerrotaan, että Walesin prinssi William uskoo sarjalla olevan tuhoisat vaikutukset kuninkaallisen perheen maineeseen.

Williamin vanhempien avioeroa käsitellään sarjan viidennellä kaudella.

– William uskoo sarjan vahingoittavan kuninkaallisten mainetta. Perhe tietää, että iso osa sarjan tapahtumista on silkkaa hölynpölyä, mutta se loukkaa silti, Williamin nimettömänä pysyttelevä ystävä kertoo lehdelle.