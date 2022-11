Hovista tihkuu tietoja Charlesin ja Andrew’n äärimmäisen kiusallisesta kriisipalaverista – lähteet kertovat prinssin huolestuttavasta tilanteesta

Sisäpiirilähteiden mukaan jopa prinssi Andrew’n tyttäret prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice olisivat anelleet kuningas Charlesin muuttavan mielensä. He ovat huolissaan isänsä henkisestä terveydentilasta kuningasperheestä ulossulkemisen vuoksi.

Britannian kuningas Charles III, 73, ja prinssi Andrew, 62, ovat ottaneet lehtitietojen mukaan jo pitkään yhteen eikä Charles halua veljelleen minkäänlaisia julkisia kuninkaallisperheen jäsenelle kuuluvia tehtäviä.

Prinssi Andrew on yhdistetty jo kuolleen liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin. Andrew oli joutua vuonna 2021 yhden Epsteinin uhrin, Virginia Giuffren kanssa oikeuteen, sillä Giuffre syytti Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä naisen ollessa alaikäinen.

Oikeudenkäyntiä ei kuitenkaan koskaan käyty, sillä tapaus sovittiin oikeuden ulkopuolella ja Giuffre sai lehtiväitteiden mukaan lähes 14 miljoonaa euroa.

Prinssi Andrew ei saa jatkaa kuninkaallisissa tehtävissä, kun kuningas Charles saa päättää.

Kohun jälkeen prinssi on säännöllisin väliajoin menettänyt arvonimiään ja julkisia tehtäviään. Kuningatar Elisabet muun muassa poisti lempipojakseen kutsutulta prinssi Andrew’lta tämän kaikki sotilastittelit, hyväntekeväisyystyöt ja viralliset tehtävät.

Kuningas Charlesin ja prinssi Williamin on kerrottu vastustaneen jyrkästi Andrew’n esiintymistä missään julkisissa tilaisuuksissa ja tehtävissä, vaikka prinssi Andrew olisi toivonut itse toisin.

Brittilehtien mukaan veljekset istuivat syyskuussa alas kriisikokoukseen juuri ennen kuningatar Elisabet II:n kuolemaa.

Kokouksessa kuningas Charles oli todennut veljelleen, ettei hän saa koskaan palata kuninkaallisiin tehtäviin. Mirrorin mukaan prinssi Andrew’lla olisi kytenyt pieni toivo, että jokin tie takaisin edustustehtäviin olisi olemassa. Prinssi on aina kiistänyt osallisuutensa kaikkiin häneen kohdistuneisiin syytöksiin.

Kuningatar Elisabetin lapset kävelivät rinnakkain kuningattaren hautajaisseremonioissa. Prinssi Andrew ei saanut pukeutua sotilasunivormuun.

– Se tuli Andrew’lle täysin puskista. Hän on täysin murtunut, sillä hän uskoi, että jokin tie takaisin olisi olemassa, sisäpiirilähde kertoi Mail on Sundaylle.

– Charles sanoi veljelleen, ”voit jatkaa elämääsi ja tehdä siitä itsellesi hyvän, mutta julkinen elämäsi kuninkaallisperheen jäsenenä on päätöksessään. Sinun on hyväksyttävä tämä”, lähde kertoo.

– Hän [Andrew] tuli tapaamisesta täristen. Hän on edelleen shokissa, täysin hukassa ja masentunut, lähde kuvailee viitaten veljesten kriisikokoukseen.

Prinssi Andrew’n kerrotaan aina olleen kuningatar Elisabetin lempilapsi.

Vaikka kuningatar Elisabet poisti pojaltaan arvonimet ja tärkeitä tehtäviä, hänen kerrotaan silti olleen poikansa suurin tukija hovissa, kun muut kuninkaallisperheen jäsenet eivät halunneet olla Andrew’n kanssa missään tekemisissä. Prinssi Andrew muun muassa saattoi kuningattaren prinssi Philipin muistotilaisuuteen.

Muiden kuninkaallisperheen jäsenten, erityisesti kuningas Charlesin ja prinssi Williamin, kerrotaan olleen järkyttyneitä kuningattaren ja prinssin esiintymisestä yhdessä Philipin muistotilaisuudessa.

– Prinssi Andrew oli äärimmäisen läheinen kuningattaren kanssa. Hän yritti useaan otteeseen kysyä äidiltään paluustaan kuninkaallisiin tehtäviin, lähde kertoo ja sanoo kuningattaren vaihtaneen nopeasti aihetta, sillä hän ei halunnut keskustella asiasta.

Kun kuningatar menehtyi ja Andrew’n veljestä tuli kuningas, prinssin tilanne muuttui totaalisesti.

Andrew’n sulkeminen ulos kuningasperheestä konkretisoituu Mirrorin mukaan tulevana sunnuntaina 13. marraskuuta, kun muut kuninkaalliset osallistuvat ensimmäisen maailmansodan muistopäivään Lontoon Cenotaph-muistomerkillä ilman prinssiä.

Prinssi Williamin on kerrottu isänsä rinnalla olleen yksi suurimmista prinssi Andrew’n vastustajista tämän seksuaalirikossyytösten jälkeen.

Mail on Sundayn mukaan prinssi Andrew’n tyttäret, prinsessa Eugenie ja prinsessa Beatrice olisivat esittäneet kuningas Charlesille huolensa isänsä terveydentilasta, ja anelivat, että prinssi voisi palata tehtäviinsä. Kuningas Charles, kuningatar Camilla ja prinssi William eivät ole lehtitietojen mukaan kuitenkaan taipumassa.

Sisäpiirilähteen mukaan prinssi Andrew tuntee olonsa ”lähisukulaistensa harhaanjohtamaksi”, ja hän on syyttänyt muun muassa hovihenkilökuntaa ”väärästä tiedottamisesta”, mikä on vienyt prinssiä umpikujaan.

– Hän ei voi käsittää, ettei hänelle ole paikkaa. Hänellä on tukiverkosto, mutta hän on huonossa kunnossa. Hänen on vaikea ymmärtää sitä, millaista elämä tulee olemaan tästä eteenpäin. Kuninkaallisena oleminen on ainoa asia, mitä hänellä on ollut, lähde kertoo Mail on Sundaylle.