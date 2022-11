Kirjaväite: Donald Trump möläytti täysin käsittämättömän kommentin prinsessa Catherinesta – Charlesilla kiehahti totaalisesti

Uutuuskirja paljastaa kuningas Charlesin häkeltyneen Yhdysvaltain ex-presidentin Donald Trumpin möläytyksistä.

Kuningas Charlesista pian julkaistavassa uutuuskirjassa päästään kurkistamaan Charlesin elämään ja työhön hovin suljettujen ovien takana. Daily Mailin ja Newsweekin mukaan Christopher Andersenin kirjassa The King: The Life of Charles III -teoksessa selviää, ettei kuningas Charles voi sietää Yhdysvaltain ex-presidenttiä Donald Trumpia.

Andersen väittää kirjassa, että Charlesin nuiva suhtautuminen Trumpiin juontaa juurensa vuosien takaisiin tapahtumiin.

Vuonna 2012 ranskalaislehti Closer julkaisi prinsessa Catherinesta salaa otettuja paparazzikuvia, joissa Ranskassa lomaillut Catherine ottaa aurinkoa yläosattomissa. Hovi haastoi lehden oikeuteen ja tiedotti Catherinen olevan äärimmäisen surullinen salakuvista.

Tuolloin bisnesmiehenä ja tv-persoonana tunnettu Donald Trump iski lusikkansa soppaan kuvaskandaaliin ja tarjoili tuolloin Twitterissä oman näkemyksensä kohusta.

– Kate Middleton on mahtava, mutta hänen ei pitäisi ottaa aurinkao alasti. Hän voi syyttää tästä vain itseään. Kukapa ei ottaisi Katesta kuvia ja tienaisi niillä rahaa, jos hän palvoo aurinkoa alasti, Trump twiittasi.

Andersen kuvailee uutuuskirjassa Charlesin, prinssi Williamin ja prinssi Harryn tyrmistyneen kommentista.

– Trumpin kommentti sai aikaan kirosanojen vyöryn, Clarence Housessa työskennellyt nimettömänä pysyttelevä hovimestari kertoo kirjassa Newsweekin mukaan.

– Meistä kaikista järkyttävintä oli yksityisyytemme menetys ja se salakähmäinen tapa, jolla kuvat otettiin. Olimme vaimoni kanssa parin päivän lomalla Ranskassa perheenjäsenen luona, William on sanonut salakuvista.

Kirjassa kerrotaan kuningas Charlesin hämmästelleen myös sitä, kun Trump kutsui häntä julkisesti Walesin prinssin sijaan Prince of Whales -pilkkanimellä ( suom. valaiden prinssi).

Kirjan mukaan Donald Trump oli myös rehvastellut, että hän olisi halutessaan voinut ”kellistää prinsessa Dianan".

– Se ei auttanut asiaa, että Trump aggressiivisesti piiritti prinsessa Dianaa avioeron jälkeen ja väitti myöhemmin radiohaastattelussa, että olisi voinut kellistää prinsessan, mutta Dianan olisi ensin pitänyt tehdä hiv-testi, kirjassa kerrotaan.

Donald Trump on vuosien saatossa laukonut eriskummallisia kommentteja kuninkaallisesta perheestä.

The King: The Life of Charles III -kirjan mukaan tilanne eskaloitui vuonna 2017, kun presidentiksi valitun Trumpin oli tarkoitus vierailla Britanniassa ensimmäistä kertaa.

Andersen väittää kirjassa, että Trumpin tökeröihin möläytyksiin kyllästynyt Charles teki kaikkensa sabotoidakseen Trumpin vierailun.

– Clarence Housen ja Kensingtonin palatsin puhelinlinjat kävivät kuumina, kun Charles, William ja Harry sopivat tekevänsä kulissien takana töitä sen eteen, ettei vierailu toteudu, kirjassa väitetään.

Prinssien suunnitelma kantoi hedelmää, sillä Trumpin vierailu ei toteutunut. Trumpin mukaan syy vierailun peruuntumiseen oli Barack Obama.

– Peruin Lontoon-matkani, koska en pidän siitä, että Obaman hallinto myi parhaimmalla paikalla sijainneen hienon Lontoon-suurlähetystön pilkkahintaan, Trump selitti ja sanoi kieltäytyneensä osallistumasta uuden suurlähetystön avajaisiin.

Charles, kuningatar Elisabet ja Donald Trump kuvattuna 2019, jolloin Trump vieraili Britanniassa.

Kirjan mukaan Charles oli myös udellut prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin häissä amerikkalaisilta ystäviltään tietoja Trumpista. Hän oli tehnyt selväksi, ettei voi sietää Trumpia.

– Trump vaikuttaa olevan irtaantunut todellisuudesta. Mikä karmea, kauhistuttava mies, Charlesin väitetään päivitelleen eräälle amerikkalaiselle virkamiehelle.