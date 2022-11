Mitä ihmettä? Prinsessa Annen vävy osallistuu kohuttuun tosi-tv-sarjaan – kyseessä täysin ennennäkemätön tilanne kuninkaallisessa perheessä

Prinsessa Annen tyttären Zara Tindallin aviomiehestä Mike Tindallista tulee tosi-tv-tähti.

Prinsessa Annen tyttären Zara Tindallin aviomies Mike Tindall, 44, tekee uuden aluevaltauksen, kertovat brittimediat. Ex-rugbytähti nähdään Britannian I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! -tosi-tv-sarjassa. Suomessa sarjaa on esitetty nimellä Olen julkkis... Päästäkää minut pois.

Sarja on Britanniassa valtavan suosittu ja sitä on tehty jo 21 kautta. Vuosien saatossa sarja on aiheuttanut lukuisia kohuja muun muassa kuvauksissa syttyneiden romanssien, kärhämien ja vaaratilanteiden takia.

The Timesin tietojen mukaan Tindall saa osallistumisesta muhkean 174 000 euron korvauksen. Tindallin osallistuminen ohjelmaan on herättänyt hämmästystä Britanniassa, sillä kyseessä on ensimmäinen kerta, kun kuninkaalliseen perheeseen kuuluva henkilö osallistuu reality-ohjelmaan.

Tindall sanoo The Sunin haastattelussa odottavansa innolla tv-ohjelman kuvauksia.

– Tämä tulee olemaan varmaan pisin aika, jonka olen ollut ilman minkäänlaista yhteydenpitoa ulkomaailmaan, Tindall sanoo.

Ex-ammattiurheilija uskoo nälän olevan hänen suurin haasteensa kuvauksissa. Ohjelma kuvataan Australiassa, jolla Tindall sanoo olevan aivan erityinen paikka hänen sydämessään.

– Tapasin Zaran Sydneyssä. Zaraa ei haittaa, että osallistun ohjelmaan, muuten en olisi lähtenyt tähän mukaan.

Zara Tindallin aviomies Mike Tindall nähdään Britanniassa valtavan suositussa I’m a Celebrity... Get Me Out of Here! -sarjassa.

– Olen suhtautunut tähän vähän epäillen, mutta uskon, että tästä tulee hauskaa. Pidän ryhmässä olemisesta ja hauskanpidosta, joten saas nähdä. Voi olla, että kadun tätä, Tindall sanoo.

I’m a Celebrity -formaatissa joukko julkisuuden henkilöitä lähetetään viidakkoon, jossa heidän pitää selviytyä puolitoista kuukautta. Julkkikset kisaavat joka päivä tehtäväsarjoissa, keräten pottia heidän valitsemilleen hyväntekeväisyyskohteille.

Kauden lopuksi yksi kilpailija kruunataan viidakon kuninkaaksi tai kuningattareksi.

Mike Tindallista voi siis tulla ”Viidakon kuningas” juuri ennen kuningas Charlesin kruunajaisia. Tindall naurahtaa The Sunin haastattelussa, ettei ole juurikaan ajatellut asiaa, mutta hän lähtee kisaan voittamaan.

Brittihovin jäsenet ovat tiettävästi osallistuneet viihteelliseen tv-ohjelmaan vain kerran aikaisemmin. Vuonna 1987 prinssi Edward puuhasteli It's a Royal Knockout -nimeä kantaneen tv-ohjelman parissa, jolla kerättiin varoja hyväntekeväisyyteen.

Isoveli Charlesin kerrotaan varoittaneen Edwardia tempauksesta ja huomauttaneen, ettei kuningatar ollut mielissään siitä, että hänen lapsensa osallistuisivat tv-visailuun.

Hyväntekeväisyyslähetys päättyi skandaaliin, kun toimittajien nuivasta vastaanotosta harmistunut Edward ryntäsi ulos tiedotustilaisuudesta.

– Luoja, hän on oikea tollo, Charlesin kerrotaan tuskailleen.

Prinsessa Annen sanotaan pitävän hyvin paljon vävystään Mike Tindallista.

Vuonna 2021 hovista lähtöpassit ottanut prinssi Harry tosin nähtiin James Cordenin talk show'ssa ajelemassa turistibussilla ja vierailemassa Bel Airin prinssi -tv-sarjan kuvauspaikalla.

Zara Tindall on kuningatar Elisabetin tyttären prinsessa Annen ja tämän ex-miehen Mark Phillipsin kuopus. Tindall tunnetaan menestyneenä kenttäratsastajana, joka saavutti hopeaa Lontoon olympialaisten joukkuekilpailussa. Koulutukseltaan Tindall on hevosfysioterapeutti.

Mike Tindall on entinen rugby-pelaaja. Hän toimi Englannin maajoukkueen kapteenina ja oli mukana vuonna 2003 maailmanmestaruuden voittaneessa joukkueessa. Hän jätti rugbyn vuonna 2014.

Tindallit tapasivat, kun Zaran serkku, prinssi Harry esitteli heidät toisilleen Sydneyssä vuonna 2003. Pariskunta avioitui vuonna 2011.