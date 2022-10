Kruununprinssi Frederik kommentoi hovia raastavaa riitaa – paljastaa, missä väleissä perheenjäsenet ovat nyt

Frederik sanoo tukevansa äitinsä Margareeta päätöstä.

Tanskan hovissa kuohahti syyskuussa, kun kuningatar Margareeta ilmoitti poistavansa neljältä lapsenlapseltaan kuninkaalliset tittelit.

Margareetan nuoremman pojan, prinssi Joachimin lapset Nikolai, 23, Felix, 20, Henrik, 13, ja Athena, 10, menettävät asemansa prinsseinä ja prinsessoina, minkä lisäksi he menettävät myös ”hänen korkeutensa” -arvonimen.

Felix, prinsessa Marie, prinssi Joachim, Athena, Henrik ja Nikolai kuvattiin Kööpenhaminassa syyskuussa. Felix ja Nikolai ovat syntyneet Joachimin ensimmäisestä avioliitosta kreivitär Alexandran kanssa.

Kuningattaren päätös tuli suurena järkytyksenä Joachimille, hänen ex-vaimolleen kreivitär Alexandralle ja heidän lapsilleen.

– Olemme kaikki hämmentyneitä päätöksestä. Olemme surullisia ja shokissa. Tämä tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta, Alexandra kommentoi tanskalaismedialle.

Nyt kruununprinssi Frederik, 54, on kommentoinut perheensä tilannetta tanskalaislehti BT:lle.

Tanskalaismedian tietojen mukaan Margareetan päätös on repinyt syvän railon Frederikin ja Joachimin välille. Joachim, 53, on sanonut, etteivät hän ja Frederik ole puheväleissä. Frederik kiistää väitteet BT:n haastattelussa ja sanoo pitävänsä säännöllisesti yhteyttä veljeensä. Hänen mukaansa he eivät missään vaiheessa ole pitäneet mykkäkoulua.

– Puhun säännöllisesti veljeni kanssa, olemme olleet koko ajan yhteydessä, Frederik painotti.

Kruununprinssi Frederik sanoo tukevansa kuningattaren päätöstä.

Hän sanoo BT:lle olevansa kuitenkin hyvin harmissaan siitä, miten raskaasti Joachim ja hänen lapsensa ovat ottaneet Margareetan päätöksen poistaa lapsenlapsiltaan tittelit.

– On surullista nähdä, kuinka paljon kuningattaren päätös vaikuttaa heihin, Frederik totesi.

BT:n mukaan Frederik painotti useaan otteeseen, että hän tukee Margareetan päätöstä kaikesta huolimatta.

– Hänen mielestään nyt oli sopiva aika ja minä tuen päätöstä.

BT-lehden mukaan Frederik on pysytellyt vaitonaisena perheensä tilanteesta ja hän on viettänyt useamman viikon purjehtimassa Ranskassa.

Yksi kissa jäi kuitenkin nostamatta pöydälle BT:n haastattelussa. Frederik ei kommentoinut kohuväitteitä, joiden mukaan Joachim olisi ollut salaa rakastunut Frederikin vaimoon, kruununprinsessa Maryyn.

Espanjalainen Vanitatis Elconfidencial -lehti väitti lokakuun alussa suhdesopan olevan todellinen syy veljesten välirikkoon.

Kruununprinsessa Maryn ja kruununprinssi Frederikin suhteen ympärillä on pyörinyt kiusallisia huhuja, kun prinssi Joachimin on väitetty olevan salaa ihastunut veljensä vaimoon.

Tuolloin väitettiin, että kyseisen teorian vahvistukseksi on jopa napattu kuva ruotsalaisen Svensk Damtidningin toimesta.

Kyseisessä kuvassa Joachim näyttää yrittävän suudella Marya Royal Guard Regiment -gaalajuhlissa. Espanjalainen lehti jopa väittää, että Joachimin vaimo Marie, 46, olisi nähnyt kyseisen tilanteen.

– Vaikuttaa siltä, että kuningatar Margareetan hieman humalaisen oloinen nuorin poika yrittää laittaa huulensa oman kälynsä suulle. Mutta hän (Mary) siirtyi pois tieltä niin hyvin kuin pystyi ja hymyili häiriintymättömästi samalla, kun Marie todisti noloa hetkeä vierestä, espanjalainen lehti kirjoitti.

– Epäilyksiä ei lievennä se, että vuonna 2007 Joachim ilmoitti kihlautuneensa ranskalaisen naisen (Marie) kanssa, jolla on samankaltainen nimi ja hämmästyttävä yhdennäköisyys Maryn kanssa, lehti lisäsi.

Hovi ei ole kommentoinut väitteitä.