Huomasitko? Charles rikkoi kuningatar Elisabetin pitkän perinteen Buckinghamin palatsissa – asiantuntijalta selkeä näkemys muutoksesta

Kuningas Charles pääsi nimittämään ensimmäistä kertaa uuden pääministerin. Samalla katkesi kuningatar Elisabetin pitkä perinne.

Kuningas Charles nimitti tiistaina entisen valtiovaraministeri Rishi Sunakin Britannian uudeksi pääministeriksi. Hän on ensimmäinen pääministeri, jonka uusi hallitsija on nimittänyt.

Brittilehdet kertovat, että tapaamisessa kuningas Charles katkaisi äitinsä kuningatar Elisabetin pitkän perinteen. Charles nimittäin vastaanotti Sunakin Buckinghamin palatsin 1844-huoneessa, joka on eri huone, missä Elisabet nimitti pitkän hallitsijakautensa aikana pääministerit.

Huone 1844 on saanut nimensä tsaari Nikolai I:n vierailusta palatsiin vuonna 1844.

Brittilehtien mukaan 1844-huonetta on yleensä käytetty tilaisuuksissa, joissa hallitsija tapaa esimerkiksi presidenttejä tai suurlähettiläitä. Brittilehtien mukaan kuningatar Elisabet nimitti uudet pääministerit kotoisammassa vastaanottohuoneessa, joka oli täynnä perhekuvia ja erilaisia muistoesineitä. Siellä järjestettiin myös hallitsijan ja pääministereiden viikoittaiset tapaamiset.

Kuningatar Elisabet kuvattuna ex-pääministeri Theresa Mayn kanssa 2016 palatsin vastaanottohuoneessa.

Boris Johnson nimitettiin vastaanottohuoneessa pääministeriksi 2019. Tuolloin huomion varastivat pöydillä olleet perhekuvat.

Historioitsija Nigel Fletcher sanoo Telegraph-lehdelle, että Charlesin päätös rikkoa äitinsä pitkää perinnettä kertoo siitä, että kuningas haluaa tehdä asiat omalla tavallaan. Fletcher uskoo huoneen vaihdon johtuvan myös siitä, että vastaanottohuone oli yksi kuningattaren yksityisistä asuintiloista Buckinghamin palatsissa, eikä Charles halua käyttää sitä työhuoneenaan.

– Kuningas vaikuttaa pitävän nyt kaikki tapaamisensa 1844-huoneessa. Se kuvastaa sitä, että vastaanottohuone oli yksi hänen äitinsä yksityisistä huoneista, Fletcher sanoo lehdelle.

Buckinghamin palatsi on toiminut hallitsijan virallisena kotina 1800-luvulta lähtien, mutta asiantuntijat ovat arvioineet, ettei kuningas Charles välttämättä tule asumaan siellä vielä muutamaan vuoteen palatsin massiivisen remontin takia.

Buckinghamin palatsin mahtavan ulkokuoren taakse kätkeytyy monia ongelmia, joita parhaillaan korjaillaan. Brittilehdet ovat uutisoineet, että palatsi on sisältä pimeä ja hieman nuhruinen, ja sen katto vuotaa rankkasateiden aikana.

– Buckinghamin palatsi on pääkonttori. Se on valtava, persoonaton, eikä yhtään mukava, kuninkaallisasiantuntija Penny Junor on luonnehtinut.

Palatsin satoja miljoonia euroja maksavan remontin arvioidaan valmistuvan vuonna 2027.