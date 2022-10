Norjan prinsessan omalaatuinen kihlattu on kohauttanut seksipuheillaan ja villeillä väitteillään – hoviasiantuntija latasi täyslaidallisen "puoskari-shamaanista"

Norjan prinsessan Märtha Louisen kihlattu, ”shamaani” Durek Verrett, ei ole norjalaisten suosiossa. Verrett on eksentrinen hahmo, joka on julistautunut ”avaruusliskoksi”, väittänyt 5G-verkon orjuuttavan ihmiset ja kaupannut koronataudin ”parantavia” medaljonkeja.

Harvalla kuningaskunnalla on oma hovishamaaninsa.

Norjalla on.

Paitsi ettei kukaan ollut erikseen sellaista vailla. Hän vain ilmestyi sukuun.

Durek Verrett, 47, on norjalais-amerikkalainen liikemies, vaihtoehtoterapeutti ja ainakin omien sanojensa mukaan ”shamaani”. Viime kesästä saakka hän on ollut myös prinsessa Märtha Louisen, 51, kihlattu. Yhdessä pari on ollut vuodesta 2019.

Suhde on herättänyt Norjassa toistuvasti säpinää – harvemmin kuitenkaan positiivista. Norjalaiset eivät oikein missään vaiheessa ole olleet shamaanista riemuissaan.

Norjan yleisradio NRK uutisoi syyskuussa kyselystä, jonka mukaan prinsessan suhde ulkomaalaiseen parantajaan on lähinnä haitaksi kuningasperheelle. Gallupin mukaan Märtha Louisen ei tulisi esiintyä maan prinsessana julkisuudessa Verrettin kanssa.

Shamaanin ja prinsessan suhde on ollut kiusallinen käsiteltävä myös kuningasperheelle.

Norjalainen iltapäivälehti Se & Hör kertoi lokakuun alussa hovin järjestämistä kriisikokouksista, joissa tiettävästi on väännetty perillisen oikeudesta käyttää prinsessan titteliään. Lehden lähteiden mukaan syyskuussa järjestettyihin kokouksiin ovat osallistuneet Märtha Louise, kruununprinssi Haakon ja kuningas Harald.

Kriisipalaverit juontuvat Märtha Louisen ja Verrettin suhteen alkuaikoihin.

Vuonna 2019 kohupari järjesti Norjassa kiertävää rakkausseminaaria nimeltä The Princess and the Shaman, Prinsessa ja shamaani. Arvonimen käyttö kaupallisessa yhteydessä oli pienimuotoinen skandaali, ja lopulta kuningasperhe päätti yhteisymmärryksessä Märtha Louisen kanssa, ettei tämä jatkossa käyttäisi prinsessan titteliään muualla kuin hovin edustustilaisuuksissa.

”Prinsessa ja shamaani” ei ollut sopiva nimi Durek Verrettin ja Märtha Louisen ”rakkausseminaarille”.

Miksi shamaani on sitten saanut Norjan hovin mullin mallin?

Yhdeksi kiistanalaiseksi syyksi on esitetty rasismia.

– Norjalaiset eivät halua nähdä mustaa miestä osana kuningasperhettä, The Times raportoi Verrettin sanoneen.

Märtha Louise on kertonut saaneensa jopa rasistissävytteisiä tappouhkauksia suhteensa takia.

– Meille on kerrottu, että häpäisemme kansamme ja perheemme valitsemalla toisemme, hän kirjoitti pitkässä palopuheessa Instagram-tilillään vuonna 2020.

Prinsessa kertoi, miten tummaihoisen kumppanin kautta hän on ajautunut ”törmäyskurssiin siitä, kuinka valkoinen ylivalta on toimii ja miten olen tietoisesti ja alitajuisesti ajatellut ja toiminut mustia ihmisiä kohtaan”.

– Valkoisena ihmisenä minun täytyy kasvaa, kouluttaa itseäni ja muuttua paremmaksi ja siirtyä ei-rasistisesta ihmisestä rasismin vastustajaksi.

Aihe on tuttu jo Britannian hovista, kun prinssi Harryn puoliso, afroamerikkalaistaustainen herttuatar Meghan, on väittänyt hovin suhtautuvan hänen penseästi osin ihonvärin perusteella.

Vaikka Verrettistä ei erityisemmin pidetä, on hän sanonut tulevansa toimeen Norjan kuningashuoneen kanssa aivan mukavasti. – Vuosien varrella olemme rakentaneet ihanan suhteen. Rakastan heitä, hänen kerrotaan kehuneen.

Toiseksi syyksi on tarjottu shamaanin itsensä kiistanalaisia näkemyksiä ja muutenkin varsin kummallista käytöstä.

Verrett on muun muassa ilmoittanut omalla Instagram-sivullaan olevansa ”avaruuslisko”, ja että ”hänen kaltaisensa” ovat ”täällä auttamassa ihmiskuntaa löytämään todellisen vapautumisen”.

Samassa päivityksessä Verrett myös kirjoitti epämääräisesti, miten 5G-verkot on luotu ihmisten orjuuttamiseksi. Uuden mobiiliteknologian väitetty ”vaarallisuus” on suosittu salaliittoteoria.

Verrett on myös tarjonnut omia ratkaisujaan koronapandemiaa vastaan. Hän ei, toisin kuin monet salaliittoteoreetikot, ole kieltänyt viruksen olemassaoloa, vaan on keksinyt tavan rahastaa taudilla. Hän kauppaa tälläkin hetkellä omilla verkkosivuillaan reilut 200 dollaria maksavaa Spirit Optimizer -nimistä medaljonkia, jonka on määrä suojella kantajaansa sairaudelta.

Muitakin omalaatuisia näkemyksiä shamaanilta löytyy, kertoo The Times.

Hänen mukaansa syöpätapaukset johtuvat vain onnettomasta elämänasenteesta ja että lääkärit määräävät sädehoitoa vain rahan takia. Naisten harrastama irtoseksi puolestaan houkuttelee heidän genitaalialueelleen ”henkiä”, joista pääsee eroon – yllätys yllätys – hänen kauppaamillaan ”puhdistusharjoituksilla”.

Verrett itse on rakastajana kuulemma ylittämätön, kuten kunnon gurun profiiliin kuuluu. Ilta-Sanomat kertoi vuonna 2019 shamaanin podcastista, jossa tämä laverteli yksityiskohtia hänen ja prinsessan seksielämästä kaikelle kansalle.

– Pystyn antamaan naiselle niin monta orgasmia kuin mahdollista. Pystyn myös hallitsemaan omia siemensyöksyjäni, hän kehuskeli.

Kohupariskunnan seksielämä on sentään mallillaan, ainakin jos shamaani Durekia uskoo.

Hovi on reagoinut shamaanin reippaisiin otteisiin suurilta osin hiljaisuudella.

Esimerkiksi kuningas Harald on kommentoinut Verrettin sanomisia Aftenposten-lehdelle melko ympäripyöreästi puhumalla ”kulttuurien törmäyksestä”.

Myös Verrett on puhunut samansuuntaisia esimerkiksi aikakauslehti Town & Countryn haastattelussa.

– On aina haastavaa, kun ihmiset kokevat jotain uutta, joka ei kuulu heidän mukavuusalueelleen. Muutos vaatii koulutusta, myötätuntoa ja kärsivällisyyttä, hän sanailee.

The Timesin mukaan shamaani on sanonut tulevansa appivanhempiensa kanssa mainiosti toimeen.

– Vuosien varrella olemme rakentaneet ihanan suhteen. Rakastan heitä.

Hovi on Norjan yleisradion NRK:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan niin sanotusti puun ja kuoren välissä.

– He eivät halua loukata Märtha Louisen tunteita, mutta heidän on kuitenkin ymmärrettävä, että tämä antaa huonon kuvan kuninkaallisesta perheestä instituutiona, sanoo historioitsija Trond Norén Isaksen.

Kansalaismielipide on kuitenkin luonut yhä enemmän painetta suoraselkäisempiin kannanottoihin. Näyttää ikävältä, kun ”puoskari” häärii mielin määrin hovin liepeillä, paukauttaa kuninkaan elämäkerturi Tor Bomann-Larsen NRK:n haastattelussa.

– Suurin osa norjalaisista pitää hänen juttujaan huuhaana. Kuninkaallisen hovin tulee edustaa meitä kaikkia, mutta hän edustaa selkeästi pientä vähemmistöä.

Ennen suhdettaan shamaaniin Märtha Louise oli naimisissa kirjailija Ari Behnin kanssa. Behn kuoli vuonna 2019.

Märtha Louisen tuntien shamaaniin rakastuminen ei tunnu täysin tavattomalta.

Prinsessa on tuntenut vetoa henkimaailman asioihin jo vuosia. Taannoisessa elämäkerrassaan hän kertoi ”kohdanneensa suojelusenkelinsä” meditaatiokurssilla 1990-luvulla Hollannissa. Kohua herätti myös enkelikoulun perustaminen vuonna 2007 selvänäkijä Elisabeth Nordengin kanssa.

Enimmäkseen prinsessan uskomuksia on pidetty harmittomina. Jonkun rajan hän kuitenkin ylitti kertoessaan osaavansa ”puhua kuolleiden kanssa”, ja että myös hänen enkelikoulussaan olisi mahdollista opetella tämä taito. Moista paheksuivat niin Norjan kirkko kuin kansakin.

Norjan prinsessa Märtha Louisella on eksentrikon maine. Vuonna 2007 hän perusti enkelikoulun yhdessä selvänäkijä Elisabeth Nordengin kanssa. Kaksikko piipahti vuonna 2019 Suomessa kirjakustantaja Otavalla markkinoimassa kirjaansa Herkäksi syntynyt.

Prinsessa oli vuodet 2002–2016 naimisissa kirjailija Ari Behnin kanssa. Masennuksesta ja alkoholismista kärsineen kirjailijan elämä päättyi traagisesti oman käden kautta joulupäivänä 2019.

Prinsessa oli julkistanut uuden rakkautensa Durek Verrettin kanssa saman vuoden toukokuussa. Yhteyttä uuden lemmen ja kirjailijan ratkaisun välillä ei silti tiettävästi ole.

Verrett ei osallistunut Behnin hautajaisiin, mutta lähetti perheelle julkiset surunvalittelunsa.

