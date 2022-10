Herttuatar Meghan tuntee ylpeyttä, että tunsi kuningatar Elisabetin – tällaiset välit kaksikolla todellisuudessa oli

Herttuatar Meghanin mukaan kuningatar oli esimerkillinen naisjohtaja.

Kun puhutaan herttuatar Meghanin väleistä Britannian kuninkaallisperheeseen, tulevat päällimmäisenä ehkä mieleen ne kaikkein kohauttavimmat ja kiistanalaisimmat väitteet kiusaamisesta ja rasistisesta kohtelusta.

Tuoreessa Variety-lehden haastattelussa herttuatar kuitenkin paljastaa, että nyt edesmennyt kuningatar Elisabet otti hänet aikoinaan varsin lämpimästi mukaan kuninkaallisperheeseen.

Haastattelussa Meghan kertoo, että on kuningattaren kuoleman jälkeen muistellut ensimmäistä virallista tapahtumaa, jossa hän oli yhdessä kuningattaren kanssa. Kaksikko nimittäin tuli herttuattaren mukaan hyvin juttuun.

– Olen ja aion jatkossakin olla ylpeä siitä, miten lämpimät välit minulla oli perheen matriarkan kanssa.

– Mitä naisjohtajiin tulee, hän on malliesimerkki sellaisesta. Olen kiitollinen, että sain viettää aikaa kuningattaren kanssa ja että sain tutustua häneen, hän kuvailee kuningatarta.

Harry ja Meghan saapuivat kotoaan Yhdysvalloista kuningatar Elisabetin hautajaisiin.

Vaikka kuningattaren terveyshuolista oli puhuttu jo pitkään, kohahti koko maailma 8. syyskuuta, kun 70 vuotta hallinnut monarkki nukkui pois 96 vuoden iässä. Meghan kertoo, että tilanne on ollut vaikea myös hänen perheelleen.

Erityisesti menetystä on surrut prinssi Harry, Elisabetin lapsenlapsi. Daily Mailin mukaan Harry sai tietää isoäitinsä kuolemasta vain hetkeä ennen kuin asia julkistettiin koko maailmalle, eikä hän ollut paikan päällä hyvästelemässä isoäitiään.

Perhe on kuitenkin saanut Meghanin mukaan valtavasti tukea, ja hän on onnellinen siitä, että on itsekin voinut olla Harryn tukena.

– Tämä on ollut vaikeaa aikaa, mutta optimistinen aviomieheni sanoi, että kuningatar on taas aviomiehensä kanssa, Meghan kommentoi.

Vaikka Harry ja Meghan jättivät brittihovin taakseen jo useampi vuosi sitten, saapuivat he kunnioittamaan maan pitkäaikaisinta monarkkia tämän hautajaisiin. Tuolloin heidät nähtiin edustamassa ensi kertaa yhdessä prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen kanssa sitten poismuuttonsa.

Hautajaiset vaikuttivat olevan myös Meghanille rankka paikka, sillä hän liikuttui tilaisuudessa kyyneliin.

Pariskunta vieraili Britanniassa kuningattaren takia myös aikaisemmin kesällä, kun maassa vietettiin Platinum Jubilee -juhlaa, jolla kunnioitettiin kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta.

Tuolloin he vierailivat maassa ensi kertaa yhdessä sen jälkeen, kun olivat jättäneet brittihovin alkuvuodesta 2020. Edustustehtävistä irtautumisen vuoksi he eivät kuitenkaan edustaneet paraatipaikoilla muun ydinperheen kanssa.