Tältä näyttää kohun saatteleman hittisarjan uusi kausi – Diana astuu esiin ”kostomekossaan” Charlesin syrjähypyn jälkeen

Netflixin The Crown -sarjan viidennen tuotantokauden traileri on julkaistu.

Britannian kuningasperhettä kuvaavan Netflixin draamasarjan The Crownin viides kausi alkaa marraskuussa. Hittisarja on mylvinyt kohussa jo ennen kauden ilmestymistä.

Uusi kausi käsittelee muun muassa prinsessa Dianan ja prinssi Charlesin avioeroa, josta vuoden kuluttua Diana kuoli auto-onnettomuudessa.

Netflix on nyt julkaissut viidennen kauden trailerin, jossa monarkia on ajautunut kaaokseen ja prinsessa Dianan ylle on laskeutunut synkkä pilvi. Kaudella esiin nousee Charlesin suhde Camilla Parker-Bowlesiin, joka on tätä nykyä kuninkaan puoliso.

– Ihmiset eivät tule koskaan ymmärtämään, millaista tämä on ollut minulle, prinsessa Diana (näyttelijä Elizabeth Debicki) lausuu videolla.

Trailerissa nähdään, kuinka prinsessa kiihdyttää autolla holtittomasti sekä kelluu uima-altaassa.

– Kuninkaallinen perhe on todellisessa kriisissä, julistaa toimittaja Martin Bashir, jota näyttelee Prasanna Puwanarajah.

Videolla nähdään myös Dianan kuuluisa ”kostomekko”. Dianan kenties kohauttavin leninki näki päivänvalon samana päivänä, kun Charles oli myöntänyt syrjähyppynsä. Hän pelmahti median eteen minimekossa, jonka hän oli aiemmin tuominnut liian paljastavaksi.

Dianan kuuluisa ”kostomekko”.

Prinsessa Dianaa näyttelee Elizabeth Debicki.

Uusi tuotantokausi on herättänyt raivoa.

Muun muassa Oscar-palkittu näyttelijä Judi Dench on hyökännyt Netflixiä vastaan. BBC kertoo, että näyttelijän mielestä sarjan alkuteksteihin olisi lisättävä katsojille varoitus sarjan sisältämästä fiktiosta. Denchin mukaan on olemassa riski, että "merkittävä määrä katsojia" suhtautuu sarjan tapahtumiin historiallisena totuutena.

Judi Denchin mielestä uusi kausi on liian sensaatiohakuinen.

Näyttelijän kommentit tulivat sen jälkeen, kun Britannian entinen pääministeri John Major kritisoi sarjaa.

Kaudella nähdään tulenarka tilanne, kun Charles yrittää syrjäyttää kuningatar Elisabetin vallasta 1990-luvun alussa. Yhdessä kohtauksessa Charles käy keskustelun pääministeri John Majorin kanssa ja pohtii kuningattaren syrjäyttämistä. Pääministeriä esittää sarjassa Jonny Lee Miller.

Major kiisti siinä esitetyt keskustelut. Hän pitää kohtauksia ”vahingollisena ja haitallisena fiktiona” ja on julistanut ne ”pahantahtoiseksi hölynpölyksi”. Hän myös huomautti, että pääministerin ja kuningattaren keskustelut olivat yksityisiä ja sellaisina pysyvät.

Netflix on vastannut Majorin raivostumiseen kommentoimalla, että The Crownia on aina esitetty ”historiallisiin tapahtumiin perustuvana draamana". Suoratoistojätin edustajan mukaan sarjassa on fiktiivisiä ja dramatisoituja tilanteita.

Kaudella vihjataan myös, että kuningattaren aviomiehellä prinssi Philipillä olisi ollut suhde kreivitär Penelope ”Penny” Knatchbulliin.

Kuninkaalliskirjailija Angela Levin sanoi jo elokuussa uskovansa, että tulevan kauden jaksot hermostuttavat hovin jäseniä jo etukäteen.