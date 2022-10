Herttuatar Meghan tilittää kitkerästi omassa podcastissaan: jätti suositun visailun huonon kohtelun takia – pidettiin ”bimbona” ja vaadittiin tunkemaan täytettä rintaliiveihin

Herttuattaren kokemukset Deal Or No Deal -visailun kulisseissa jättivät parantamisen varaa.

Herttuatar Meghan ehti edustamaan Deal Or No Deal -ohjelmassa noin kolmenkymmenen jakson verran.

”Olin nuori ja tarvitsin rahaa” on melko vastaansanomaton peruste tarttua epämieluisiinkin koiranvirkoihin erityisesti nuoruusvuosina.

Sama välttämättömyys pätee, kenties hieman lohdullisestikin, myös Sussexin herttuatar Meghaniin.

Hän muisteli oman Archetypes-podcastinsa tuoreimmassa jaksossa aikojaan amerikkalaisen Deal Or No Deal -ohjelman ”salkkutyttönä”.

Homma ei ollut häävi, herttuatar summaa Daily Mailin mukaan.

– Minua kohdeltiin kuin bimboa.

Deal Or No Deal on visailu, jossa kilpailijan on valittava yksi reilusta paristakymmenestä salkusta, jotka sisältävät eri kokoisia rahasummia. Näitä salkkuja pitelevät nuoret naiset – eivätkä he sitten hirveästi muuta teekään.

– Koin oloni esineellistetyksi. Minulla oli merkitystä vain ulkonäön, ei aivojeni perusteella.

Herttuattaren mukaan ohjelman naisesiintyjien kohtelu oli täysin asiatonta.

– Meidät laitettiin jonoon kaikenlaisia kauneustoimenpiteitä varten. Meille laitettiin tekoripsiä ja hiustenpidennyksiä. Suihkurusketuksia annettiin viikoittain.

Myös naisten vartaloita tarkkailtiin.

– Tuotannosta vastannut henkilö käski meidän vetää vatsaamme sisään, kun kuvaus alkoi. Lisäksi meitä vaadittiin tunkemaan rintaliiveihimme täytettä.

Herttuatar kesti työtä vuoden päivät vuosina 2006–2007. Jaksoja hän teki yhteensä 34.

Rahaa töistä sai kuitenkin mukavasti. Sitäpä varten sitä tekikin.

– Olin tuolloin vain aloitteleva näyttelijä ja tarvitsin rahaa. Kyllä tuolla hommalla laskut maksoi, hän myöntää podcastissa.

Salkkutyttönä pönöttäminen oli kuitenkin melkoinen romahdus Meghanin aiemmista viroista.

– Olihan se erilaista kuin se aika, kun työskentelin harjoittelijana Yhdysvaltain suurlähetystössä Argentiinan Buenos Airesissa. Siellä työtäni arvostettiin juuri aivojeni ansiosta.

Meghan teki parikymppisenä muutaman kuukauden harjoittelupestin Argentiinan pääkaupungissa. Hänen setänsä, vuonna 2021 kuollut Mike Markle, oli amerikkalainen diplomaatti.

Ennen päätymistään Britannian hoviin herttuatar Meghan näytteli muun muassa Suomessakin näytetyssä Pukumiehet-tv-sarjassa.

Herttuatar Meghan teki hiljattain uuden aluevaltauksen aloittaessaan podcast-emäntänä. Hänen Archetypes-ohjelmaansa on julkaistu kuuden jakson verran, ja hän on haastatellut siinä erilaisia maailmankuuluja julkkisnaisia laulajatähti Mariah Careysta tennislegenda Serena Williamsiin.

Tuoreimmassa jaksossa Meghanin vieraaksi istahti mediapersoona Paris Hilton. He keskustelivat siitä, miten ”naisen aivot ja ulkonäkö on useasti asetettu toisiaan vastaan” ja miten ”bimbous” oikein määritellään.

Jaksossa Meghan myöntää suhtautuneensa itsekin Hiltonin räväkkään persoonaan penseästi.

– Hävettää myöntää, mutta minäkin suhtauduin Parisiin alun perin ennakkoluuloisesti, herttuatar toteaa.

Herttuatar Meghanin Archetypes-podcast on kuunneltavissa Spotifysta.