Uutuuskirjassa kitkeriä väitteitä Harryn ja Meghanin käytöksestä – hovin kulisseissa muhi viheliäinen tunnelma

Kuninkaallisen kirjeenvaihtajan uutuuskirja väittää, että prinssi Harry ja herttuatar Meghan kohtelivat yksityissihteeriään kovakouraisesti.

Ei ole helppoa olla prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin yksityissihteeri.

Virastaan vuonna 2019 eronnut Samantha Cohen tilittää kuninkaallisen kirjeenvaihtajan Valentine Low’n uutuuskirjassa ikävistä kokemuksistaan brittiläisen kohuparin työntekijänä.

– Työskentely heidän kanssaan tuntui siltä kuin paimentaisi teinejä, Low kertoo Cohenin sanoneen Daily Mailin Palace Confidential -podcastissa.

Vain vajaa kuukausi kuningatar Elisabet II:n kuoleman jälkeen ilmestynyt kirja Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown avaa hovin neuvonantajien elämää ja pohtii, miltä kuningas Charles III:n valtakausi näyttää, kun maan historian pitkäaikaisin hallitsija on kuollut ja yksi prinsseistä on jättänyt kuninkaalliset tehtävät.

Samalla kirja kertoo monenlaisista kahnauksista hovin kulissien takana.

Kirjassa muun muassa väitetään, että Harryn ja Meghanin käytös sai hoville liki 20 vuotta työskennelleen Samantha Cohenin jättämään tehtävänsä.

Low avaa tapahtumia Daily Mailin podcastissa,

– Harry ja Sam [Cohen] tunsivat alun perin toisensa hyvin ja he tulivat hyvin toimeen, mutta sitten suhde muuttui vaikeaksi. Cohenia pyydettiin tekemään asioita, joita henkilökohtaiselta sihteeriltä ei yleensä vaadita.

Low’n mukaan sihteeriä kohdeltiin kovakouraisesti.

– Meghan huusi hänelle usein, luultavasti Harrykin. Sam osasi kyllä pitää päänsä kylmänä, mutta lopulta hän koki, että työ oli vain todella vaikeaa.

Low kertoo podcastissa, että Harrylla oli muutenkin luottamusvaikeuksia hovin eri yksityissihteereiden, kuten kuningattaren sihteerin Edward Youngin ja Charlesin sihteerin Clive Aldertonin suhteen.

– Hän lähetteli heille uskomattoman töykeitä sähköposteja, Low väittää.

Samantha Cohen erosi Harryn ja Meghanin yksityissihteerin tehtävistä lokakuussa 2019.

Hän työskenteli ensin hiilipäästöjen vähentämiseen erikoistuneessa Cool Earth -hyväntekeväisyysjärjestössä, mutta vuoden 2022 alussa hän siirtyi Britannian ex-pääministeri Boris Johnsonin kansliapäälliköksi.

Ennen tätä Cohen teki 17 vuoden uran Britannian hovissa. Hän nousi viestintäosaston työntekijästä kuninkaalliseksi viestintäpäälliköksi sekä kahdeksan vuoden ajaksi Elisabetin yksityissihteerin avustajaksi. Lopulta hän siirtyi Sussexin herttuaparin yksityissihteeriksi. Hän työskenteli virassaan vain 18 kuukautta kunnes sai tarpeekseen.

Muun muassa The Daily Beast uutisoi syyskuun lopulla tuoreeltaan Valentine Low’n kirjan väitteistä, joiden mukaan erityisesti herttuatar Meghan ”kiusasi” hovin työntekijöitä. Herttuattaren edustajat ovat kiistäneet nämä väitteet.

Samantha Cohenin vaikeasta suhteesta herttuapariin uutisoi muun muassa Daily Mirror.