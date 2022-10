Tanskan tuleva kuningas prinssi Christian on ollut kohujen pyörteissä: hovia ravisuttanut shokkipäätös, eliittikoulun jättäminen, huiviskandaali...

17 vuotta täyttävä Tanskan prinssi Christian on saanut elää mahdollisimman normaalin lapsuuden, mutta jonain päivänä hän nousee valtaistuimelle. Nuori prinssi on joutunut totuttelemaan vastuun taakkaan erityisesti tänä vuonna.

Harvalla teinipojalla on samanlainen tulevaisuus kuin Tanskan prinssi Christianilla. Toisena perimysjärjestyksessä oleva Christian pääsee nimittäin painamaan joskus päähänsä kuninkaan kruunun.

Lauantaina 17 vuotta täyttävä Christian on nyt jo aivan aikuisuuden kynnyksellä. Mitä vanhemmaksi hän on tullut, sitä isompaa roolia hän on ottanut isänsä, kruununprinssi Frederikin, 54, äitinsä, kruununprinsessa Maryn, 50, ja isoäitinsä, kuningatar Margareetan, 82, vanavedessä.

Prinssi Christian on tasapainoillut koko ikänsä kuninkaallisten velvollisuuksien ja tavallisen teinipojan arjen välillä. Kohuiltakaan ei ole aina vältytty. Vastuun ja velvollisuuksien merkitys Christianin elämässä korostui radikaalisti aivan äskettäin, kun kuningatar Margareeta kertoi Tanskaa ja hovia kuohuttaneesta päätöksestään poistaa nuoremman poikansa prinssi Joachimin lasten kuninkaalliset tittelit.

Christianin serkut eivät ole enää siis hänen kuninkaallisia korkeuksiaan, joten valokeila ja vastuu ovat nyt siirtyneet pysyvästi Frederikin ja Christianin harteille.

Prinssi Christian äitinsä kruununprinsessa Maryn ja isänsä kruununprinssi Frederikin kanssa ristiäisissään tammikuussa 2006.

Tulevan kuninkaan todellisesta elämästä tiedetään varsin vähän, sillä kruununprinssipari on tehnyt parhaansa taatakseen Christianille mahdollisimman normaalin lapsuuden. Tästä huolimatta Tanska repesi riemuun, kun Christian syntyi vuonna 2005, sillä kyseessä oli ensimmäinen kerta sitten vuoden 1968, kun hoviin syntyi uusi kruununperijä.

Christianin jalat lienevät tukevasti maassa suitsutuksesta huolimatta, sillä kruununprinssipari on ollut varsin moderni valinnoissaan. Hyvänä esimerkkinä on Frederikin ja Maryn päätös rikkoa kuninkaallista perinnettä laittamalla Christian ensimmäisenä tanskalaisena kuningasperheen jäsenenä päiväkotiin vuonna 2007. Sama linja jatkui, kun Christian aloitti koulutaipaleensa, sillä hän meni tuiki tavalliseen julkiseen Tranegårdin peruskouluun.

Muutaman vuoden ikäinen prinssi Christian isänsä sylissä.

Yksi kohu kuitenkin muutti koululaisen arkea merkittävästi tänä kesänä. Christian ehti käydä vuoden ajan arvostettua tanskalaista Herlufsholmin eliittiyksityiskoulua, mutta kesäkuussa Tanskan hovi tiputti uutispommin: prinssi vaihtaa koulua.

– Prosessi on ollut meille vaikea, mutta perustuen kokonaiskuvaan ja erityiseen asemaamme kruununprinssiparina olemme tehneet valinnan, että prinssi Christian lopettaa Herlufsholmissa, kruununprinssipari tiedotti kesäkuussa.

Syynä koulun vaihtoon olivat hovin mukaan eliittikoulussa vallitseva kulttuuri ja perinteet.

Perhe poseerasi tämän vuoden huhtikuussa koko joukolla: vasemmalta oikealle prinssi Vincent, prinssi Christian, prinsessa Isabella, kruununprinssi Frederik, prinsessa Josephine ja kruununprinsessa Mary.

Tilanne juontaa juurensa toukokuuhun, jolloin arvostettua sisäoppilaitosta alkoi ravistella skandaali viidenkymmenen entisen oppilaan kerrottua koulun toimintatavoista runsaasti huomiota herättäneessä tv-dokumentissa. Dokumentti toi tanskalaislehtien mukaan esiin Herlufsholmin kiusaamiskulttuurin, johon liittyi myös fyysistä väkivaltaa ja syytöksiä seksuaalisesta ahdistelusta.

Päätös vaikutti koko perheeseen, sillä Christianin pikkusiskon, kolmantena kruununperimysjärjestyksessä olevan Isabellan oli tarkoitus aloittaa peruskoulun 9. luokka Herlufsholmissa tänä syksynä. Kruununprinssiparilla on myös 11-vuotiaat kaksoset prinsessa Josephine ja prinssi Vincent.

Kohudokumentin jälkeen oli kuitenkin selvää, ettei yksikään perheen lapsista aloittaisi koulua Herlufsholmissa.

Prinssi Christian on pyrkinyt elämään niin normaalin nuoruuden kuin tuleva kuningas voi.

Jännitystä tulevan kuninkaan uudesta koulusta pidettiin yllä aivan viimeisen asti. Ennen hovin virallista päätöstä tanskalaismedioissa kuhistiin asiasta paljon. Kuninkaallisasiantuntija Lars Hovbakke Sørensen arvioi tuolloin tanskalaislehti Ekstra Bladetille, että päätöksen venyttäminen kalkkiviivoille asti on epätavallista. Hän uskoi tuolloin, että Christianin uusi koulu saattaisi olla kuningatar Margareetan entinen opinahjo Zahles-lukio.

Vasta elokuussa, viikkoa ennen koulujen alkua, hovi tiedotti, että prinssi Christianin uusi koulu on Kööpenhaminassa sijaitseva Ordrupin lukio, jossa on reilu 800 oppilasta.

– Se oli erittäin viisas valinta, kuninkaallisasiantuntija Lars Hovbakke Sørensen kommentoi uutista tanskalaislehdelle.

Kuninkaallisasiantuntijan mukaan julkisen koulun aloittaminen antaa hyvää esimerkkiä hovin maanläheisyydestä. Asiantuntija uskoo, että hovi lähetti tärkeän viestin vetäytymällä rajujen syytösten keskelle joutuneesta eliittikoulusta.

– Tämä osoittaa, että hovi on moderni ja inhimillinen, Sørensen arvioi tanskalaislehdelle.

Kruununprinssipari vieraili lastensa kanssa Sydneyssä Australiassa 2008. Maryn sylissä prinsessa Isabella ja Frederikin sylissä prinssi Christian.

Tulevan kuninkaan roolin omaksuminen voi olla haaste teini-ikäiselle pojalle. Christian joutui huomion keskipisteeksi huhtikuussa, kun hän oli viettämässä aikaa ystäväporukkansa kanssa jalkapallo-ottelussa Parkenin jalkapallostadionilla Kööpenhaminassa.

16-vuotias prinssi tallentui kuviin nauravaisena, mutta kansan silmään pisti hänen kaulassaan levännyt FC Kööpenhaminan sinivalkoinen huivi. Kuninkaallisten ei ole perinteisesti ollut suotavaa valita julkisesti puoliaan urheilussa tai politiikassa. Prinssi saikin paljon kitkerää palautetta etenkin sosiaalisessa mediassa.

Hovi otti ottelun jälkeen kantaa ”mediamyrskyksi” kutsumaansa tapaukseen ja vetosi huivivalinnan olleen nuoren prinssin yksityisasia.

– Kaikkien jalkapalloa rakastavien tanskalaisten tavoin myös prinssi Christianin täytyy saada osallistua otteluihin ilman, että hän joutuu mediamyrskyn kohteeksi. Se ei ole reilua, kuningashuoneen viestintäpäällikkö Lene Balleby sanoi Aftonbladetin mukaan uutistoimisto Ritzaulle.

– 16-vuotiasta prinssiä ei pitäisi syyttää siitä, että hän ei tullut huomioineeksi huivin käytön seurauksia, Balleby jatkoi.

Frederik ja Mary ovat pitäneet salaisuuden verhon prinssi Christianin lapsuuden ja nuoruuden ympärillä. Edes perheen lomamatkoilta ei ole liiennyt juurikaan yksityiskohtia.

Kaikesta huolimatta Christian on edustanut julkisuudessa aina rauhallisena ja helposti lähestyttävänä. Erityisen riemukkaana prinssiä on nähty yhteisissä harrastuksissa isänsä kanssa: prinssin ja kruununprinssin tiedetään nauttivan muun muassa purjehtimisesta ja juoksemisesta.

Kesäkuussa Christian hurmasi osallistumalla 10 kilometrin mittaiseen Royal Run -juoksukilpailuun maansa pääkaupungissa. Christian pinkoi isänsä edelle ja saapui maaliin muutama minuutti ennen kruununprinssiä.

– Tämä oli mahtava kokemus. Kyllähän sitä aina on vähän kilpasilla oman isän kanssa, Christian sanoi tanskalaislehden mukaan pilke silmäkulmassa tv-haastattelussa.

Prinssi on näyttänyt julkisuudessa myös poikkeuksellista herkkyyttä. Heinäkuussa Tanskaa järkytti syvästi Field’s-ostoskeskuksessa tapahtunut ammuskelu. Useita ihmisiä surmannut oli 22-vuotias tanskalaismies.

Muutama päivä myöhemmin sekä kruununprinssi Frederik että prinssi Christian osallistuivat muistotilaisuuteen, jossa kuultiin Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin puhe. Tilaisuuden luonne sai prinssi Christianin herkistymään toden teolla: prinssin huomattiin pidättelevän kyyneleitä, katsovan taivaalle ja nieleskelevän liikutuksesta.

– Tämä oli kaunis ja hieno tilaisuus. Toivon perheille kaikkea hyvää, prinssi totesi medioille tilaisuuden jälkeen.

Prinssit Christian ja Vincent leikkivät perheen kesäpaikan pihalla vuonna 2015.

Prinssi on osoittanut lisäksi kykyä ripeään toimintaan jo aivan nuorena. Perheen kesäpaikassa Jyllannissa Gråstenin linnassa koettiin läheltä piti -tilanne vuonna 2018, kun hieman alle 30-vuotiaat mies ja nainen tunkeutuivat linnan tiluksille ja palatsin puutarhaan. Tuolloin 12-vuotias prinssi Christian ei tilanteesta hämmentynyt, vaan nähdessään tunkeutujat marssi välittömästi palatsin vartijoiden puheille. Lopulta selvisi, että pahaa aavistamattomat vierailijat olivat havitelleet puutarhan kirsikoita.

Prinssin onkin kuvailtu olevan mielenkiintoinen sekoitus isänsä kuninkaallista verenperintöä ja äitinsä, australialaisen kruununprinsessa Maryn letkeyttä ja huumoria. Monien kuninkaallisfanien mielestä Christian on myös perinyt huomattavan paljon ulkoisia piirteitä äitinsä puolelta.

Vaikka Christian on puoliksi australialainen, velvollisuudet pitävät hänet ja muun perheen tiukasti Tanskassa. Perhe on toki vieraillut Australiassa useasti. Christian pääsi maapallon toisella puolella ensimmäisen kerran vain reilu vuoden ikäisenä, kun perhe matkusti Tasmaniaan Maryn kotiseudulle.

Vain parivuotias Christian tallentui kuviin kuningatar Margareetan ja prinssi Henrikin kanssa vuonna 2007.

Christian on ottanut asemansa edellyttämää vastuuta aivan taaperosta alkaen, kun hän on edustanut isoäitinsä kuningatar Margareetan rinnalla.

Kun aika joskus 82-vuotiaasta kuningattaresta jättää, nousee Christianin isä Frederik hallitsijaksi. Silloin myös prinssin elämä muuttuu väistämättömästi.

Isä ja poika ovat ilmeisen läheisiä, ja tulevaisuudessa Frederikin kruunu periytyy Christianille.

Suurin muutoksista on vielä kaukana tulevaisuudessa, mutta myös se päivä koittaa, jolloin Christian itse astuu kuninkaaksi. Kruununprinssi Frederik nauttii valtaisaa kansansuosiota Tanskassa ja hänet on äänestetty useamman kerran vuoden tanskalaiseksi.

On todennäköistä, että nyt jo tehtäviään kunnialla suorittava Christian seuraa isänsä jalanjälkiä myös tässä asiassa.

