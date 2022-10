Brittimediat: Kuningas Charlesin kruunajaiset järjestetään ensi kesänä – seremoniaan suuria muutoksia

Kuningas Charlesin kruunajaisten vieraslistalta on karsittu tuhansittain ihmisiä. Myös osa perinteisistä rituaaleista on heitetty roskakoriin.

Kuningatar Elisabetin kuoltua hänen vanhin poikansa Charles nousi oitis valtaan kuninkaana. Virallisesti kruunajaisia juhlitaan kuitenkin näillä näkymin vasta ensi kesänä. Muun muassa The Sun -lehti kertoo, että todennäköinen kruunajaispäivä on 3. kesäkuuta.

Brittilehdet kertovat, että kruunajaisseremonian kulkuun on tiedossa melkoisia muutoksia.

Lehtien mukaan kruunajaisia vietetään tuttuun tapaan Westminster Abbey -kirkossa, jossa Britannian kuninkaallisia on kruunattu jo 900 vuoden ajan. Seremoniasta kuitenkin suunnitellaan paljon totuttua pienempää. Daily Mailin mukaan Charles haluaa tehdä brittihovista modernimman, minkä vuoksi myös seremonia on aiempaa hillitympi. The Sun arvioi syyksi myös Britannian elikustannusten jyrkkää kasvua.

Kuningas Charles esiintyi virallisesti kuninkaana vain päivää Elisabetin kuoleman jälkeen.

Kruunajaisissa on tavalliseen tapaan nähty monenlaisia perinteikkäitä rituaaleja, joita ei kuitenkaan tulla kokonaisuudessaan näkemään ensi kesän kruunajaisissa. Charles nimittäin haluaa napsia perinteitä pois ajan säästämiseksi. Seremonian kaavaillaan lyhenevän noin tunnin mittaiseksi, kun kuningatar Elisabetin kruunajaisissa ohjelmaa riitti kolmeksi tunniksi.

Brittilehtien mukaan seremonian supistaminen näkyy myös vieraslistassa. Kuningatar Elisabetin kruunajaisissa kutsuvieraita oli paikalla yli 8 000, mutta kuningas Charlesin kruunajaisissa lista pyritään The Sunin karsimaan noin 2 000 vieraaseen.

Kuningatar Elisabetin kruunajaisissa perinteitä noudatettiin varsin tarkasti.

Vaikka monia perinteisiä rituaaleja karsitaan, kertovat hovin sisäiset lähteet Daily Mailin mukaan, että seremoniassa nähdään myös jotain aivan uutta. Tapahtumasta kaavaillaan entistä uskonnollisempaa sekä kulttuurisesti monimuotoisempaa. Myös tapahtumassa pidettäviä puheita aiotaan lähteiden mukaan päivittää.

– Seremoniassa käytettävää kieltä muutetaan niin, että se on ymmärrettävää myös modernille yleisölle, kertoo lähde Daily Mailille.

Kuningas Charles nousi Britanniassa valtaan 8. syyskuuta, välittömästi kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen. Kuningatar piti Britanniassa valtaa lähes tasan 70 vuotta.

Elisabetin omia kruunajaisia vietettiin 2. kesäkuuta vuonna 1953. Vaikka kruunajaiset noudattivat hyvin pitkälti perinteistä kaavaa, yksi merkittävä uudistus oli tehty. Ensimmäistä kertaa historiassa myös tavallinen kansa pääsi television välityksellä seuraamaan hallitsijan kruunaamista. Pelkästään Britanniassa tilaisuutta katsoikin hovin verkkosivujen mukaan 27 miljoonaa ihmistä – maan väkiluku oli tuolloin 36 miljoonaa.

Kuningattaren viimeisinä kuukausina Charles otti joitain kuningattaren edustustehtäviä hoitaakseen.

Kuningattaren kuoleman jälkeen suhtautuminen Charlesin kuninkuuteen on ollut kaksijakoinen, sillä Britanniassa Elisabet on kannatellut pitkään koko monarkian suosiota. Tuoreen kuninkaan tärkeänä tehtävänä valtakaudellaan onkin pitää monarkian suosiota yllä niin, että kruunu siirtyisi vielä hänen esikoispojalleen, prinssi Williamille.

Brittejä ärsyttää muun muassa se, että tuoreen kuninkaan kommentit nähdään aika ajoin poliittisina kannanottoina, jotka ovat kuninkaallisilta kiellettyjä. Se on suuri ero kuningas Charlesin ja kuningatar Elisabetin välillä, sillä Elisabet tunnettiin siitä, että hän piti tunteensa ja mielipiteensä visusti omana tietonaan

Juttua päivitetty 9.10. klo 11.25: kruunajaispäivämäärä korjattu.