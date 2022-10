Miten prinssi Andrew'sta tuli seksikohussa rypenyt hovin hylkiö? Uutuusdokumentti vilisee karuja väitteittä – ”Mies on idiootti”

Prinssi Andrew’n huonon maineen taustoja analysoidaan uudessa Banished: Prince Andrew -dokumentissa.

Britannian edesmenneen kuningattaren Elisabet II:n toinen lapsi, seksiskandaalissa keitetty prinssi Andrew, 62, ei ole ollut hyvässä maineessa viime vuosien aikana. Nyt kohuprinssistä on julkaistu dokumentti Banished: Prince Andrew.

Dokumentti käsittelee tarinaa kuningattaren lempilapsesta, josta tuli myöhemmin yksi hovin ongelmallisimmista kuninkaallisista. Dokumentissa nähdään ennenäkemättömiä ja toinen toistaan hämmästyttävämpiä videoklippejä. Yhdessä videoklipissä näkyy, kuinka prinssi Andrew ampuu maaliruiskulla toimittajia Los Angelesissa 1980-luvulla.

Andrew’n tarinaan mahtuu paljon kohuja palatsibileistä lukuisiin seksikumppaneihin ja jopa syyte seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Daily Mailin mukaan dokumentissa analysoidaan, että muun muassa kateus, ahneus ja himot olisivat ajaneet prinssin ystävystymään liikemies Jeffrey Epsteinin kanssa.

Epäilykset vain kasvoivat, kun elokuussa 2021 yksi Epsteinin uhreista, Virginia Giuffre, haastoi prinssin oikeuteen syyttäen tätä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lopulta Giuffrelle maksettiin 14 miljoonan euron korvaussumma, jotta julkista oikeudenkäyntiä ei tulisi. Korvauksen osittaisen maksajan on epäilty olevan Andrew’n äiti kuningatar Elisabet II. Kaiken tämän jälkeen Andrew’ta kehotettiin pitämään matalaa profiilia.

Prinssi Andrew ja VIrginia Giuffre kuvattuina 2000-luvun alussa. Kuvassa oikealla seurapiirijulkkis Ghislaine Maxwell, joka todettiin kesällä syylliseksi useisiin seksuaalirikoksiin, jotka hän teki yhteistyössä ex-miesystävänsä Jeffrey Epsteinin kanssa.

Dokumentissa niin asiantuntijat kuin itse ohjaaja kertovat mahdollisia selityksiä, miksi Andrew päätyi lopulta kohuprinssin maineeseen. Yksi teorioista on yksinkertaisen kliseinen: rahahuolet.

– Sitä jotenkin olettaa, että prinssi olisi multimiljonääri, mutta oli yllättävää huomata, ettei asia ole niin. Vaikka hän saikin hyvin mehevän palkan, se ei selkeästi riittänyt mahdollistamaan hänen tavoittelemaansa elämäntapaa. Haastatteluissa tuli usein ilmi pohdinta, että raha oli usein sidoksissa hänen ongelmiinsa, ohjaaja Jamie Crawford sanoo.

Toisen teorian mukaan Andrew loi itse itsestään hirviömäisen kuvan, koska hän ei koskaan halunnut periä kruunua.

– Monet meistä tavoittelevat työn hankkimista ja sen myötä ylennyksen saamista, rahan ansaitsemista tai jopa eläkeläiseksi tulemista. Mutta prinssi Andrew’n tavoite oli tulla vähemmän merkittäväksi. Hän oli toinen kruununperimisjärjestyksessä jo silloin, kun hän oli nuorukainen. Jos kuningattarelle tai prinssi Charlesille olisi tapahtunut jotain, hänestä olisi tullut kuningas, Crawford avaa teoriaa.

Prinssi Andrew ja kuningatar Elisabet huhtikuussa 2013.

Prinssi Andrew ja kuningatar Elisabet toukokuussa 2018.

Kyseinen teoria ei kuitenkaan vastaa dokumentin monen muun haastateltavan näkemyksiä Andrew’n käytöksen syistä, kuten esimerkiksi toimittaja Helen Kirwan-Taylorin.

– Prinssi Andrew luuli olevansa enemmän kuin kuninkaallinen: hän ajatteli olevansa julkkis, Kirwan-Taylor analysoi.

– Illallisjuhlien suurin puheenaihe oli, kuinka hän ei kyennyt pitämään housujaan jalassa, Kirwan-Taylor lisää.

Kuninkaalliskirjailija Phil Dampier uskoo myös, että prinssin akilleen kantapää oli jatkuva tarve seksiin. Entinen kuninkaallinen suojelu-upseeri Paul Page väittää, että Andrew’n luona kävi seksikumppaneita niin usein, että hänen huoneessaan olisi pitänyt olla pyöröovi. Lisäksi Page muistelee, että mikäli joku vartijoista kielsi seksikumppania saapumasta asuntoon, Andrew raivostui.

Tällaisen käytöksen vuoksi entinen lehdistösihteeri Dickie Arbiter uskoo, että prinssin maineella on ainoastaan yksi looginen selitys.

– Ongelma on, että mies on idiootti. Perheessä on aina yksi musta lammas ja hän on se, Arbiter toteaa.

Veljekset prinssi Andrew (etualalla), kuningas Charles ja prinssi Edward kuvattuina Elisabetin hautajaispäivänä 19. syyskuuta.

Kuningas Charles, prinsessa Anne ja prinssi Andrew kuningatar Elisabetin hautajaispäivänä 19. syyskuuta.

Dokumentissa ei suinkaan keskitytä ainoastaan Andrew’n menneisyyden kohuihin. Yhdessä videoklipissä näkyy, kuinka Andrew palaa Falklandin sodasta sankarina, jonka ulkonäköä verrattiin aikoinaan komeaa näyttelijätähteen Robert Redfordiin.

– Tätä dokumenttia tehdessä oli yllättävää huomata, miten paljon se muistutti, kuinka suuri sankari hän oli nuoruudessaan, Crawford pohtii.

– Oli uskomatonta nähdä hyvin erilainen Andrew kuin otsikoissa, joita näemme tänä päivänä, Crawford sanoo.

Prinssi Andrew kuvattuna vuonna 1982.

Nykyään prinssi Andrew on perimysjärjestyksessä kahdeksantena veljensä kuningas Charlesin lasten ja lastenlasten jälkeen. Andrew’n on kerrottu jännittävän, joutuuko hän nyt muuttamaan kuninkaallisesta kodistaan Windsorissa. Uudella kuninkaalla ja kohuprinssillä tiedetään olevan ristiriitaiset välit muun muassa Andrew’n kohuttujen sekoilujen takia.

Crawfordin mielestä Andrew’n minimaalinen roolinsa äitinsä hautajaisissa on todiste, että Andrew’n välit muihin kuninkaallisiin on jo katkaistu ja perhe on jo jatkanut elämässään eteenpäin ilman kohuprinssiään.

– Luulen, että tässä tarinassa on enää kyse Charlesista, nyt kun hän sai.

Kohuprinssin maineesta ja kohtalokkaista vastoinkäymisistä huolimatta Andrew’n on huhuttu yrittävän elvyttää hänen julkista imagoaan kuningatar Elisabet II:n kuoleman myötä.

