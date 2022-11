Tällainen on brittihovin valtava ja erikoinen omaisuus – aarrekammiossa säihkyy isoäidin ”kirottu” timantti

Brittikuninkaallisilla on useita tulonlähteitä, joilla rahoittaa hulppea elämäntyyli. Kuningas Charles pyörittää nyt 28 miljardin euron ”firmaa.”

Kuninkaallinen bisnesimperiumi on monimutkainen kompleksi, johon kuuluu monia erikoisuuksia, vanhoja perinteitä ja suoranaista salailua.

Kuningas Charlesista tuli kertaheitolla yksi maailman rikkaimmista kuninkaallisista, kun hän peri äitinsä kuningatar Elisabetin mittavan omaisuuden ja hänestä tuli brittihovin kirstunvartija.

Kuinka paljon Elisabetilla sitten oli rahaa? Tarkka summa ei ole tiedossa, sillä kuningattaren testamentti piilotettiin visusti julkisuudelta. Mistään pikkusummasta ei kuitenkaan ole kyse, sillä talouslehti Forbes on arvioinut Elisabetin henkilökohtaisen omaisuuden olleen noin 500 miljoonaa euron arvoinen.

Toisin kuin muiden brittien, Charlesin ei tarvitse maksaa perintöveroa, kiitos vuonna 1993 laaditun sopimuksen, joka mahdollistaa hallitsijan omaisuuden siirtyvän uudelle hallitsijalle verovapaasti.

Charlesin suurin perintö ovat kuitenkin brittihovin – eli ”firman” – omistukset, jotka Forbes on arvioinut yhteensä 28 miljardin euron arvoisiksi.

Lue lisää: Britannian uudella pää­ministerillä häkellyttävä omaisuus – rikkaampi kuin kuningas Charles

Kuninkaallisten ”kesämökki” Balmoralin linna on kuninkaallisen perheen yksityisomistuksessa.

Näin Charles tienaa

Kuningas Charlesin päätulonlähteet ovat valtiolta saatu raha hallitsijalle, Lancasterin herttuakunta ja henkilökohtaiset omistukset ja sijoitukset.

Hallitsijana Charles omistaa The Crown Estaten eli kruununomaisuuden, jonka arvoksi on arvioitu peräti yli 19 miljardia euroa.

Omaisuus koostuu muun muassa arvokiinteistöistä, taideteoksista, kruununjalokivistä sekä maa- ja vesialueista. Viime tilikaudella kruunun kassaan kilahti Forbesin mukaan 370 miljoonan euroa.

Kruununomaisuus kuuluu kuninkaalle vain hallinnollisesti, sillä todellisuudessa miljardeja vartioi itsenäinen organisaatio. Charles ei siis voi törsätä rahoja miten lystää tai myydä siihen kuuluvaa omaisuutta.

Charles saa valtiovarainministeriöltä myös ”taskurahaa”. Hänen menojaan, kuten henkilökunnan palkkoja ja kuninkaan virallisia edustustilaisuuksia katetaan The Sovereign Grantilla eli hallitsijan vuotuisella avustuksella. Vuonna 2022 avustuksen määrä on Forbesin mukaan liki 102 miljoonaa euroa.

Charles peri äidiltään noin 500 miljoonan euron omaisuuden.Todellisuudessa kukaan ei tarkalleen tiedä, kuinka paljon rahaa Elisabetilla oli, sillä kuninkaalliset ovat olleet hyvin salamyhkäisiä raha-asioistaan.

Hallitsijarahan vastineeksi kuningas antaa kaikista kruunun tiloista saamansa tulot hallitukselle, ja hallitsijarahan suuruus riippuu kruunun tilojen tuotosta.

Yksi isoista tulonlähteistä on myös 750 miljoonan euron arvoinen Lancasterin herttuakunta, joka on hallitsijan yksityisomaisuutta.

Lancasterin herttuakunta omistaa useita kaupallisia kiinteistöjä, maatiloja ja asuinrakennuksia.

Charles saa herttuakunnan tuloista avustuksen, jota kutsutaan nimellä Privy Purse eli henkilökohtainen kukkaro.

”Kukkaron” varoja käytetään muun muassa kuninkaan perheenjäsenten kuluihin. Hallitsijan ei tarvitse maksaa herttuakunnon tuloista veroja, mutta Elisabet maksoi verot vapaaehtoisesti ja Charles seuraa äitinsä esimerkkiä.

Prinssi William peri rahasammon

Elisabetin kuoltua prinssi Williamista tuli kruununprinssi ja sen myötä hänen omistukseensa siirtyy yli miljardin euron arvoinen Cornwallin herttuakunta, joka käsittää yli 54 000 hehtaaria maata eri puolilla Britanniaa.

Perinnön myötä prinssi Williamista tuli yksi Britannian suurimmista maanomistajista.

Cornwallin herttuakuntaan kuuluu monia erilaisia maa-alueita, jotka sijaitsevat Devonin, Kentin, Dorsetin, Carmarthenshiren ja Nottinghamshiren kreivikunnissa. Alueet koostuvat metsästä, joista, rannikko-alueista, viljelysmaasta ja kaupallisista kiinteistöistä.

Herttuakuntaan kuuluu jopa kolmannes suojellusta Dartmoorin kansallispuistosta, mukaan lukien Dartmoorin vankila.

Herttuakunnan omaisuus arvioitiin maaliskuun lopussa. Miljardin punnan eli yli miljardin euron nettovarallisuus on suurimmaksi osaksi peräisin sijoituskiinteistöomaisuudesta.

Lue lisää: Prinssi Williamia odottaa jättimäinen perintö – tällainen on yli miljardin arvoinen Cornwallin herttua­kunta

Melkein 3 miljoonan euron energialasku

Jos kuninkaalliset tulot ovat komeat, niin myös menot ovat aivan omaa luokkaansa.

Energiakriisi kurittaa myös kuninkaallista perhettä. Brittilehdet ovat arvioineet, että hovin sähkö- ja vesilaskut voivat pompata huimiin lukemiin maailmantilanteen takia.

Mirror-lehden mukaan kuninkaallisen perheen energialasku on ollut vuosittain noin 2,8 miljoonan luokkaa. Buckinghamin palatsi on pahin energiasyöppö ja sen kustannukset ovat vuosittain 1,2 miljoonaa euroa.

Nyt energialaskun pelätään kohoavan liki 5 miljoonaan euroon vuodessa.

Myös matkustaminen maksaa pitkän pennin kuninkaalliselle perheelle. Yksi viime vuosien kalleimmista kuninkaallisista reissuista on Forbesin mukaan prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen matka Karibialle keväällä 2022. Kahdeksan päivää kestäneelle reissulle tuli hintaa 265 000 euroa.

Lastensa yksityiskoulusta prinssipari pulittaa tällä yli 60 000 euroa vuodessa.

Lue lisää: Näin paljon prinssi William ja herttuatar Catherine maksavat lastensa opinnoista – ylellisen yksityiskoulun lukujärjestys on täysin poikkeuksellinen

Rahasotkut

Brittihovin taloudellinen tilanne on vakaa, mutta vaikeimpiakin aikoja on nähty. Marraskuussa 1969 prinssi Philip antoi NBC:lle haastattelun, jossa hän kertoi kuninkaallisen perheen joutuneen karsimaan menojaan taloudellisessa kurimuksessa.

– Kuningatar joutui myymään pienen huvijahdin. Minun pitää varmaan kohta lopettaa poolon pelaaminen, Philip harmitteli pilke silmäkulmassa.

Prinssi Philip vitsaili kohuhaastattelussa, että kuninkaallisen perheen rahakirstu on niin tyhjä, että hän voi joutua luopumaan pooloharrastuksestaan. Kuvassa prinssi (oik.) viilettämässä poolon parissa vuonna 1953.

Edinburghin herttuan kommentit eivät keränneet sympatiaa briteiltä.

2010 äimisteltiin Yorkin herttuatar Sarah Fergusonin rahasotkuja. Taloudelliseen ahdinkoon ajautunut Sarah yritti tienata rahaa kaupittelemalla rikkaalle bisnesmiehelle tapaamista ex-miehensä prinssi Andrew’n kanssa muhkeaan puolen miljoonan hintaan.

Bisnesmies paljastui The News Of The World -lehden toimittajaksi, ja tilanteesta kuvattu kiusallinen video levisi maailmalle. Herttuatar selitteli sotkua myöhemmin sillä, että hän oli humalassa.

– Olin pohjamudissa. Olin juonut ja en ajatellut selkeästi, hän selitti Oprahin haastattelussa.

Seksiskandaalissa rypeneen prinssi Andrew’n rahatilanne on pitkään ollut epäselvä ja heikko. Hänellä on ollut yhteyksiä erilaisiin kohuliikemiehiin ja rahapulaansa helpottaakseen prinssi on muun muassa laittanut myyntiin Sveitsin-hiihtohuvilansa.

Lue lisää: Mikä on totuus prinssi Andrew’n rahatilanteesta? Sveitsin-huvilasta paljastui uutta tietoa

Joutsenten kuningas

Hallitsijana Charles omistaa nyt mitä erikoisimpia asioita, kuten esimerkiksi Britanniaa ympäröivän merenpohjan lähes kokonaisuudessaan sekä noin puolet saarivaltion rannikoiden vuorovesivyöhykkeistä.

Lontoon maineikas shoppailukatu Regent Street on kruunun eli Charlesin omistuksessa, kuten myös Ascotin ravirata. Kuninkaalliset kiinteistöt, kuten Buckinghamin palatsi, Windsorin linna, Kensingtonin palatsi ja Tower of London kuuluvat nekin kruununomaisuuteen.

Charles omistaa myös avovesillä polskuttelevat joutsenet. Kummallinen perinne juontaa juurensa 1100-luvulle, jolloin joutsenet olivat kuninkaallisten suurta herkkua. Lain mukaan hallitsija on ainoa henkilö, joka saa syödä joutsenenlihaa.

Charlesin saamalla hallitsijarahalla ylläpidetään kuninkaallisia tiluksia, kuten jatkuvassa remontintarpeessa olevaa Buckinghamin palatsia. Viime vuonna palatsin korjaustöihin upposi brittimedioiden mukaan peräti 62 miljoonaa euroa.

Ascotin maineikas ravirata on kruunun omistuksessa. Kuningatar Elisabet oli innokas hevosharrastaja, mutta hiljattain uutisoitiin, että Charles aikoo myydä osan äitinsä ravihevosista.

Elisabetin kokoelmat

Kuningatar Elisabet keräsi elämänsä aikana kuninkaallisen perheen omistukseen mittavan autokokoelman.

Hänen kokoelmaansa kuului useita brittimerkkejä, kuten Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Land Rover, Vauxhall ja Daimler. Hotcars-sivuston mukaan kuningattaren autokokoelman arvoksi on laskettu noin 16 miljoonaa euroa.

Kuningatar Elisabet huristeli auton ratissa julkisilla teillä kunnioitettavaan 93 vuoden ikään asti.

Kuningatar suhtautui intohimoisesti myös hevosurheiluun ja omisti Harper’s Bazaarin mukaan 37 ravihevosta, joista osa on siitosoreja. Hänen arvioidaan tienanneen hevosten kisavoitoilla vuosien saatossa yli 9 miljoonaa euroa.

Autojen ja hevosten lisäksi Elisabetilla oli miljoonien eurojen arvoinen postimerkkikokoelma ja kuningataräiti Elisabetilta peritty Fabergén munakokoelma.

Myös perheen ”kesämökki” Balmoralin linna ja kuninkaallisten joulunviettopaikkana tunnetun Sandringhamin kartano periytyivät Elisabetilta Charlesille.

Kuningattarella oli monia harrastuksia ja hänen kuolemansa jälkeen kokoelmat siirtyvät hänen perheelleen. Kuvassa Elisabet tutkimassa vuonna 1969 postimuseon aarteita.

Kuninkaallinen perheen aarrekammio on täynnä mittaamattoman arvokkaita taideteoksia, koruja ja jalokiviä.

Aarrekammiossa säihkyy ”kirottu” timantti

Hallitsijan saamat avustukset kalpenevat kuninkaallisen perheen aarteiden rinnalla. Kuninkaallinen perhe omistaa maailman suurimman yksityisen taidekokoelman, johon kuuluu esimerkiksi 600 Leonardo Da Vincin piirustusta, sekä 7 000 maalausta Rembrandtin tuotannosta Rubensiin ja Johannes Vermeeriin.

Kuningatar Elisabet sai mahtipontisen The South Africa -kaulakorun 21-vuotissyntymäpäivälahjaksi.

Elisabetin isoäiti, kuningatar Mary oli perso koruille ja keräsi perheen omistukseen toinen toistaan upeampia jalokiviä.

Tämä timanttidiadeemi on kuulunut kuninkaalliselle perheelle vuodesta 1820 lähtien. Sitä ovat käyttäneet kuningattaret Viktoria, Mary ja Elisabet.

Hänen mieltymyksensä ylellisiin timantteihin, helmikäätyihin ja tiaroihin näkyy kuningashuoneen aarrekammioissa edelleen. Hovin näyttävimpiä aarteita ovat muun muassa maailman suurimmasta timantista, ”Afrikan tähdestä” leikatut Cullinan-timantit.

Cullinan III ja Cullinan IV -timantit komeilevat kuningatar Marylta periytyneessä rintakorussa.

Yksi sirpale komeilee hallitsijan kruunussa, Imperial State Crownissa. Toinen on puolestaan kuninkaan valtikassa ja loput eri koruissa.

– Mummin sirut, Elisabet kutsui leikkisästi perintökalleuksia.

Aarrekammiossa säihkyy myös legendaarinen 140 miljoonan euron arvoinen Koh-i-Noor-timantti.

– Vain Jumala tai nainen voi pitää sitä ilman rangaistusta, hindupappien väitetään kironneen timantin.

Kuningataräiti Elisabetin kruunuun upotettu Koh-i-Noor -timantti päätyi kuninkaalliselle perheelle monien veristen vaiheiden kautta ja se on legendojen mukaan kirottu. Intian hallitus on vaatinut Britanniaa palauttamaan timantin takaisin.

Lue lisää: Herttuatar Camilla saa tulevaisuudessa päähänsä yhden hovin varjelluimmista arvoesineistä – kuningataräidin kruunussa on täysin poikkeuksellinen yksityiskohta

Salaiset perunkirjat

Yksi hovin suurimmista salaisuuksista ovat kuninkaallisen perheen testamentit. Britanniassa perunkirjat ovat julkisia, jollei kyse ole kuninkaallisista.

Kuninkaallinen perhe on jo yli vuosisadan ajan pyrkinyt salaamaan testamenttien sisällöt. Kuningatar Elisabetin puolison, prinssi Philipin, testamentti julistettiin salaiseksi 90 vuoden ajaksi ja näin toimittiin myös Elisabetin kohdalla.

– Päätös suojaa hallitsijan ja hänen perheenjäsentensä arvokkuutta, salaamispäätöstä perusteltiin.

Edellisen kerran kuninkaallisia testamentteja pimitettiin vuonna 2002, jolloin salattiin sekä prinsessa Margaretin että kuningataräiti Elisabetin testamentit.

Julkisen painostuksen jälkeen hovi myöntyi kertomaan Margaretin perinnön olevan noin 8,8, miljoonaa euroa ja että kuningataräiti jätti koko omaisuutensa tyttärelleen Elisabetille.