Villi väite Tanskan hovin riitojen taustasta: prinssi Joachim oli salaa rakastunut veljensä vaimoon

Erityisesti yksi lehtikuva on herättänyt epäilyksiä prinssi Joachimin salaisesta rakkaudenkohteesta.

Tanskan kuninkaallinen hovi on jälleen erikoisen vyyhdin keskellä, kun espanjalainen lehti väittää tietävänsä todellisen syyn, miksi prinssi Joachim, 53, ja hänen veljensä kruununprinssi Frederik, 54, vaikuttavat olevan huonoissa väleissä. Vanitatis Elconfidencial -lehti väittää, että Joachim olisi ollut salaa rakastunut veljensä vaimoon kruununprinsessa Maryyn, 52.

Daily Mail kertoo, että kyseisen teorian vahvistukseksi on jopa napattu kuva ruotsalainen Svensk Damtidning -lehden aikoinaan julkaisemasta kannesta, jossa on kuvan Joachimista ja Marystä. Kyseisessä kuvassa Joachim näyttää yrittävän suudella Marya Royal Guard Regiment -gaalajuhlissa. Espanjalainen lehti jopa väittää, että Joachimin vaimo Marie, 46, olisi nähnyt kyseisen tilanteen.

– Vaikuttaa siltä, että kuningatar Margareetan hieman humalaisen oloinen nuorin poika yrittää laittaa huulensa oman kälynsä suulle. Mutta hän (Mary) siirtyi pois tieltä niin hyvin kuin pystyi ja hymyili häiriintymättömästi samalla, kun Marie todisti noloa hetkeä vierestä, espanjalainen lehti kirjoittaa.

– Epäilyksiä ei lievennä se, että vuonna 2007 Joachim ilmoitti kihlautuneensa ranskalaisen naisen (Marie) kanssa, jolla on samankaltainen nimi ja hämmästyttävä yhdennäköisyys Maryn kanssa, lehti lisää.

Kuvassa kuninkaalliset pariskunnat prinssi Joachim ja prinsessa Marie (vas.) ja prinssi Frederik ja prinsessa Mary (oik.).

Eikä siinä vielä kaikki: väitetään, että itse kuningatar Margareeta, 82, olisi jopa yrittänyt salata Joachimin ihastushuhut aloittamalla salaisen kampanjan osoittaakseen, ettei veljesten vaimojen välillä olisi mitään kinaa miehistään. Kyseiseen kampanjaan kuului muun muassa prinsessojen väliset tapaamiset, joita ei oltu ”mukamas” etukäteen aikataulutettu.

Toistaiseksi kukaan Tanskan kuninkaallisista ei ole kommentoinut lehden väitteitä. Joachim on aikaisemmin myöntänyt, että hänen välinsä Frederikiin ja Maryyn ovat monimutkaiset tarkentamatta kuitenkaan tilannetta sen enempää. Toistaiseksi on siis edelleen mysteeri, miksi veljekset vaikuttavat olevan vihamielisiä toisilleen.

Prinssiveljesten Frederikin (vas.) ja Joachimin (oik.) monimutkaisten välien todellisia taustoja ei ole toistaiseksi paljastettu missään mediassa.

VASTIKÄÄN kuninkaallista hovia järisytti kuningatar Margareetan päätös poistaa prinssi Joachimin lasten kuninkaalliset tittelit. Muutoksen on tarkoitus astua voimaan 1. tammikuuta 2023. Kyseisen päivän koittaessa arvonimet prinssi ja prinsessa sekä ”hänen kuninkaallinen korkeutensa” -nimitys poistetaan Nikolailta, 23, Felixiltä, 20, Henrikiltä, 13, ja Athenalta, 10. Silloin heidät tullaan tuntemaan heidän ylhäisyyksinään Monpezatin kreiveinä tai kreivittärinä.

Lue lisää: Kuningatar Margareetalta ennennäkemätön päätös – poisti lapsenlapsiltaan kuninkaalliset tittelit

Erityisesti prinssi Joachim katkeroitui äitinsä päätöksestä suuresti ja kommentoi vaimonsa kanssa asiaa julkisesti lehdistölle.

– Me kaikki olemme hyvin surullisia. Ei ole koskaan kivaa nähdä lasten olevan pahoillaan. Heidät on laitettu tilanteeseen, jota he eivät ymmärrä, Joachim sanoi.

Lokakuun alussa kuningatar Margareeta pyysi perheeltään anteeksi tekoaan kuninkaallisen hovin virallisen Instagram-tilin tarinoissa, muttei silti perunut tekemäänsä päätöstä.

– Päätöstä on harkittu pitkään. 50 vuoden valtakauteni myötä on luonnollista katsoa sekä taakse- että eteenpäin. On velvollisuuteni ja haluni kuningattarena varmistaa, että monarkia aina mukauttaa itseään ja pysyy ajan tasalla. Joskus se tarkoittaa, että vaikeita päätöksiä on tehtävä ja niille on haastavaa löytää oikeita hetkiä. Kuninkaallisen tittelin kantaminen sisältää lukuisia sitoumuksia ja velvollisuuksia, joita on jatkossa harvemmilla kuninkaallisen perheen jäsenillä. Haluan harkita lainsäädäntöä, jonka näen tarpeellisena monarkian tulevaisuuden takaamiseksi, Margareeta avasi.

– Olen tehnyt päätökseni kuningattarena, äitinä ja isoäitinä. Mutta isoäitinä ja äitinä olen aliarvioinut sen, miten suunnattomasti nuorempi poikani ja hänen perheensä ovat loukkaantuneet. Se on vaikuttanut heihin ja siitä olen pahoillani. Kenenkään ei pitäisi epäillä, etteivätkö lapseni, miniäni tai lapsenlapseni olisi suurin iloni ja ylpeyteni. Nyt toivon, että perheenä löytäisimme rauhan päästäksemme eteenpäin tilanteesta, Margareeta ilmoitti lopuksi.

Lue lisää: Tanskan kuningatar pyytää anteeksi kohupäätöstään – julkaisi poikkeuksellisen lausunnon

Kuningattaren sanat ovat ristiriidassa Joachmin väitteeseen, jonka mukaan hän ei tiennyt äitinsä päätöksestä mitään ennen kuin asiasta ilmoitettiin julkisesti. Kuninkaallinen hovi taas on väittänyt, että prinssille esiteltiin viime toukokuussa suunnitelma, jonka mukaan tittelit poistettaisiin lasten täyttäessä 25 vuotta.