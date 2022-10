Somessa rakastuttiin prinsessa Annen hätkähdyttävään tekoon – ”Harry ja Meghan voisivat ottaa hänestä mallia”

Prinsessa Annea on aikaisemmin kuvailtu kuninkaallisen perheen ahkerimmaksi työntekijäksi.

Sosiaalinen media on rakastumassa entisestään Britannian prinsessa Anneen, 72, tämän pienen, mutta poikkeavan teon myötä. Prinsessa saapui New Yorkiin John F. Kennedyn kansainväliselle lentoasemalle siirtyäkseen toiselle lennolle, joka veisi hänet takaisin kotimaahansa.

Daily Mailin mukaan prinsessa Anne nähtiin kävelemässä lentokentällä kantaen itse peräti kolme omaa laukkuaan. Kyseinen teko päätyi otsikoihin, sillä yleensä kuninkaalliset eivät koskaan kanna omia laukkujaan, vaan sitä varten palkatut henkilöt. Kuningatar Elisabet II:n toiseksi vanhimmalla lapsella oli käsissään musta käsilaukku, vihreä reppumainen laukku, musta käsilaukku sekä passia muistuttava vihko.

Niin sanotusti ”rahvaiden” hommaan ryhtynyt prinsessa pukeutui silti kuninkaalliseen tapaan erittäin tyylikkäästi – hänellä oli musta pikkutakki ja samansävyiset pukuhousut ja pitkäkauluksinen paita. Väriä asuun toivat mustavalkoinen kaulahuivi keltaisilla yksityiskohdilla ja korvissa heiluvat helmikorvakorut.

Prinsessa Anne kantoi omat käsilaukkunsa New Yorkin John F. Kennedyn kansainväliselle lentoasemalla.

Prinsessa Annen erikoinen teko on noussut monien medioiden otsikoihin.

Annea on aikaisemmin kuvailtu kuninkaallisen perheen ahkerimmaksi työntekijäksi. Kyseinen maine sai vahvistusta entisestään, kun monet alkoivat esimerkiksi Twitterissä ylistämään laukkuja kantanutta prinsessaa. Joidenkin mielestä Annen teko on inspiroiva ja osa jopa kehottaa esimerkiksi prinssi Harrya ja prinsessa Meghania ottamaan hänestä opikseen.

”Hän kantaa laukkujaan: ei draamaa, vain ryhtymässä toimeen”, yksi kommentoi.

”Hän näyttää maailmalle, miten oikea prinsessa edustaa maataan. Ahkeraa työskentelyä, velvollisuuksia ja kunnioitusta: mahtava nainen”, toinen ylistää.

”Harry ja Meghan voisivat ottaa hänestä mallia”, kolmas toteaa.

”Tiesin, että on olemassa syy, miksi hänen kuninkaallinen korkeutensa on lempiprinsessani”, neljäs sanoo.

”Hän on aina ollut oman elämänsä nainen ja näyttää esimerkkiä nykyajan kuninkaalliselle perheelle”, seitsemäs ihailee.

Prinsessa Anne on ensimmäinen brittihovin eturivin jäsen, joka on vieraillut Yhdysvalloissa sen jälkeen, kun prinssi Harry ja prinsessa Meghan muuttivat Kaliforniaan vuonna 2020. Se on myös kuninkaallisen perheenjäsenen ensimmäinen vierailu sen jälkeen, kun sama pariskunta avautui Oprah Winfreyn kohuohjelmassa vuonna 2021 kurjuudestaan hovissa.

