Charlesilla kiehahti totaalisesti, kun Camillan poika narahti huumeista kesken työreissun – tällaisia ovat tuoreen kuningattaren harvoin julkisuudessa nähdyt lapset

Kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kuninkaallinen uusperhe elää nykyään sulassa sovussa, mutta nuorempana Camillan poika aiheutti hoville harmaita hiuksia huumekohuillaan. Camillan tyttären puolestaan väitetään syyttäneen Charlesia vanhempiensa erosta.

Britannian hovissa puhaltavat nyt muutoksen tuulet kun 96-vuotiaana menehtyneen kuningatar Elisabetin vanhin poika Charles nousi hallitsijaksi. Hänen puolisostaan Camillasta tuli kuningatar.

Brittihovin muutokset ovat herättäneet julkisuudessa keskustelua siitä, millainen rooli kuningatar Camillan lapsilla on tulevaisuudessa. Siinä missä Charlesin lapset Walesin prinssi William ja hovista lähtöpassit ottanut prinssi Harry ovat paistatelleet valokeilassa aivan syntymästään lähtien, Camillan lapset Tom Parker Bowles, 47, Laura Lopes, 44, ja ovat saaneet elää hyvin erilaista elämää.

Briteissä on jo intoiltu, että Tom ja Laura nähtäisiin äitinsä rinnalla edustustehtävissä, mutta kuninkaallisasiantuntijat ovat tyrmänneet väitteet.

Camillan lapset eivät saa kuninkaallisia titteleitä, vaikka heidän äitinsä onkin nyt kuningatar. Eivätkä he sellaisia haluaisikaan, asiantuntijat ovat huomauttaneet.

– Camillan lapset ovat halunneet elää tavallista elämää. Vaikka he ovatkin Charlesin lasten sisarpuolia, niin he eivät äitinsä ja Charlesin liiton aikana ole juurikaan esiintyneet julkisuudessa, professori Judith Rowbotham on kertonut Edinburgh Newsille.

Camillan lasten arki tulee siis jatkumaan tismalleen samanlaisena kuin aina ennenkin. Asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että nyt kun Charles on hallitsija ja Camilla kuningatar, Tom ja Laura tulevat todennäköisesti osallistumaan aikaisempaa näkyvämmin kuninkaallisen perheen juhliin.

Mutta keitä kuningatar Camillan lapset Tom ja Laura oikeastaan ovat?

Tomin ja Lauran isä on Camillan ensimmäinen aviomies Andrew Parker Bowles, joka oli nuoruudessaan Lontoon tavoitelluin poikamies ja villi naistennaurattaja. Camilla avioitui Andrew’n kanssa 1973, Tom syntyi 1974 ja Laura neljä vuotta myöhemmin.

Charles on kuulunut lasten elämään aivan alusta saakka. Camilla ja Charles olivat olleet rakastavaisia ennen kuin Camilla avioitui Andrew’n kanssa, ja välit pysyivät läheisinä, vaikka molemmat olivat tahoillaan naimisissa. Charles on Tomin kummisetä ja nykyään myös hänen isäpuolensa.

– Ihailen kummisetääni. Hän on aina ollut kiltti ja hieno mies. Hän on lämmin ja älykäs, ja hänestä tulee fantastinen kuningas, Tom Parker Bowles kehui Charlesia australialaisessa A Current Affair -tv-ohjelmassa 2015.

Laura Lopes ja Tom Parker Bowles kuvattuna prinssi Harryn ja prinssi Williamin kanssa vuonna 2005. Lauran ja Williamin väitetään riidelleen nuorempana rajusti Camillan ja Charlesin suhdesopasta.

Vuonna 1993 Britanniaa kuohutti julkisuuteen vuotanut prinssin ja Camillan intiimi puhelinkeskustelu. Nauhalla Charles kertoi haluavansa ”täyttää Camillan tankin” ja unelmoi olevansa tämän tamponi.

Siskoaan suorapuheisempana tunnettu Tom on puhunut julkisuudessa avoimesti äitinsä ja Charlesin suhteesta, sekä siitä millaisen höykytyksen kohteeksi he Laura-siskon kanssa joutuivat, kun Charlesin ja Camillan suhde lävähti koko kansan tietoisuuteen 90-luvun alussa.

– Luulimme Lauran kanssa, että on ihan normaalia, että kodin ulkopuolella päivystää paparazzeja. Otimme kiikarit ja sanoimme äidille, että katso, tänään paparazzeja on viisi. Sitä jatkui kahden vuoden ajan, hän kertoi A Current Affair -ohjelmassa.

– Meille oli ihan arkipäivää, että valokuvaaja kiihdyttivät perässämme autoilla tai moottoripyörillä. He ärsyttivät tahallaan. Olin 15- tai 16-vuotias ja olisin halunnut hakata heidät, mutta en tietenkään voinut tehdä niin.

Parker Bowlesit erosivat vuonna 1995, jolloin Camillan ja Charlesin suhde oli julkista tietoa. Tom on sanonut olleensa nuorempana vihainen siitä, miten hänen äitiään syytettiin kodinrikkojaksi.

Hän oli omien sanojensa mukaan autuaan tietämätön kummisetänsä ja äitinsä suhteesta ennen kuin siitä ruvettiin kirjoittelemaan lehdissä.

– Olin varmaan vihonviimeinen, joka sai tietää asiasta, hän on sanonut The Guardianille 2006.

Andrew Parker Bowles ja Tom Parker Bowles kuvattuna 2018. Tom on muistellut, että valokuvaajat päivystivät taukoamatta perheen kodin edustalla, kun kuuluisa ääninauha Charlesin ja Camillan intiimistä keskustelusta vuoti julkisuuteen.

Nuorempana Tom viihtyi enemmän yökerhoissa ja pubeissa kuin koulun penkillä. Hän paistatteli milloin minkäkin brittilehden kannessa kosteiden illanviettojensa takia. Tom on myöntänyt käyttäneensä kannabista, ekstaasia ja kokaiinia hämyisinä bileiltoina.

– Se oli omaa typeryyttäni. Tiesin, etten Parker Bowlesin perheeseen kuuluvana voinut hölmöillä, mutta olin 19-vuotias, enkä ajatellut järkevästi.

Biletys loppui, kun The Times -lehti julkaisi laajan artikkelin väitteistä, joiden mukaan Camillan 24-vuotias poika notkuu yöt yökerhoissa ja käyttää kokaiinia klubien vessoissa. BBC puolestaan uutisoi 1999 väitteistä, että Tom olisi käyttänyt huumeita Cannesin filmifestivaaleilla, jossa hän oli työmatkalla.

Lopulta Tom joutui poliisin pahnoille huumeiden hallussapidosta. Hovin käytävillä puhistiin, kuinka Camillan poika antaa huonoja vaikutteita nuorille prinsseille Williamille ja Harrylle.

– Perhanan typerys, hoida asiasi kuntoon! Charlesin kerrotaan jyrisseen puhelimessa Tomille, kun totuus Cannesin-työmatkasta paljastui.

Tom Parker Bowles on kuvaillut haastatteluissa lopettaneensa juhlimisen siihen paikkaan ja etsineen elämäänsä uutta suuntaa. Kutsumus löytyi hänen suuresta intohimostaan, ruoasta. Nykyään hän on arvostettu ruokakriitikko ja kirjailija, ja on toiminut muun muassa Masterchef-kisan tuomarina.

Tom on kertonut hänen ja Lauran olevan hyvin läheisiä äitinsä kanssa. Kuvassa urheilun riemua vuodelta 2015.

Tom on kertonut haastatteluissa naureskellen, että etenkin amerikkalaisten luulevat, että hän ja Laura asuvat Buckinghamin palatsissa saman katon alla kuninkaallisen perheen kanssa.

– Ihan rehellisesti sanottuna emme Lauran kanssa oikeastaan kuulu kuninkaalliseen perheeseen. Äitimme kuuluu siihen avioliiton kautta, mutta me olemme ihan taviksia, hän on todennut.

Ensimmäisen vaimonsa Sara Buysin kanssa hän avioitui vuonna 2005. Parilla on kaksi lasta Lola, 14, ja Freddy, 12. Liitto päättyi eroon vuonna 2018.

Myös Tomin lapsilla on läheiset välit Charlesiin, ja Tom on kertonut lasten viettävän paljon aikaa Camillan ja Charlesin luona maaseudulla. Lapsilla on Charlesille myös oma kutsumanimi, ”Umpa”.

Bowles löysi melko pian eronsa jälkeen uuden rakkauden, toimittaja Alice Procopen. Suhde päättyi suureen suruun, kun Procope kuoli viime vuonna syöpään vain 42-vuotiaana.

Camillan nuorin lapsi Laura Lopes puolestaan on pysytellyt visusti poissa julkisuudesta. 44-vuotias Laura on opiskellut taidehistoriaa ja markkinointia, ja luonut jo pitkään uraa taiteen parissa. Hän on johtanut lontoolaista The Space Gallery -taidegalleriaa ja myöhemmin hän oli mukana perustamassa Lontoon Eleven Gallerya.

Tom ja Laura juhlivat kesäkuussa, kun Camillasta tuli arvostetun sukkanauharitarikunnan jäsen.

Laura on nähty julkisuudessa pääasiassa Camillan ja Tomin rinnalla kuninkaallisissa perhejuhlissa. Brittilehtien tietojen mukaan myös Lauralla on lämpimät välit kuningas Charlesiin, mutta vanhempien ero oli aikoinaan kova paikka Lauralle.

Kuninkaallisasiantuntija Katie Nichollsin mukaan Laura purki aluksi suuttumustaan Charlesiin ja syytti häntä vanhempiensa erosta.

– Kun Charles soitti perheen kotiin Wiltshiressä, niin Laura saattoi vastata puhelimeen, että lakkaa soittelemasta äidille ja jätä perheemme rauhaan, Nicholls väitti vuonna 2010 julkaistussa Harry and William -kirjassaan.

Myös välit neljä vuotta nuorempaa prinssi Williamiin ovat olleet mutkikkaat.

Nicholls kuvaili kirjassaan Lauran ja Williamin ottaneen nuorempana rajusti yhteen.

– Heillä oli kamalia riitoja siitä, kuka on syypää siihen, että molempien vanhemmat olivat eronneet, Nicholls kirjoitti.

– William syytti Camillan aiheuttaneen tuskaa äidilleen ja Laura hurjistui. Hän ei halunnut kuunnella sellaista puhetta yhtään, vaan iski takaisin samalla mitalla. Laura sanoi, että sinun isäsi on pilannut elämäni.

Sotakirves Williamin kanssa on sittemmin haudattu, sillä 2005 Camillan ja Charlesin lapset poseerasivat sulassa sovussa parin hääkuvissa. Vuonna 2006 Laura vihittiin Calvin Kleinin alusvaatemallinakin työskennelleen Harry Lopesin kanssa hulppeissa satuhäissä keskellä Wiltshiren maalaisidylliä.

Häät olivat sattumoisin ensimmäinen iso perhejuhla, jossa prinsessa Catherine nähtiin Williamin rinnalla.

Lauralla ja hänen puolisollaan on kolme lasta, Eliza, 14, ja 12-vuotiaat kaksoset Gus ja Louis. Eliza sai kunnian toimia morsiusneitona prinssi Williamin ja Catherinen häissä vuonna 2011.