Kuningas Charlesin jatkuva kynäraivo riemastuttaa somessa – murjaisi itsekin vitsin asiasta

Kuningas Charlesin turhautuminen kyniin ja niiden koteloihin on viihdyttänyt somekansaa.

Syyskuussa valtaan astunut kuningas Charles, 73, on lyhyessä ajassa noussut viraaliksi somehitiksi. Charlesista on levinnyt hurjaa vauhtia videoklippi, jossa hänen nähdään menettävän malttinsa kynälle. Kyseinen klippi on tilanteesta, jossa Pohjois-Irlannin-vierailunsa aikana Charles oli kirjoittamassa nimeään Hillsborough’n linnan vieraskirjaan. Yhtäkkiä hänen kynänsä hajosi ja mustetta valui kuninkaan sormille.

– Voi luoja, vihaan tätä kynää, Charles puuskahti ja nousi penkiltään samalla, kun hänen vaimonsa kuningatar Camilla, 75, harmitteli vieressä.

– En voi sietää tätä perhanan kapistusta, Charles puhisi jatkoksi.

Lokakuun neljäntenä päivänä kuningas vieraili vaimonsa kanssa Skotlannissa Dunfermlinessä, jossa heitä myös pyydettiin kirjoittamaan nimensä vieraskirjaan. Mirror-lehden mukaan Charles käytti tällä kertaa allekirjoitushetkellä omaa kynäänsä. Allekirjoituksen jälkeen Charles ojensi kynänsä vaimolleen, ja hän vaikutti vitsailevan niin sanotusta ”kynäraivostaan”.

– Nämä ovat niin raivostuttavia, Charles tokaisi.

Kyseinen vierailu oli kuningasparille ensimmäinen kuninkaallisen suruajan jälkeen. Osa uskoo kyseisen suruajan olleen osittain syy sille, miksi Charles ylipäätänsä raivostui kynälle Pohjois-Irlannin vierailullaan. Kyseinen viikko oli ollut hyvin raskas kuninkaalle hänen äitinsä kuningatar Elisabet II:n hautajaisvalmisteluiden keskellä.

Pelkästään kynät eivät ole turhauttaneet Charlesia, vaan myös niiden kotelot. Telegraph uutisoi syyskuun puolivälissä, että Charlesilla oli ollut kynäkotelon ja mustepullotelineen kanssa ongelmia, kun hän vieraili St. Jamesin palatsissa, jossa hänet julistettiin kuninkaaksi. Charles joutui ennen istuutumistaan viittomaan adjutantilleen, jotta tämä kävisi siirtämässä pöydällä olleet kynäkotelon ja mustepullotelineen loitommalle.

Adjutantin teosta huolimatta Charles siirsi myöhemmin itse telineen vielä kauemmas, kun hän oli allekirjoittamassa viimeistä asiakirjaa. Kynäkotelo jäi kuitenkintielle, ja pienen kynäkotelon nytkytyksen ja ilmeen vääntelyn jälkeen adjutantti kävi nappaamassa kotelon kokonaan pois pöydältä.