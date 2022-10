Tanskan kuningatar pyytää anteeksi kohupäätöstään – julkaisi poikkeuksellisen lausunnon

Tanskan hovi pöyristyi, kun kuningatar Margareeta päätti poistaa prinssi Joachimin lasten kuninkaalliset tittelit.

Tanskan kuningatar Margareeta, 82, ilmoitti keskiviikkona 28. syyskuuta, että hänen neljän lastenlastensa nimistä tullaan poistamaan kuninkaalliset tittelit. Täten arvonimet prinssi ja prinsessa sekä ”hänen kuninkaallinen korkeutensa” -nimitys poistetaan Nikolailta, 23, Felixiltä, 20, Henrikiltä, 13, ja Athenalta, 10. Muutoksen astutuessa voimaan 1. tammikuuta 2023 heidät tunnetaan heidän ylhäisyyksinään Monpezatin kreiveinä tai kreivittärinä.

Suurimittaisten vastareaktioiden ja pöyristelyjen myötä kuningatar pyytää lapsenlapsiltaan anteeksi tekoaan kuninkaallisen hovin virallisen Instagram-tilin tarinoissa. Asiasta uutisoitiin laajasti myös paikallisessa mediassa, kuten esimerkiksi VG-lehdessä. Pahoitteluviestissään kuningatar Margareeta yrittää enimmäkseen vakuutella, että hänen päätöksensä oli kaikesta huolimatta oikea.

– Viime päivinä päätökseni prinssi Joachimin neljän lapsen titteleistä on saanut vahvoja reaktioita. Päätökseni on ollut tulossa jo pitkään. 50 vuoden valtakauteni myötä on luonnollista katsoa sekä taakse- että eteenpäin. On velvollisuuteni ja haluni kuningattarena varmistaa, että monarkia aina mukauttaa itseään ja pysyy ajan tasalla. Joskus se tarkoittaa, että vaikeita päätöksiä on tehtävä ja niille on haastavaa löytää oikeita hetkiä, kuningatar Margareeta perustelee päätöstään.

Kuningatar Margareetan sanat ”päätökseni on ollut tulossa jo pitkään” vahvistavat tietoa, jonka mukaan prinssi Joachimille esiteltiin toukokuussa suunnitelma, jonka mukaan tittelit poistettaisiin lasten täyttäessä 25 vuotta. Prinssi itse on kiistänyt, että hän olisi tiennyt asiasta jo toukokuussa.

Prinssi Joachim prinsessa Marien ja lastensa Nikolain, Felixin, Henrikin, ja Athenan kanssa.

Kuningatar jatkaa puhettaan perustellen edelleen päätöstään.

– Kuninkaallisen tittelin pitäminen sisältää lukuisia sitoumuksia ja velvollisuuksia, jotka tulevat olemaan harvemmilla kuninkaallisilla jäsenillä. Haluan ottaa oman aikani lainsäädännön parissa, jonka näen tarpeellisena monarkian tulevaisuuden takaamiseksi, kuningatar lisää.

Pitkän perustelunsa jälkeen kuningatar pyytää ainoastaan yhtä asiaa anteeksi perheeltään.

– Olen tehnyt päätökseni kuningattarena, äitinä ja isoäitinä. Mutta isoäitinä ja äitinä olen aliarvioinut sen, miten suunnattomasti nuorempi poikani ja hänen perheensä ovat loukkaantuneet. Se on vaikuttanut heihin ja siitä olen pahoillani. Kenenkään ei pitäisi epäillä, etteivätkö lapseni, miniäni tai lapsenlapseni olisi suurin iloni ja ylpeyteni. Nyt toivon, että perheenä voimme löytää rauhan päästäksemme tämän tilanteen läpi, Margareeta toteaa lopuksi.

Prinssi Joachim ja hänen perheensä eivät ole toistaiseksi kommentoineet kuningattaren anteeksipyyntöä. Erityisesti prinssi Joachim tuohtui äitinsä päätöksestä ja kertoi suorasanaisesti Ekstra Bladet -lehdelle olevansa surullinen siitä, että hänen lapsensa on riisuttu titteleistään.

– Me kaikki olemme hyvin surullisia. Ei ole koskaan kivaa nähdä lasten olevan pahoillaan. Heidät on laitettu tilanteeseen, jota he eivät ymmärrä, Joachim sanoi.

Joachim jopa myönsi, että hän ei ole kuullut äidistään tämän päätöksen yhteydessä. Myös Joachimin entinen vaimo kreivitär Alexandra on sanonut kaikkien olevan hämillään kuningattaren päätöksestä ja väitti sen tulleen yllättäen.

Vaikka kuningattaren päätöksen ympärillä pyörii paljon spekulointeja sekä hovin sisällä että ulkopuolella, Tanskan kuningashuone on aikaisemmassa tiedotteessaan perustellut tittelien poistamista sillä, että se tekee perijöiden elämästä vapaampaa. Kuningashuoneen mukaan kuningatar haluaa ainoastaan mahdollistaa, että neljä lapsenlasta voivat muokata omaa elämäänsä paljon laajemmin ilman, että sitä rajoittavat erityiset näkökohdat ja velvollisuudet, joita kuuluminen Tanskan kuningashuoneeseen instituutiona edellyttää.

Kuningatar Margareeta pitää päätöstään edelleen oikeana.

