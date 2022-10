Kirjaväite: Harryn antama kohuhaastattelu sai Williamin ryhtymään salamannopeasti toimeen – lopputuloksena oli tylyt pakit

Tuore kuningasperhettä ruotiva kirja esittää useita kohuväitteitä hovin sisältä.

Henkilökohtaisten suhteiden hoitaminen voi olla tuskallisen vaikeaa, jos sattuu kuulumaan Britannian kuningasperheeseen.

Tämän voi päätellä brittihoviin erikoistuneen toimittajan Valentine Low’n uudesta kirjasta, joka sisältää useita kohuväitteitä erityisesti prinssi Harryn ja hänen puolisonsa herttuatar Meghanin hankalasta suhteesta kuninkaalliseen perheeseen.

Pariskunta antoi brittiläiselle ITV-kanavalle syksyllä 2019 haastattelun, jossa he kertoivat kuninkaallisen elämän hankaluuksista ja myönsivät ensimmäistä kertaa medialle, että Harryn suhde veljeensä prinssi Williamiin on mutkikas.

Low’n kirjan (nimeltään Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown) mukaan haastattelu sai Williamin suunniltaan. Hän alkoi välittömästi järjestää kulissien takaista tapaamista veljensä kanssa, jotta voisi puhua asiat halki.

– Dokumenttia seuranneena päivänä William laittoi WhatsAppissa viestin veljelleen ja kysyi, ehtisikö tämä tapaamaan, kirjassa kirjoitetaan.

Tämä oli kuitenkin helpommin sanottu kuin tehty, Low kirjoittaa.

– Asia sai Harryn ja Meghanin sekaisin. Mikä neuvoksi?

Prinssi ei voisi noin vain hurauttaa veljensä luo muusta maailmasta suurempia välittämättä, vaan tapaaminen olisi vaatinut monenlaista kalenterijärjestelyä ja neuvottelua henkilökohtaisten sihteerien kanssa.

Siksi veljensä ehdotukseen aluksi suopeasti suhtautunut Harry kieltäytyi.

Asia ei kuitenkaan pysyisi heidän kahden välillä, vaan vuotaisi hovin virkailijoiden myötä varmasti julkisuuteen, hän pelkäsi.

– Älä tule, Harryn kerrotaan pohdinnan jälkeen töksäyttäneen.

Prinssien läheiset olivat tapaamisen epäonnistumisesta syvästi harmissaan, kirja kertoo. Heidän mukaansa takaisku oli osoitus juuri siitä, miten hankalaa superjulkkisperheen sisäinen viestintä voi olla.

Kirja esittää myös toisen kohuväitteen. Sen mukaan Meghan uhkasi erota Harrysta, jollei tämä julkisesti ilmoittaisi heidän suhteestaan. Pariskunnan seurustelusta tuli julkista marraskuussa 2016.

– Jos et kerro julkisuuteen, että olen sinun tyttöystäväsi, niin tämä oli tässä, kirjassa mainittu hovin lähde kertoo Meghanin uhkailleen.

Tilanne oli Harrylle tukala, kirja kertoo.